То открыты, то закрыты: как под постоянными обстрелами живёт «Сити Молл» в Белгороде?

Вплоть до марта «Сити Молл» работал с осторожностью: во время объявления ракетных опасностей всех посетителей и сотрудников спускали в подвальные этажи. После этого белгородцы начали интересоваться, когда ТЦ укрепит свои окна и стеклянную крышу бронеплёнкой, как это сделали в «Мега Гринне», на что начальство «Сити Молла» ответило, что фасад, купол и потолок смонтированы из двухслойных стеклопакетов, а наружный их слой изготовлен из закалённого стекла.