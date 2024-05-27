ИА Бел.Ру предлагает новый рейтинг ста самых влиятельных людей региона по состоянию на май 2024 года. В основу исследования легло мнение четырёх десятков экспертов, свидетелей и участников политического процесса Белгородской области. Пересечение их субъективных оценок сформировало объективную картину — кого и за что следует считать влиятельным.



2023 год стал для Белгородской области очень непростым. Уже весной Грайворонский горокруг подвергся атаке диверсантов, летом под непрекращающийся миномётный обстрел попало Шебекино, а относительно спокойная осень и декабрь кончились трагедией 30 декабря: в один день из-за обстрела погибли 25 человек.



Всё это не могло не сказаться на жизни региона. И без того влиятельный силовой блок значительно укрепил свои позиции: управления МВД, ФСБ, Следственного комитета, прокуратуры, МЧС, Росгвардии работают в плотной спайке, обеспечивая безопасность жителей и решая свои, специфические для времени задачи. Некоторые эксперты отмечают, что силовой блок получил даже «сверхполномочия».



В это же время свои пертурбации наметились и в политическом крыле области. Губернатор Вячеслав Гладков приобрел черты губернатора-военного: выезды в обстреливаемые поселения, видеответы диверсантам и выдача оружия самообороне только добавили штрихов его новому образу.



Команда же бывшего губернатора, Евгения Савченко, продолжила рассыпаться. Под уголовные дела попали Константин Полежаев, Юлия Щедрина, Александр Сергиенко, Антон Иванов. Немногие ушли на заслуженный отдых без потерь. Так, повезло Владимиру Боровику, покинувшему правительство и топ влиятельных уже навсегда.



Параллельно с этим привезённая извне новая команда Гладкова продолжила набирать обороты и «пускать корни» во всех сферах. Заметно укрепил свои позиции мэр из Крыма Валентин Демидов, «подтянувший» в мэрию и несколько своих заместителей. Но в этот раз потягаться с кастой силовиков «варягам» не удалось.



При этом наблюдается логичное ослабление регионального и муниципального депутатского корпусов: в сложной оперативной обстановке они фактически потеряли даже минимальную законодательную инициативу и стали проводниками оперативных решений, принятых оперштабом. В особенности это касается депутатов «Единой России», выполняющих волю губернатора, считают некоторые эксперты.

Как считали Оценки кандидатам в лонг-листе на первом этапе и в шорт-листе на втором - выставлялись по десятибалльной шкале. Итоговой оценкой для каждого стал средний балл, полученный от экспертов из самых разных сфер жизни. По среднему баллу формировалась сотня лучших, что позволило получить объективную картину происходящего в регионе на данный момент.