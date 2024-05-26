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Женщина пострадала после атаки ВСУ на Шебекино с применением «Ольхи»

Женщина пострадала после атаки ВСУ на Шебекино с применением «Ольхи»

26 мая 2024, 16:15
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Вечером 26 мая система ПВО сбила два снаряда РСЗО на подлёте к городу. Мирная жительница получила контузию, рассказал Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Расчёты ПВО сбили два снаряда РСЗО «Ольха» на подлёте к Шебекино. Но без последствий не обошлось. Одну женщину контузило — она сама обратилась к медикам. Лечение пострадавшая продолжит в больнице Белгорода.

В селе Ржевка в трёх дома разрушены стены и крыши. Ещё в 20 — повреждения фасадов, окон и заборов. Сгорела одна машина, восемь повредило осколками. На территории промзоны возник пожар — его местные жители потушили своими силами. Повреждения получили водопровод, газопровод и линия электропередачи. Оперативные службы работаю на местах.

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
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