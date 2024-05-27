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Published Сегодня, 11:32

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Updated Сегодня, 11:34

После атаки БПЛА без света временно остались несколько белгородских сёл

После атаки БПЛА без света временно остались несколько белгородских сёл

27 мая 2024, 11:32
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник атаковал село Дроновка в Грайворонском горокруге. Без света частично остались четыре села, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

Днём 27 мая село Дроновка Грайворонского горокруга атаковал беспилотник ВСУ. Дрон сбросил взрывное устройство. Из мирных жителей никто не пострадал. Однако без разрушений не обошлось. Повреждения зафиксировали на инфраструктурном объекте.

Без света временно остались жители села Дроновка и Смородино, частично сёла Дорогощь и Почаево. К восстановлению специалисты приступят после согласования с Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что украинский БПЛА атаковал заправочную станцию. Никто не пострадал. В здании выбило окно и повредился навес.

Беспилотник ВСУ атаковал заправку возле Шебекино в Белгородской области
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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Дроновка#Атака ВСУ#БПЛА
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