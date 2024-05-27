После атаки БПЛА без света временно остались несколько белгородских сёл

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Днём 27 мая село Дроновка Грайворонского горокруга атаковал беспилотник ВСУ. Дрон сбросил взрывное устройство. Из мирных жителей никто не пострадал. Однако без разрушений не обошлось. Повреждения зафиксировали на инфраструктурном объекте.
Без света временно остались жители села Дроновка и Смородино, частично сёла Дорогощь и Почаево. К восстановлению специалисты приступят после согласования с Минобороны РФ.
Ранее стало известно, что украинский БПЛА атаковал заправочную станцию. Никто не пострадал. В здании выбило окно и повредился навес.