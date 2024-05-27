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За неделю в Белгороде из-за обстрелов ВСУ пострадала 161 машина

За неделю в Белгороде из-за обстрелов ВСУ пострадала 161 машина

27 мая 2024, 08:56
Фото: Изображение Midjourney
Также повреждения есть в многоэтажных домах и частном секторе областного центра. Подробнее сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

По данным градоначальника, за неделю в результате обстрелов ВСУ новые повреждения получили 687 объектов. Восстановлено 213 объектов, 120 окон и 145 балконов. В работе с учётом динамики по восстановлению и новых обстрелов остаются 2620 жилых объектов.

По состоянию на 26 мая в работе по остеклению находятся 1572 окна и 2096 балконных рам.

Согласно графику, на этой неделе должны вставить 234 окна и привести в прежний вид 149 балконов. В планах завершить все работы по остеклению до 10 июня, а по балконам — до 25 июня.

Что касается кровель, за неделю в Белгороде их восстановили в пяти домах. При этом новые разрушения зафиксировали в 14 домах ИЖС и двух многоэтажках. В работе остаются 27 крыш в частных домах и 10 кровель в многоэтажках. Работы планируют завершить до 30 июня.

Кроме этого, прирост по повреждённым авто за неделю составил 161 единицу. Всего средства уже выплатили 186 собственникам. В работе остаются 815 машин. Документы уже подготовили на 225 транспортных средств.

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#Кристина Семенчук#Автомобили#ИЖС#Машины#Транспортные средства#Белгород#Повреждения#ВСУ#Частный сектор#Балконы#Валентин Демидов#Обстрелы
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