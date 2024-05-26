Женщина пострадала после атаки ВСУ на Шебекино с применением «Ольхи»

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Расчёты ПВО сбили два снаряда РСЗО «Ольха» на подлёте к Шебекино. Но без последствий не обошлось. Одну женщину контузило — она сама обратилась к медикам. Лечение пострадавшая продолжит в больнице Белгорода.
В селе Ржевка в трёх дома разрушены стены и крыши. Ещё в 20 — повреждения фасадов, окон и заборов. Сгорела одна машина, восемь повредило осколками. На территории промзоны возник пожар — его местные жители потушили своими силами. Повреждения получили водопровод, газопровод и линия электропередачи. Оперативные службы работаю на местах.