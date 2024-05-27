Как себя чувствуют раненные при обстрелах ВСУ Белгородской области дети и взрослые?

В детской областной больнице сейчас получают лечение двое детей — 9-летняя Валерия из Белгорода и 8-летний Святослав из Октябрьского. Валерия пострадала во время атаки дрона-камикадзе. Ребёнок вместе с родителями в этот момент ехал в машине по дороге в Волоконовском районе. У Валерии осколочное ранение голени, родители не пострадали. Осколок врачи достали. Сейчас состояние девочки оценивается врачами как стабильное.