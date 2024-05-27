Как себя чувствуют раненные при обстрелах ВСУ Белгородской области дети и взрослые?

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Губернатор побывал в городской больнице №2, областной клинической больнице Святителя Иоасафа и детской областной больнице. Сейчас в горбольнице находятся 26 раненых из Шебекино, Белгорода, села Петровка, Октябрьского, Дубового и Таврово. Белгородцы пострадали в результате обстрелов и атак беспилотников в период с 11 мая.
Трое сейчас лежат в отделении реанимации в тяжёлом состоянии. Двое из них находятся под ИВЛ с открытыми черепно-мозговыми травмами. Двоих мужчин привезли в больницу после обстрела областного центре 25 мая.
Состояние ещё 23 человек оценивается как средней степени тяжести. Они находятся в палатах. У пациентов акубаротравмы, проникающие и непроникающие ранения брюшной стенки, рук и ног, шеи, головы.
В детской областной больнице сейчас получают лечение двое детей — 9-летняя Валерия из Белгорода и 8-летний Святослав из Октябрьского. Валерия пострадала во время атаки дрона-камикадзе. Ребёнок вместе с родителями в этот момент ехал в машине по дороге в Волоконовском районе. У Валерии осколочное ранение голени, родители не пострадали. Осколок врачи достали. Сейчас состояние девочки оценивается врачами как стабильное.
Святослав был ранен во время обстрела посёлка Октябрьский. В это время он гулял на улице. Ребёнка привезли в больницу с минно-взрывной травмой и поверхностной раной поясницы. Состояние мальчика оценивается как стабильное.
В областной больнице в настоящий момент проходят лечение 24 человека. Это жители Белгорода, Белгородского и Волоконовского районов, Грайворонского и Шебекинского горокругов. Пациенты лежат в травматологическом, ожоговом, хирургическом, нейрохирургическом отделениях, а также отделении челюстно-лицевой хирургии, микрохирургии глаза и реанимации.
У белгородки Аллы Петровны термический ожог бедра, минно-взрывная травма, оскольчатый перелом нижней челюсти и осколочные ранения на лице. Женщина пострадала в результате атаки беспилотника, он взорвался у неё в квартире. Пострадавшей провели операции, сейчас она идёт на поправку.
Светлана Сергеевна получила травмы во время атаки FPV-дронов в Борисовском районе. У женщины закрытая черепно-мозговая травма, множественные осколочные ранения головы, тела, рук и ног, открытые переломы пальцев кисти. Женщине также провели ряд операций.
Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь.
Очень хочется, чтобы все пострадавшие скорее поправились и вернулись домой.
Вячеслав Гладков