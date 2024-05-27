Более 200 ударов: семеро белгородцев получили ранения из-за атак ВСУ

Больше всего за прошедшие сутки пострадал Шебекинский городской округ: по Мурому ударили 14 раз, по Ржевке — пять, по Шебекино и хутору Балки — по шесть раз, по Графовке и Новой Таволжанке — по одному разу, по Первомайскому — два, по хуторам Марьино, Мухино и Панков — по одному разу.