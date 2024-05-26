Женщина пострадала после атаки ВСУ на Шебекино с применением «Ольхи»

В селе Ржевка в трёх дома разрушены стены и крыши. Ещё в 20 — повреждения фасадов, окон и заборов. Сгорела одна машина, восемь повредило осколками. На территории промзоны возник пожар — его местные жители потушили своими силами. Повреждения получили водопровод, газопровод и линия электропередачи. Оперативные службы работаю на местах.