Топ-100 влиятельных белгородцев: рейтинг Бел.Ру

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Тем более, что с тех пор в регионе изменилось многое. Конечно, никуда не ушёл губернатор Вячеслав Гладков — самая влиятельная фигура области. Ощутимо укрепил свои позиции мэр Валентин Демидов, а вот некоторые ранее значимые фигуры потеряли свой «вес».
Сказалась на итогах и специальная военная операция: из-за непростой оперативной обстановки выше обычного поднялись силовики и спасатели. Вошёл в первую пятёрку и глава УФСБ региона Александр Кулагин.
Под «влиятельностью» мы понимаем способность персоны воздействовать на жизнь региона или города. Акцентируем, что это не только текущее влияние на процессы, но и возможность при необходимости мобилизовать свои силы и средства, которые, в свою очередь, уже позволят продавить выгодные для себя решения.
Сперва в редакции самостоятельно отобрали 300 человек для рейтинга. Затем 40 экспертов из области политики, СМИ, общественники, бизнесмены, представители ведомств анонимно поставили им баллы по шкале от 1 до 10, где 10 — значительно влияет на жизнь региона, а 1 — практически не влияет.
На основе оценок «Бел.Ру» сформировало рейтинг из 100 человек, получивших в сумме высшие баллы.
В топ-100 вошли политики, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, медиасреды, духовенства, спортсмены, ректоры местных университетов, а также бизнесмены.
На первую строчку топа совершенно предсказуемо попал губернатор Вячеслав Гладков. Пришедший в Белгородскую область извне чиновник надёжно закрепился в позиции лидера: Гладков не воспринимается более инородным, и для для белгородцев «варяг» очень скоро стал «своим».Тяжёлые испытания в виде ковида и последующей СВО только сроднили губернатора с местными жителями.
Второе место вновь занял Владимир Зотов — самый богатый человек Белгородской области, депутат областной думы, генеральный директор агропромышленной ГК «Агро-Белогорье».
Третье место досталось владыке Иоанну. Фигура не самая публичная, но крайне влиятельная: в этом сошлись практически все наши эксперты. По сравнению с прошлым годом владыка свои позиции только укрепил, поднявшись на два места.
Депутат Госдумы и президент фонда «Поколение» Андрей Скоч занимает четвёртое место четвёртый год подряд. Несмотря на то, что сам Скоч в Белгородской области не находится, влияние его оценили крайне высоко. Понять можно: депутат влияет на многие процессы в регионе, а о его фонде «Поколение» слышали, наверное, все белгородцы.
Закрыл первую пятёрку начальник УФСБ России по Белгородской области Александр Кулагин. Вероятно, самая непубличная фигура топа — по понятным причинам. Но очень влиятельное: тяжело недооценить серьёзность подвластного ему ведомства. Кулагин поднялся в топе с седьмого на пятое место.
По традиции в десятку влиятельных попали губернатор и его ближайшие подчинённые, глава облдумы, силовик и бизнесмены. По сравнению с прошлым годом список имён снова изменился: многие тир-лист покинули, например, Константин Полежаев и Александр Сергиенко, а некоторые только набрали «веса».
Примечательно, но в топе остался полулегендарный белгородский бизнесмен Владимир Тебекин. Его фигура и сильно «просела» в позициях, но заняла 88-е место. Эксперты всё ещё отмечают его сохраняющееся влияние, а вот сыновья его в этот раз в рейтинг не попали.
Не попал в рейтинг и другой «матёрый» предприниматель. Бывший гендиректор «Приосколья» Геннадий Бобрицкий по версии следствия в 2014 году были совершены две неправомерные сделки по отчуждению имущества компании ЗАО «Энергомаш» в пользу фирмы «Индустрия». По мнению экспертов,
Подробности — в топе.