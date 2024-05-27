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Журналисты подготовили топ-100 самых влиятельных белгородцев

Топ-100 влиятельных белгородцев: рейтинг Бел.Ру

27 мая 2024, 08:36
Фото: Изображение Midjourney

Журналисты подготовили топ-100 самых влиятельных белгородцев

Бел.Ру подготовило традиционный топ самых влиятельных белгородцев. В список вновь попали политики, силовики, бизнесмены, спортсмены, чиновники и журналисты, способные влиять на жизнь целого региона.
Сюжет
Рейтинг

Список самых влиятельных белгородцев Бел.Ру готовит каждый год. Последний раз аналогичный топ по итогам мы публиковали зимой 2023 года: пришла пора его актуализировать.

Тем более, что с тех пор в регионе изменилось многое. Конечно, никуда не ушёл губернатор Вячеслав Гладков — самая влиятельная фигура области. Ощутимо укрепил свои позиции мэр Валентин Демидов, а вот некоторые ранее значимые фигуры потеряли свой «вес».

Сказалась на итогах и специальная военная операция: из-за непростой оперативной обстановки выше обычного поднялись силовики и спасатели. Вошёл в первую пятёрку и глава УФСБ региона Александр Кулагин.

Как мы считали влиятельность?

Под «влиятельностью» мы понимаем способность персоны воздействовать на жизнь региона или города. Акцентируем, что это не только текущее влияние на процессы, но и возможность при необходимости мобилизовать свои силы и средства, которые, в свою очередь, уже позволят продавить выгодные для себя решения.

Сперва в редакции самостоятельно отобрали 300 человек для рейтинга. Затем 40 экспертов из области политики, СМИ, общественники, бизнесмены, представители ведомств анонимно поставили им баллы по шкале от 1 до 10, где 10 — значительно влияет на жизнь региона, а 1 — практически не влияет.

На основе оценок «Бел.Ру» сформировало рейтинг из 100 человек, получивших в сумме высшие баллы.

В топ-100 вошли политики, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, медиасреды, духовенства, спортсмены, ректоры местных университетов, а также бизнесмены.

Кто стал лидером рейтинга?

На первую строчку топа совершенно предсказуемо попал губернатор Вячеслав Гладков. Пришедший в Белгородскую область извне чиновник надёжно закрепился в позиции лидера: Гладков не воспринимается более инородным, и для для белгородцев «варяг» очень скоро стал «своим».Тяжёлые испытания в виде ковида и последующей СВО только сроднили губернатора с местными жителями.

Второе место вновь занял Владимир Зотов — самый богатый человек Белгородской области, депутат областной думы, генеральный директор агропромышленной ГК «Агро-Белогорье».

Третье место досталось владыке Иоанну. Фигура не самая публичная, но крайне влиятельная: в этом сошлись практически все наши эксперты. По сравнению с прошлым годом владыка свои позиции только укрепил, поднявшись на два места.

Депутат Госдумы и президент фонда «Поколение» Андрей Скоч занимает четвёртое место четвёртый год подряд. Несмотря на то, что сам Скоч в Белгородской области не находится, влияние его оценили крайне высоко. Понять можно: депутат влияет на многие процессы в регионе, а о его фонде «Поколение» слышали, наверное, все белгородцы.

Закрыл первую пятёрку начальник УФСБ России по Белгородской области Александр Кулагин. Вероятно, самая непубличная фигура топа — по понятным причинам. Но очень влиятельное: тяжело недооценить серьёзность подвластного ему ведомства. Кулагин поднялся в топе с седьмого на пятое место.

Что ещё важно?

По традиции в десятку влиятельных попали губернатор и его ближайшие подчинённые, глава облдумы, силовик и бизнесмены. По сравнению с прошлым годом список имён снова изменился: многие тир-лист покинули, например, Константин Полежаев и Александр Сергиенко, а некоторые только набрали «веса».

Примечательно, но в топе остался полулегендарный белгородский бизнесмен Владимир Тебекин. Его фигура и сильно «просела» в позициях, но заняла 88-е место. Эксперты всё ещё отмечают его сохраняющееся влияние, а вот сыновья его в этот раз в рейтинг не попали.

Не попал в рейтинг и другой «матёрый» предприниматель. Бывший гендиректор «Приосколья» Геннадий Бобрицкий по версии следствия в 2014 году были совершены две неправомерные сделки по отчуждению имущества компании ЗАО «Энергомаш» в пользу фирмы «Индустрия». По мнению экспертов,

Подробности — в топе.

Топ-100 влиятельных людей Белгородской области
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