За неделю в Белгороде из-за обстрелов ВСУ пострадала 161 машина

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
По данным градоначальника, за неделю в результате обстрелов ВСУ новые повреждения получили 687 объектов. Восстановлено 213 объектов, 120 окон и 145 балконов. В работе с учётом динамики по восстановлению и новых обстрелов остаются 2620 жилых объектов.
По состоянию на 26 мая в работе по остеклению находятся 1572 окна и 2096 балконных рам.
Согласно графику, на этой неделе должны вставить 234 окна и привести в прежний вид 149 балконов. В планах завершить все работы по остеклению до 10 июня, а по балконам — до 25 июня.
Что касается кровель, за неделю в Белгороде их восстановили в пяти домах. При этом новые разрушения зафиксировали в 14 домах ИЖС и двух многоэтажках. В работе остаются 27 крыш в частных домах и 10 кровель в многоэтажках. Работы планируют завершить до 30 июня.
Кроме этого, прирост по повреждённым авто за неделю составил 161 единицу. Всего средства уже выплатили 186 собственникам. В работе остаются 815 машин. Документы уже подготовили на 225 транспортных средств.