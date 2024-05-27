За неделю в Белгороде из-за обстрелов ВСУ пострадала 161 машина

Что касается кровель, за неделю в Белгороде их восстановили в пяти домах. При этом новые разрушения зафиксировали в 14 домах ИЖС и двух многоэтажках. В работе остаются 27 крыш в частных домах и 10 кровель в многоэтажках. Работы планируют завершить до 30 июня.