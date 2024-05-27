Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

Гладков навестил в больницах раненных при обстрелах белгородцев

Как себя чувствуют раненные при обстрелах ВСУ Белгородской области дети и взрослые?

27 мая 2024, 07:02
Фото: 1MI

Гладков навестил в больницах раненных при обстрелах белгородцев

В больницах областного центра сейчас проходят лечение 52 белгородца. Местные жители были ранены во время обстрелов и атак беспилотников ВСУ. Подробности рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Губернатор побывал в городской больнице №2, областной клинической больнице Святителя Иоасафа и детской областной больнице. Сейчас в горбольнице находятся 26 раненых из Шебекино, Белгорода, села Петровка, Октябрьского, Дубового и Таврово. Белгородцы пострадали в результате обстрелов и атак беспилотников в период с 11 мая.

Трое сейчас лежат в отделении реанимации в тяжёлом состоянии. Двое из них находятся под ИВЛ с открытыми черепно-мозговыми травмами. Двоих мужчин привезли в больницу после обстрела областного центре 25 мая.

Состояние ещё 23 человек оценивается как средней степени тяжести. Они находятся в палатах. У пациентов акубаротравмы, проникающие и непроникающие ранения брюшной стенки, рук и ног, шеи, головы.

В детской областной больнице сейчас получают лечение двое детей — 9-летняя Валерия из Белгорода и 8-летний Святослав из Октябрьского. Валерия пострадала во время атаки дрона-камикадзе. Ребёнок вместе с родителями в этот момент ехал в машине по дороге в Волоконовском районе. У Валерии осколочное ранение голени, родители не пострадали. Осколок врачи достали. Сейчас состояние девочки оценивается врачами как стабильное.

Святослав был ранен во время обстрела посёлка Октябрьский. В это время он гулял на улице. Ребёнка привезли в больницу с минно-взрывной травмой и поверхностной раной поясницы. Состояние мальчика оценивается как стабильное.

В областной больнице в настоящий момент проходят лечение 24 человека. Это жители Белгорода, Белгородского и Волоконовского районов, Грайворонского и Шебекинского горокругов. Пациенты лежат в травматологическом, ожоговом, хирургическом, нейрохирургическом отделениях, а также отделении челюстно-лицевой хирургии, микрохирургии глаза и реанимации.

У белгородки Аллы Петровны термический ожог бедра, минно-взрывная травма, оскольчатый перелом нижней челюсти и осколочные ранения на лице. Женщина пострадала в результате атаки беспилотника, он взорвался у неё в квартире. Пострадавшей провели операции, сейчас она идёт на поправку.

Светлана Сергеевна получила травмы во время атаки FPV-дронов в Борисовском районе. У женщины закрытая черепно-мозговая травма, множественные осколочные ранения головы, тела, рук и ног, открытые переломы пальцев кисти. Женщине также провели ряд операций.

Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимую медицинскую помощь.

Очень хочется, чтобы все пострадавшие скорее поправились и вернулись домой.
Вячеслав Гладков
Мужчину ранило в живот во время обстрела Шебекино
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчину ранило в живот во время обстрела ШебекиноПоявились новые кадры с последствиями ночного обстрела ВСУ города ШебекиноВ Белгородской области пострадали 18 человек при обстрелах ВСУ
#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Больница#Новости Белгорода#Пациенты#Раненые#Белгород#Вячеслав Гладков#Атака ВСУ
Подпишитесь
В «Сити Молл» в Белгороде снова прилетел снаряд, но кафе в ТЦ вернулись к работе
Сегодня, 08:36
Белгородцам, которые оказались в зоне ЧС, не будут выплачивать деньги за ранения
Сегодня, 08:18
Большие граффити заметили на модульных укрытиях в Белгороде
Сегодня, 07:05
«Живите на работе!» Гладков решил устроить главам ликбез в приграничном Шебекино
Сегодня, 07:58
На подготовку к зиме Квадра направит 314,5 млн рублей
Сегодня, 07:59
Понедельник — день тяжёлый: рабочая неделя в Белгороде началась с воя сирен
Сегодня, 06:30
"