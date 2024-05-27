То открыты, то закрыты: как под постоянными обстрелами живёт «Сити Молл» в Белгороде?

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Новый 2024 год белгородцы встречали безрадостно: 30 декабря 2023 года ВСУ обстреляли центр Белгорода, из-за чего погибли 25 человек, ещё более 100 пострадали. Из-за случившейся трагедии и неспокойной оперативной обстановки на праздничных выходных крупные торговые центры, включая «Сити Молл», приняли решение приостановить работу. Изначально планировалось, что ТЦ пробудут закрытыми только 3 и 4 января, однако позже городская администрация продлила закрытие на ещё один день.
ТЦ не принимал посетителей до 6 января, после чего открытие произошло с изменённым графиком — с 10:00 до 20:00, а предпринимателям рассказали, как нужно действовать в экстренных ситуациях. С новым графиком «Сити Молл» работал до 12 января, а затем продлил такой режим работы ещё на некоторое время.
Напомним, что все эти дни ВСУ продолжали обстреливать Белгород: только 2 января система ПВО сбила на подлёте к областному центру 17 украинских ракет РСЗО «Ольха», из-за чего один человек погиб и ещё семеро пострадали.
После начала работы торгового центра некоторые белгородцы жаловались на то, что во время сигнала ракетной опасности охранники не пускают их внутрь, мешая им переждать атаку ВСУ в безопасном месте и вынуждая оставаться под открытым небом. Отметим, что за день до этого район вблизи «Сити Молла» обстреляли, из-за чего пострадали три человека.
В середине января многие торговые центры приняли решение укрепить входы бетонными блоками. Позже «Сити Молл» украсил конструкции зелёным полотном с ромашками.
Вплоть до марта «Сити Молл» работал с осторожностью: во время объявления ракетных опасностей всех посетителей и сотрудников спускали в подвальные этажи. После этого белгородцы начали интересоваться, когда ТЦ укрепит свои окна и стеклянную крышу бронеплёнкой, как это сделали в «Мега Гринне», на что начальство «Сити Молла» ответило, что фасад, купол и потолок смонтированы из двухслойных стеклопакетов, а наружный их слой изготовлен из закалённого стекла.
Однако прятаться в подвальных укрытиях «Сити Молла» всё ещё необходимо: на этом настаивает руководство торгового центра, ведь несмотря на закалённое стекло крыша ТЦ пострадала от прилёта обломка.
Кроме того, на парковке «Сити Молла» установлены 10 модульных конструкций, защищающих при обстрелах, а некоторые парковочные места разделяют ограничители, чтобы в случае пожара одного автомобиля не загорелись припаркованные рядом. Также было увеличено количество огнетушителей, размещённых на парковке.
В марте Белгород пережил новую серию сильных непрекращающихся обстрелов, во время которых основные разрушения зафиксировали на Харьковской горе. Из-за этого 14 марта начальство «Сити Молла» вновь приняло решение временно закрыться и сделало это вовремя — утром следующего дня от прилёта обломков пострадала крыша.
Представители ТЦ опровергали повреждения магазинов, товара и другого имущества, кроме кровли, однако фотографии и видеозаписи, появившиеся в Сети, говорили о другом. Работники одного из офисов, который находится в ТЦ, не пострадали.
В следующий раз ТЦ получил повреждения 16 марта: в тот день сильных повреждений зафиксировано не было, но осколки посекли фасад здания, а часть обломков упала на заднем дворе. В этот же день региональные власти приняли решение оставить крупные ТЦ закрытыми до 18 марта.
Позже руководство «Сити Молла» решило не открывать магазины и 19 марта, однако двери на случай ракетной опасности оставили открытыми.
Повторно крыша «Сити Молла» пострадала 11 мая, а уже 12 и 13 мая в торговом центре были закрыты все точки, кроме «Европы», аптеки и зоомагазина.
25 мая в ТЦ зафиксировали три прилёта, а 26 мая его фасад снова посекло осколками, поэтому на следующий день администрация «Сити Молла» выпустила обращение к арендаторам, где предложила не открывать свои точки в неспокойное время, пообещав не штрафовать их за закрытие.
В документе говорится, что арендаторы самостоятельно принимают решение о возобновлении коммерческой деятельности. При этом позже «Сити Молл» уточнил, что несколько кафе и ресторанов общепита продолжат принимать посетителей до 20:00.
Ещё спустя время оказалось, что ТЦ продолжает работать с 09:00 до 20:00, однако «часть торговых объектов работают, часть — нет», пояснили в официальном Telegram-канале «Сити Молла».