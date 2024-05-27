Топ-100 влиятельных белгородцев: рейтинг Бел.Ру

Под «влиятельностью» мы понимаем способность персоны воздействовать на жизнь региона или города. Акцентируем, что это не только текущее влияние на процессы, но и возможность при необходимости мобилизовать свои силы и средства, которые, в свою очередь, уже позволят продавить выгодные для себя решения.