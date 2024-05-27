Более 200 ударов: семеро белгородцев получили ранения из-за атак ВСУ

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
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Updated Сегодня, 14:19
Вчера, 26 мая, ВСУ выпустили по региону 138 снарядов, часть из них — из РСЗО «Ольха» и «Град», а также 65 беспилотников, включая 14 сброшенных взрывных устройств. Всего разрушения зафиксировали в 112 частных домах, 19 многоквартирных домах, трёх объектах связи, двух магазинах и 70 транспортных средствах.
Так, по Белгороду ВСУ выпустили один беспилотник, а после работы ВКС РФ в двух оконных стёклах были обнаружены трещины. В Белгородском районе пострадали более 10 населённых пунктов: по Журавлёвке выпустили 15 снарядов и четыре взрывных устройства, по Красному Хутору — 37 снарядов и два взрывных устройства, ещё два дрона сдетонировали.
В Устинке и Наумовке заметили по одному дрону-камикадзе, над МАПП «Нехотеевка» — сбили один FPV-дрон, а в селе Петровка с помощью средств радиоэлектронной борьбы один дрон удалось посадить. Ещё в восьми населённых пунктах выявили последствия воздушных атак ВСУ.
По хутору Старый Волоконовского района противник выпустил четыре снаряда, а по сёлам Богун-Городок и Грузское Борисовского района — 15 снарядов и девять дронов-камикадзе соответственно. В Борисовке сдетонировал беспилотник, из-за чего пострадал местный житель.
Сразу 10 FPV-дронов атаковали Безымено Грайворонского округа: ранения получил водитель движущегося автомобиля. Два дрона-камикадзе атаковали Новостроевку-Первую, а в селе Сподарюшино и Совхозный зафиксировали шесть и девять прилётов соответственно. В последнем селе также заметили два FPV-дрона. Ещё три взрывных устройства сбросили на село Пороз, а в посёлке Горьковский упали 13 снарядов.
Также в Краснояружском районе установлено три прилёта между Прилесьем и Графовкой, а на окраине Прилесья — ещё семь прилётов. Украинские дроны атаковали окраины сёл Колотиловка, Староселье и посёлок Прилесье, а в Дальней Игуменке Корочанского района система ПВО сбила одну воздушную цель.
Больше всего за прошедшие сутки пострадал Шебекинский городской округ: по Мурому ударили 14 раз, по Ржевке — пять, по Шебекино и хутору Балки — по шесть раз, по Графовке и Новой Таволжанке — по одному разу, по Первомайскому — два, по хуторам Марьино, Мухино и Панков — по одному разу.
Пострадали пять человек: двое мужчин продолжают лечение в медицинских учреждениях, остальных отпустили домой. Также были зафиксированы множественные разрушения.