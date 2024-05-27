ИА Бел.Ру предлагает новый рейтинг ста самых влиятельных людей региона по состоянию на май 2024 года. В основу исследования легло мнение четырёх десятков экспертов, свидетелей и участников политического процесса Белгородской области. Пересечение их субъективных оценок сформировало объективную картину — кого и за что следует считать влиятельным.
2023 год стал для Белгородской области очень непростым. Уже весной Грайворонский горокруг подвергся атаке диверсантов, летом под непрекращающийся миномётный обстрел попало Шебекино, а относительно спокойная осень и декабрь кончились трагедией 30 декабря: в один день из-за обстрела погибли 25 человек.
Всё это не могло не сказаться на жизни региона. И без того влиятельный силовой блок значительно укрепил свои позиции: управления МВД, ФСБ, Следственного комитета, прокуратуры, МЧС, Росгвардии работают в плотной спайке, обеспечивая безопасность жителей и решая свои, специфические для времени задачи. Некоторые эксперты отмечают, что силовой блок получил даже «сверхполномочия».
В это же время свои пертурбации наметились и в политическом крыле области. Губернатор Вячеслав Гладков приобрел черты губернатора-военного: выезды в обстреливаемые поселения, видеответы диверсантам и выдача оружия самообороне только добавили штрихов его новому образу.
Команда же бывшего губернатора, Евгения Савченко, продолжила рассыпаться. Под уголовные дела попали Константин Полежаев, Юлия Щедрина, Александр Сергиенко, Антон Иванов. Немногие ушли на заслуженный отдых без потерь. Так, повезло Владимиру Боровику, покинувшему правительство и топ влиятельных уже навсегда.
Параллельно с этим привезённая извне новая команда Гладкова продолжила набирать обороты и «пускать корни» во всех сферах. Заметно укрепил свои позиции мэр из Крыма Валентин Демидов, «подтянувший» в мэрию и несколько своих заместителей. Но в этот раз потягаться с кастой силовиков «варягам» не удалось.
При этом наблюдается логичное ослабление регионального и муниципального депутатского корпусов: в сложной оперативной обстановке они фактически потеряли даже минимальную законодательную инициативу и стали проводниками оперативных решений, принятых оперштабом. В особенности это касается депутатов «Единой России», выполняющих волю губернатора, считают некоторые эксперты.
Оценки кандидатам в лонг-листе на первом этапе и в шорт-листе на втором - выставлялись по десятибалльной шкале. Итоговой оценкой для каждого стал средний балл, полученный от экспертов из самых разных сфер жизни. По среднему баллу формировалась сотня лучших, что позволило получить объективную картину происходящего в регионе на данный момент.
Выпускник «школы губернаторов», направленный президентом в Белгородскую область три года назад, ожидаемо занял первое место. Мог ли в далёком 2020 году Гладков знать, что ждёт регион дальше? Остаётся только догадываться.
Во влиятельности первого лица области сомневаться не приходится. Испытания на его долю выпали непростые: во-первых — ковид, затем — спецоперация. Изначально покоривший всех своей открытость Гладков стал выглядеть более уставшим. Но белгородцы всё также переживают, если глава региона ненароком забыл надеть шапку — народная любовь никуда не ушла.
Не уходит и Гладков, хотя каждые полгода «инсайдеры» и придумывают ему очередную отставку. Но слухи упорно остаются слухами. А Гладков — губернатором. Более того, в мае 2024 года чиновник получил от Путина орден Мужества.
Как отметил один из наших экспертов, за три года деятельности глава региона «оторвался в космос». Теперь он планомерно «выжигает» всех своих конкурентов.
Самый богатый человек Белгородской области совершенно ожидаемо завоевал заслуженное место в топе. Зотов — депутат областной думы, генеральный директор агропромышленной ГК «Агро-Белогорье» — одной из крупнейших в России, а также владелец ряда компаний в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и развлекательной индустрии.
Мало кто может похвастаться, что он вместе с губернатором покатался на подъёмнике, а потом решил, где в Белгороде поставить новое колесо обозрения. Зотов — может. Впрочем, для человека с компаниями, приносящими миллиардные выручки, подобное — будничные мелочи.
И хоть бизнес в целом отошёл на второй план из-за непростой оперативной обстановки, такому мастодонту, как Зотов, это ничуть не помешало занять столь высокое место. Даже тот факт, что он — из команды Савченко.
Сейчас бизнес Зотова судится с «Русарго», владеющей частью «Агро-Белогорья». Настрой у предпринимателя решительный. Как и его «партнёров» по бизнесу.
Не вошедший в позапрошлом году даже в первую десятку митрополит по итогам 2023 года поднялся сразу на третье место. Напомним, что в прошлый раз владыка Иоанн (в миру — Сергей Попов) занял пятое место.
После страшной трагедии 30 декабря Иоанн попросил белгородцев не впадать в уныние и не покидать регион. А также призвал к ответственности тех, кто «должен был не допустить приближение смертоносного оружия к нашим границам». По понятным причинам с таким заявлением может выступить далеко не каждый.
Многие могут отнестись к уровню влиятельности Иоанна скептически, но его слово имеет вес: как среди простых людей, так и у власти. В конце концов, это одна из «старейших» фигур региона, о которой отзываются с большим уважением.
Депутат Госдумы от нашего региона. Бизнесмен, отец десяти детей.
Медицинские услуги центра «Поколение» пользуются большим спросом у жителей Белгородской области, а через одноимённый фонд Скоч помогает решать социальные проблемы региона. В том числе фонд выделил 10 млн рублей на помощь пострадавшим при обрушении части дома в Белгороде после обстрела ВСУ.
В информационном поле выступает как депутат Госдумы от Белгородской области.
Об этом человеке известно крайне мало. Из открытых источников в Сети известно, что прибыл силовик из Ставропольского края. Также Кулагин упоминался в 2017 году как начальник ФСБ в Кавказских Минеральных Водах.
Больше никаких данных о силовике нигде нет. Сам он в информационном поле не появляется — по ясным причинам.
Тем не менее, недооценить влияние ФСБ в прифронтовом регионе тяжело.
Мэр Белгорода поднялся с 32-го места сразу на шестое. Приехавшему из Крыма главе областного центра пророчили разное будущее, в том числе и самое «нерадужное», но ставленник Гладкова со своими задачами пока справляется.
Конечно, не всегда безупречно — бывали и промахи. Но в целом Демидов от своего начальника старается не отставать: как в плане медийности, так и работоспособности.
Укрепляет свои позиции Демидов в том числе за счёт «привоза» в Белгород старых знакомых из Симферополя, где он работал раньше. Не всем нравится это засилие приезжих, но такова политика партии.
Председатель Белгородской облдумы и участник всех её созывов. Заменил ушедшую со скандалом из-за экстремистской книги Ольгу Павлову из команды Савченко. Руководитель местной фракции партии «Единая Россия».
Топ-менеджер бывшего «Белрегионгаза», пробовал свои силы в структуре «Газпрома» на Кавказе. Как и все белгородские чиновники новой волны, активно ведёт соцсети.
Фигура, безусловно, влиятельная. Тем не менее, ряд экспертов отмечает, что влиятельность любых депутатов в современных условиях падает.
Уроженец Липецкой области. Руководит региональной прокуратурой с марта 2020 года — на эту должность его назначил Путин.
Торговченкова неоднократно награждали орденами и нагрудными знаками. Ему также присвоили почётное звание заслуженного сотрудника.
В информационном поле не светится. По сравнению с прошлым рейтингом улучшил позиции в два раза, поднявшись с 15-го места на восьмое.
Главный по строительству. В Белгородской области сначала стал советником губернатора по нацпроектам, затем — заменил начальника депстроя Евгения Глаголева, ставленника Савченко, попавшего в тюрьму за взятки.
До Белгорода чиновник работал с Гладковым в правительствах Ставропольского края и Севастополя. Эксперты отмечают тесную связь губернатора с Базаровым.
В последнее время в информационном поле практически не светится. С чем связан внезапных уход в тень — достоверно не известно.
Бывший губернатор, ныне — сенатор и представитель от законодательной власти Белгородской области. Настоящий колосс, влияние которого до сих пор местами сохраняется в регионе.
Несмотря на то, что часть команды Савченко попала по итогу под следствие, сам сенатор будто бы остаётся «неприкасаемым». Его обошли стороной и арест Глаголева, и скандал с книгой «Потрясение», и прочие неприятности.
На то есть обоснование — Савченко руководил регионом 27 лет. Дольше, чем Путин — страной.
Свой путь в правительстве Белгородской области Медведева начала в 2003 году. За это время успела поработать в управлениях образования города, области, а также в департаменте внутренней и кадровой политики Белгорода в роли заместителя мэра. На данный момент — замгубернатора по внутренней политике.
В информационном поле появляется крайне редко. Но стаж и связи подняли её высоко в этом рейтинге.
Традиционно на высоком месте оказался и Умнов — начальник белгородской полиции. Возглавляет ведомство с 2017 года. До этого работал в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Сочи.
Который год подряд делит 12-13-ю строчки рейтинга. Долгие годы в силовой структуре, работа в полиции и усиление касты силовиков объясняют высокие позиции Умнова.
В информационном поле практически не появляется.
Потапов — известный в области человек. Он прошёл путь от начальника радиотехнического батальона до руководителя регионального управления Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Белгородской области.
В последний год степень влиятельности главного спасателя сильно возросла: с 20-го места он поднялся на 13-е. Объяснить это можно тем, что из-за постоянных обстрелов МЧС стало тесно работать с Министерством обороны, а от решений оперштаба во многом зависят жизни людей.
В структуре Потапов находится очень давно — влиятельность его понятна и объяснима. В информационном поле светится редко, но чаще остальных из «силового» блока. В основном — при освещении совсем уж резонансных ЧП.
Иконникову было непросто в ковидные годы: нагоняи от Гладкова чиновник получал на каждом оперативном совещании. Тем не менее, через эпидемию и «зубаревское» наследие он прошёл успешно, обретя впоследствии вес. Собой Иконников закрыл даже Людмилу Крылову, которая была лицом депздрава в самый напряжённый коронавирусный 2020 год.
Чиновник прочно закрепился в должности, и к работе его нарекания у начальства возникают редко. Тем более, что работа минздрава в условиях СВО крайне важна и под руководством Иконникова врачи спасают жизни людей в круглосуточном режиме. Некоторые эксперты считают, что в Белгородской области медицинский блок уступает по влиятельности только силовикам и властям.
До назначения на нынешнюю должность Иконников работал главврачом детской областной больницы. В информационном поле отмечается активно: ведёт Telegram-канал, записывает туда «кружки».
Гладский прибыл в регион в 2021 году — вслед за Гладковым. Занял место уволенного из-за утраты доверия заместителя губернатора по экономическому развитию региона Олега Абрамова из команды Савченко.
Поначалу эксперты оценивали работу Гладского не очень высоко. Но со временем выпускник МАИ и кандидат экономических наук показал себя жёстким управленцем, не стесняющимся критики и резких высказываний.
В этом году получил хорошие оценки, из-за чего поднялся с 40–го места сразу на 15-е. В информационном поле светится редко, но так как от Гладского во многом зависит будущее страдающего под обстрелами бизнеса, вынужден в последнее время давать по этому поводу комментарии и объяснения.
Занявший по непонятным нам причинам в прошлый раз скромное 55-е место руководитель СУ СК в этом году занял справедливую 16-ю строчку топа. Эксперты по достоинству оценили главу ведомства, расследующего самые тяжёлые правонарушения в области. В том числе и военные преступления, связанные с обстрелами со стороны ВСУ.
До приезда в Белгородскую область в сентябре 2019 года возглавлял следком в Тверской области. За время службы Захаров получил медали за усердие, безупречную работу, а также за заслуги перед Астраханской областью — там он работал в нулевых.
Отметим, что СК РФ редко освещает работу региональных глав, отдавая предпочтение освещению деятельности Александра Бастрыкина. Возможно, по этой причине значимость СКР многие могут недооценивать.
Новое лицо в правительстве Белгородской области. Этот чиновник прибыл на место обвиняемого в коррупции Константина Полежаева: но уже не с юга, а с севера — Иркутской области. Там он также был заместителем губернатора.
Довгалюк курирует сферу ЖКХ региона. Сообщалось, что за время работы на прежнем месте Довгалюк следил за восстановлением Кировска в ЛНР и оказанием гуманитарной поддержки населению — чиновник даже получил по итогам деятельности медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Увы, такая помощь с восстановлением понадобилась теперь и Белгородской области.
Ведёт соцсети, но в информационном поле появляется относительно редко.
Андрей Милёхин занял должность министра образования в 2021 году — после работы в Минпросвещении РФ, где он руководил департаментом подготовки и профразвития педагогических кадров. Заместил собой Елену Тишину, ушедшую с поста после скандала с новогодними подарками.
Сильно поднялся в топе по сравнению с прошлым годом — с 44-го места на 18-е. Связано это и с тем, что в 2023 году Милёхин из просто министра стал вице-губернатором. Вероятно, губернатор ценит работу чиновника.
Ведёт работу с детьми, отвечая за их безопасность в сложных прифронтовых условиях.
Шебекинский округ пережил тяжёлый 2023 год. Всё это время руководил им Жданов: вывозил жителей, был на месте во время обстрелов, координировал подчинённых. За это его наградили орденом Мужества в Москве.
До «переезда» в Шебекино Жданов руководил администрацией губернатора Белгородской области при экс-главе региона Евгение Савченко почти три года. По сравнению с прошлым рейтингом поднялся с 30-го места на 19-е.
Тарантова закрепилась в Белгородской области в роли министра общественных коммуникаций с 2021 года. Является политтехнологом и специалистом по антикризисным коммуникациям с внушительным 20-летним стажем: ранее руководила избирательными кампаниями в разных регионах России, работала в Ханты-Мансийском автономном округе, на Дальнем Востоке, в Севастополе.
В Ставропольском крае Тарантова занимала должность начальника управления внутренней политики в правительстве. В Белгородскую область приехала вслед за Гладковым.
Тарантова во многом влияет на работу белгородских СМИ и обеспечивает коммуникацию власти и журналистов. По сравнению с прошлым рейтингом поднялась в два раза — с 42-ой строки на 20-ю. С учётом малой публичности - показатель солидный.
Ожидаемо высокое место занял в топе и начальник белгородской Росгвардии. В условиях спецоперации ведомство в том числе выполняет задачи по ликвидации диверсантов и налаживанию мирной жизни на присоединённых территориях. Всё это, разумеется, сегодня очень востребовано. Постоянный контакт с Гладковым и Минобороны также добавил «веса» Мещерину: с 48-го места силовик поднялся на 21-е.
В своей должности находится с 2017 года. До этого занимал должность заместителя начальника штаба Росгвардии по Курской области, ещё раньше — служил в ВДВ.
Награждён государственной наградой — медалью «За отвагу». В информационном поле не светится, из-за чего многие ошибочно недооценивают его уровень влиятельности. Уроженец Курской области.
Бывший главный инженер кондитерской фабрики «Славянка» — одной из крупнейших в России. Занял должность руководителем предприятия, затем, в ходе приватизации, стал директором по его развитию.
В 2021 году Гусев занял десятую строчку рейтинга Forbes доходов госслужащих с бюджетом в 2,2 млрд рублей. В топе богатейших людей Белгородской области по итогам 2022 года занял шестое место с выручкой в 22,6 млрд рублей и чистой прибылью на сумму в 928 млн рублей.
Традиционно считается одной из влиятельнейших фигур региона.
Один из братьев-близнецов Линников. Является одним из 20 крупных землевладельцев России по мнению Forbes: известная мясная компания находится по состоянию на 2022 год третьей в топе. Выше «Мираторга» поднялись лишь «Продимекс» и «Агрокомплекс» Александра Ткачёва — бывшего губернатора Краснодарского края.
Агропредприятия Виктора Линника расположены практически во всех муниципалитетах Белгородской области.
«Эфко» — российская компания, крупнейший российский производитель маргарина, майонеза, масел, в том числе и пальмового. Председателем совета директоров фирмы является Валерий Кустов.
На данный момент ГК «ЭФКО» входит в тройку крупнейших компаний российского агропромышленного комплекса. Владеющий 28,37 % пакета акций Кустова не мог не попасть в этот топ.
Кроме того, деятельность компании окутана мифами. Оттуда же, по слухам, вышел когда-то Валерий Сергачёв, бывший соратник Савченко: в 2023 год он заявил, что способен видеть будущее.
Бондарев — глава сильно страдающего из-за действий ВСУ приграничного Грайворонского горокруга.
Сложная оперативная обстановка вынудила мобилизоваться и самого чиновника, и всю его команду. Всё это добавило Бондареву «веса» и медийности: благодаря своей активности глава поднялся с 82-й строчки на 25-ю.
При этом в политическом поле региона Бондарев давно. В 1989 году он перешёл на работу в Борисовский РК КПСС инструктором отдела организационно-партийной и кадровой работы. Позже был заведующим идеологическим отделом и заведующим отделом организационно-партийной и кадровой работы.
Имеет награды за заслуги перед регионом, полученные ещё до СВО.
Новое лицо в рейтинге влиятельных белгородцев. Искаков сменил на посту директора «ЛГОКа» Александра Токаренко, продолжившего работу в управляющей компании «Металлоинвест». Последний в прошлый раз занял 58-е место.
Иными словами, влиятельность Искакова объясняется важной ролью, которую играют в Белгородской области металлургические предприятия.
С 2002 по 2020 годы работал на Магнитогорском металлургическом комбинате, где прошёл трудовой путь от подручного сталевара до главного металлурга комбината. В 2020–2023 годах возглавлял комбинат Уральская Сталь.
Брат-близнец Виктора Линника. Судя по отношениям деловым, с отношениями семейными у них тоже всё в порядке.
Как и в прошлый раз, разместился на пару позиций ниже своего брата. В то же время «Мираторг» остаётся одним из ведущих агрохолдингов страны. Напомним, что его агропредприятия расположены практически во многих муниципалитетах Белгородской области.
Видный депутат, вновь ставший в конце 2023 года президентом Торгово-промышленной палаты Белгородской области.
В 2016 году Скруг был избран депутатом Государственной думы РФ. Является совладельцем (90% в УК) охранной фирмы «Косатка», владельцем компаний «Маяк», «Маяк Трэйд», «Маяк-Инвест» и «Салют».
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом Дружбы. Женат, имеет двоих детей. В информационном поле светится редко.
Несколько лет подряд Батанова была заместителем в министерстве соцзащиты населения и труда у Наталии Зубаревой. На руководящую должность Елену Батанову назначил позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По работе глава региона её неоднократно хвалил.
Чиновница сохранила свою влиятельность и даже поднялась на 29-е место с 35-го. В условиях СВО Батанова активно работает по направлению компенсационных выплат, устройства на работу, помощи пострадавшим.
На должность председателя Белгородского суда Ускова назначили в 2020 году. До этого он долгое время занимал место консультанта, начальника отдела законотворческой деятельности правового управления аппарата Белгородской областной думы. После работал в составе судебной коллегии по гражданским делам, заместителем председателя облсуда.
В информационном поле не появляется. По сравнению с прошлым рейтингом опустился вниз на одну строку, но оценки получил всё же высокие.
Попова назначена руководителем управления Федеральной налоговой службы по Белгородской области 5 марта 2020 года приказом Министерства финансов РФ.
Родилась в Брянске, имеет два высших образования. В налоговых органах с 2004 года. Начинала на малой родине, позже работала в ФНС Крыма и Севастополя.
В прошлый топ не попала, но по итогам аналогичной подборки 2021 года заняла 37-е место. Влиятельность главного налоговика региона объясняется контролем за всеми налогами, которые платит бизнес, и из которых формируется бюджет Белгородской области.
Как и все силовики, только укрепила свою позицию. Награждена медалью «За возвращение Крыма».
Евтушенко — в том числе причина, по которой дороги в Белгородской области стали считать одними из лучших в стране. Регион не один раз получал награду «Золотой каток» за выполнение нацпроекта «Безопасные качественные дороги» — в том числе и в ноябре 2023 года. Награду вручили за лучшую реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги». По нему на тот момент отремонтировали 180,7 км дорог. Несомненно, во многом это заслуга и министра.
По сравнению с прошлым рейтингом поднялся — с 55-ой строки на 32-ю. Евтушенко о не раз награждали за ответственное отношение к работе, коллеги также отмечали его неординарное мышление и профессионализм.
Поборовшая рак Кондратюк родом с Сахалина. В Белгородской областью с её помощью организуют благотворительные мероприятия для больных, реализуют благотворительные проекты.
Стоит отметить, что по инициативе Кондратюк в августе 2020 года открыли хоспис «Изумрудный город», построили его на средства благотворителей. Силами фонда помогают детям и взрослым с неизлечимыми заболеваниями.
Несмотря на то, что сложная оперативная обстановка привела к снижению значимости общественников, Кондратюк многие ценят и уважают, отмечая её твёрдый характер и влиятельность. Помощь для пострадавших при обрушении части дома после обстрела губернатор предложил собирать в том числе через фонд Кондратюк .
До назначения на пост министра имущественных и земельных отношений области Рустэм Зайнуллин работал советником губернатора. Тогда чиновник заменил Валерия Шамаева, уволенного после скандала с квартирой.
В самом правительстве чиновник при этом находится с сентября 2021 года. Родился Зайнуллин в 1976 году в Ижевске. Окончил Удмуртский государственный университет. Работал в министерстве имущественных отношений Удмуртии, департаменте имущественных и земельных отношений Севастополя.
По сравнению с прошлым топом позицию свою и не ухудшил, и не улучшил.
Пережившая «отрубание головы » за просрочку строительства ФАПов в 2022 году Козлитина укрепила свои позиции. В информационном поле появляется чиновница теперь куда реже, но оно и к лучшему: постоянное и публичное недовольство Гладкова на руку ей явно не шло.
Должность Козлитина свою сохранила: теперь она отвечает в том числе за ремонт зданий, пострадавших из-за атак ВСУ. Напомним, что работу Минстроя в целом курирует Владимир Базаров — весьма приближённый к Гладкову человек.
Емельяненко в 2023 году провёл свой последний бой — с американцем Бейдером. И хотя спортсмен и появляется в регионе не так часто, своим именем он влияет на многие спортивные организации. Кроме того, воспитанник Емельяненко Вадим Немков выигрывает престижнейшие бои и привозит в регион пояса чемпиона.
Так, без «Последнего императора» не обходится практически ни одно крупное спортивное событие в Белгородской области. Кроме того, Емельяненко может СМС-снуть Гладкову ночью — и тот прочитает. Свой авторитет боец однозначно заслужил, как и влиятельность.
Эфиндеев, назначенный на пост директора в 2020 году, руководит «Металлоинвестом» — дочками компании являются Лебединский ГОК и Оскольский электрометаллургический комбинат. В 2023 году «Металлоинвест» подтвердил «Золотой» статус в пятом рейтинге «Лучшие работодатели России» от Forbes.
Родился в Москве 16 декабря 1963 года. Окончил в 37 лет Военный Краснознаменный институт Минобороны по специальности «военный переводчик арабского и английского языков».
По сравнению с прошлым рейтингом опустился на десять строк вниз. Эксперты отметили в целом ухудшение позиций бизнеса и бизнесменов в регионе на фоне СВО.
Дмитрий Гусев — сын белгородского депутата Сергея Гусева, расположившегося выше в рейтинге. По итогам 2023 года занял 2-е место в топе самых богатых белгородцев.
Совладелец конфетной фабрики «Славянка» показал в 2022 году действительно «сладкий» результат: 14 млрд рублей чистой выручки и 1,1 млрд чистых активов. Всё это заставляет с Гусевым-младшем считаться — во всех смыслах. Тем не менее, для рейтинга фигура новая.
Известный белгородский бизнесмен и депутат, без которого не обходится ни один рейтинг: как богатых, так и влиятельных. По итогам 2023 года Клет стал пятым самым состоятельным белгородцем с суммой чистых активов в 3 млрд рублей.
Клет — владелец 28 компаний, связанных со строительством. Является гендиректором ООО «Новостройзаказчик» – одного из крупнейших застройщиков региона. Свои позиции ухудшил, как и многие бизнесмены, уступившие силовикам и власти.
В 2021 году Путин вручил Жанне Чефрановой благодарность за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность. Тогда женщина работала главным врачом Белгородской областной клинической больницы имени Святителя Иоасафа.
С тех пор позиции Чефрановой сильно улучшились, и медик заняла место в Совете федерации — вместо Николая Рыжкова. Всё это, несомненно, придало женщине влиятельности: с 67-го места она поднялась на 44-е. Вероятно, со временем её позиции только укрепятся.
Фото Чефрановой размещено на областной Аллее Трудовой Славы.
После ухода Чефрановой в Совет федерации Проценко занял место главврача Белгородской областной клинической больницы имени Святителя Иоасафа. Свои позиции ожидаемо улучшил, поднявшись выше с 73-го места.
До 2023 года он трудился в должности главного врача горбольницы № 2 Белгорода. Пришёл он туда в октябре 2020 года, а ещё раньше он работал в областной детской больнице, где его затем сменил будущий министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.
В информационном поле светится редко: чаще вместо него выступает с обращениями к прессе именно Иконников. В соцсетях врач ограничивается дежурными поздравлениями с праздниками и отчётами о работе.
Наталья Полуянова — депутат Госдумы от региона. Бывший председатель областной думы. Находится под санкциями ЕС.
Фигура в регионе известная, в том числе за счёт медийности. Полуянова активно ведёт социальные сети, имеет свой личный Telegram-канал на 3 тыс. подписчиков.
Сильно опустилась в топе по сравнению с прошлым годом — с 16-го места на 42-е. Отметим также, что в начале 2024 года фамилия и имя Полуяновой прозвучали во время дачи показаний свидетеля по делу обвиняемого в коррупции Александра Сергиенко: якобы экс-мэр Старого Оскола требовал взятку по ремонтным работам в доме родителей депутата, но подтверждения этой информации на сегодня нет.
С 1994 по 2014 годы Киреева работала в органах внутренних дел. Так, женщина возглавляла пресс-службы УМВД по Белгородской области и Краснодарскому краю. Идеальный кандидат на пост «областной воспитательницы».
В прошлом и позапрошлом году чиновница удержалась на месте после ухода с поста прежних руководителей — Ольги Павловой и Алексея Папчени. Иными словами, позиции у Киреевой прочные.
По сравнению с прошлым рейтингом улучшила свою позицию на восемь мест.
До прихода Гладкова Киреева занимала должность первого заместителя начальника департамента внутренней политики Белгородской области. Продвинулась по карьере даже после ухода с поста её прежних руководителей — Ольги Павловой и Алексея Папчени.
Тем не менее, позиции свои по сравнению с прошлым рейтингом ухудшила, опустившись с 25-го места на 44-е.
В информационном поле появляется редко, чем и может быть обусловлена подобная невысокая оценка экспертов.
Уроженец Белгородской области Евгений Поддубный — автор документальных фильмов о боевых действиях в Сирии, а с относительно недавних пор — ещё и на Украине.
После начала СВО активно публикует информацию с фронта, где он работает военным корреспондентом от ВГТРК. Входил в рабочую группу по мобилизации при президенте Путине.
По сравнению с прошлым годом потерял очки влиятельности в глазах экспертов, из-за чего «просел» с 19-го места на 45-е. Вероятно, связано это с усилением информирования по теме СВО со стороны официальных лиц: данные об обстрелах зачастую появляются у них даже раньше, чем у военкоров.
Тем не менее, всё ещё способен несколькими сообщениями в блоге изменить настроения белгородцев.
Новое лицо в рейтинге: Куташова заняла пост главы Белгородского района после ухода Владимира Перцева. До этого с 2021 года занимала пост первого замглавы администрации Красногвардейского района. В декабре того же года официально стала главой муниципалитета.
Куташова родилась в 1962 году в Дмитриевке Старооскольского горокруга. В Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа долгое время работала школьным учителем, а затем — главой района. Позже вернулась в родную Белгородскую область.
Судя по оценкам экспертов, Куташова только «набирает обороты». Посмотрим, что с её влиятельностью будет через год.
Дарчиняну принадлежит 63,25 % уставного капитала ООО «Белгороддорстрой», компании, которая является одним из главных подрядчиков по выполнению ремонта дорог области.
Благодаря высокой потребности области в обновлении дорожного полотна, компания Дарчиняна выигрывает много госзакупок. Один из самых богатых людей Белгородской области: по итогам рейтинга 2023 года занял 10-е место с выручкой на 2 млрд рублей.
До назначения на эту должность Ботвиньев был замначальника департамента ЖКХ — начальником управления развития топливно-энергетического комплекса.
После коррупционного скандала с Константином Полежаевым не только выстоял, но и даже укрепился, поднявшись с 93-го места на 48-е.
В информационном поле появляется редко. Часто курирует ликвидацию последствий от обстрелов ВСУ.
В августе 2021-го Кремнёву на пост главного фединспектора региона назначил полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев. После этого женщина поднялась в рейтинге с самого низа в первую половину. В этом году опустилась на десять строк вниз, но в целом осталась примерно на том же уровне.
До назначения на нынешнюю должность Кремнёва работала в правовом управлении аппарата областной думы, затем — федеральным инспектором под началом бывшего руководителя ведомства Александра Закоржевского.
Совсем непубличный до 2022 года, с началом частичной мобилизации Грицай стал известен многим белгородцам. Тогда же стали распространяться слухи, что военкома уволили. Это оказалось фейком.
Хотя в рейтинге Грицай и поднялся, — на 20 пунктов, — его влияние эксперты оценили как не самое высокое. Скорее всего, проведение частичной мобилизации в регионе вряд ли способствовало его усилению.
Отметим, что в инфополе Грицай появляется редко. Последний раз — 20 мая 2023 года: тогда якобы сын военкома экстренно уехал в Египет перед «началом жары» из-за «непонятных ДРГ». Информацию официально назвали фейковой. 22 мая диверсанты зашли в Грайворонский горокруг.
Александр Орлов — владелец основной доли в холдинге «Белгранкорм». Головная компания агрохолдинга находится на Кипре, поэтому выяснить размеры его активов довольно сложно. Компании Орлова охватывают как птицеводство и всё, что с ним связано, так и свиноводство, молочную отрасль и комбикормовое производство.
В 2019 году был на 162-м месте рейтинга 200 богатейших бизнесменов России с состоянием в 650 млн долларов по версии Forbes. За вклад в развитие регионов отмечен десятками ведомственных наград.
Личность максимально непубличная, но, вероятно, очень богатая и влиятельная.
Свою должность Дыбов занимает вот уже 12 лет — на пост главы администрации Валуек и Валуйского горокруга его назначили в 2012 году.
В 2008 году награжден благодарностью губернатора Белгородской области.
В прошлый раз эксперты отмечали, что из-за ряда ошибок позиции Дыбова ухудшились. В этом году чиновник поднялся с 92-го места — на 52-е. Вероятно, близость к границе мобилизовала его.
После назначения на должность в январе 2022 года Беленко впервые попал в топ влиятельных. В этот раз он также почтил его своим присутствием, заняв 53-е место.
На СГОК Беленко пришёл работать в 1999 году — в должности горного мастера. С апреля 2016 года белгородец начал работу в должности генерального директора «Доломит», одного из предприятий дивизиона «Руда». В сентябре 2019 года Беленко вернулся на СГОК — на этот раз в должности исполнительного директора.
В 2023 году депутат Елена Романенко вернула 80% доли в ООО агрохолдинг «Авида» и стала единственной владелицей УК агрохолдинга «Авида». Ранее Романенко делила компанию пополам со своей дочерью, Екатериной Романенко.
ООО УК агрохолдинг «Авида» зарегистрировано в Белгороде с 2017 года — компании пять лет. Чистая прибыль фирмы по итогам 2022 года составила 750 тыс. рублей, сумма выручки за тот же период — 29,3 млн рублей.
Вероятно, именно это позволило женщине подняться так высоко в этот раз — с 73-ей строки на 54-ю. Начинала же Романенко продавцом в магазине.
Региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия Антоненко возглавил в начале 2022 года. Ранее он был председателем правления Фонда им. В. Я. Горина, директором Инновационно-консультационного центра агропромышленного комплекса (ИКЦ АПК), исполнительным директором РССК Белгородской области «Белогорье».
После снятия Юлии Шедриной с поста замгубернатора по данному направлению Антоненко взял вожжи министерства в свои руки. Чиновник регулярно выступает с комментариями по различным проблемным ситуациям, что в том числе придаёт ему вес в глазах экспертов.
Верная соратница Владимира Зотова — входит в десятку самых богатых людей Белгородской области по итогам 2022 года. Сумма активов совладелицы и директора ряда активов Зотова за тот период достигла 3,2 млрд рублей, а сумма выручки — 5,8 млрд рублей.
Имеет отношение к таким компаниям, как «Белгородский Зоопарк», «Белгородский Аквапарк», «Белгородский парк динозавров», клиника «Евромед» и «ГК Агро-Белогорье».
Влиятельность обусловлена деньгами и хорошими отношениями с Зотовым, вторым самым влиятельным человеком в Белгородской области.
Место руководителя министерства культуры области Константину Курганскому передал в своё время его отец, Сергей Курганский. С тех пор чиновник закрепился в этой должности и держится в ней уже долгое время.
В медийном поле в последнее время не светится. Ранее его можно было встретить на различных фестивалях, в парках и на прогулках, но из-за оперативной обстановки сегодня сделать это гораздо сложнее.
Толстой возглавил УГИБДД по региону в 2020 году. В органах внутренних дел силовик работает более 20 лет: ранее полковник занимал должность заместителя начальника управления.
Награждён медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалями МВД России «За отличие в службе» III, II, I степени и медалью МВД России «За безупречную службу в МВД».
В информационном поле светится редко: в основном, если есть необходимость дать комментарий по резонансному ДТП. А последний медийный скандал между силовиком и кучерявым блогером-иноагентом уже всеми подзабылся — не будем напоминать и мы.
Куколев стал директором «Комбината КМАруда» относительно недавно, летом 2021 года. Впервые в топ влиятельных попал в том году, заняв 65-е место.
О нём известно мало. Отмечается, что родился директор в городе Берёзовский. Позже окончил Кузбасский политехнический институт по специальности «Обогащение полезных ископаемых». Карьеру начал в 1999 году на Центральной обогатительной фабрике «Берёзовская», где закончил управляющим директором.
В должности управляющего «КМАруда» он сменил Александра Плешкова. Последний после ухода с поста в топ попадать перестал, так что влиятельность связана в данном случае в первую очередь с должностью.
Активная ранее медийно Горожанкина в 2023 году в медиапространстве практически не светилась. Раньше чиновница смело вступала в полемику с главами муниципалитетов и критиковала некоторые архитектурные решения, теперь же услышать о ней можно что-нибудь довольно редко.
До перехода в областное правительство занимала должность главного архитектора Белгорода.
Также работала в нескольких профильных госструктурах и коммерческих организациях. Занимала место руководителя управления архитектурного департамента по строительству администрации Старооскольского городского округа.
По сравнению с прошлым рейтингом опустилась на восемь пунктов.
Аушева занимает свой пост давно — с 2009 года. Окончила в 1990 году Воронежский технологический институт, через 22 года, в 2012-м, — Белгородский государственный национальный исследовательский университет. Кандидат технических наук.
Награждена серебряной медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России». Коллеги Татьяны Аушевой отмечают её креативность и одновременно требовательность.
Уроженец Балашихи — депутат Госдумы от Белгородской области. В прошлый раз в рейтинг не попал, в этот же раз совместная оценка экспертов вывела его на 62-е место.
Многие простые белгородцы о Румянцеве, скорее всего, и не слышали. В своём Telegram-канале на 1700 подписчиков депутат освещает реализуемые социальные проекты, в том числе по помощи пострадавшим от ВСУ жителей приграничных территорий.
Именно Румянцев предложил списывать кредиты у белгородцев, пострадавших от атак ВСУ.
Игорь Барщук — депутат Белгородской областной думы, заместитель председателя комитета областной думы по экономике и торговле, советник гендиректора ТРЦ «Боше» в Старом Осколе.
В последнее время депутат редко светится в информационном поле. В ковидные годы он запомнился белгородцам чередой скандалов из-за вакцинации. Один из последних медийных кейсов с Барщуком — суд «Осколнефтеснаба» с Союзом автомобилистов Белгородской области. Компанию связывают с семьёй депутата.
При этом на сегодняшний день у Барщука в собственности формально нет ни одной фирмы. А вот его, предположительно, отец, Василий Барщук, является совладельцем 12 компаний. Они находятся не только в Белгородской и Курской областях, но и в Краснодарском крае, Республике Башкортостан и Алтайском крае. По итогам 2022 года сумма чистых активов бизнесмена составила 1,3 млрд рублей.
Родился Глаголев в 1959 году в селе Суслово Кемеровской области. Является доктором экономических наук, профессором, председателем совета ректоров Белгородской области.
Руководит БГТУ имени Шухова с 2010 года. Вуз ежегодно выпускает сотни специалистов технических специальностей и считается одним из лучших по данному направлению в стране.
Влиятельность Глаголева объясняется прочными связями в правительстве региона. «Пятно» на репутации — его сын, Евгений Глаголев, который сидит в тюрьме за коррупционные нарушения, совершенные в должности замгубернатора по строительству.
Новый ректор НИУ «БелГУ» и новое лицо в рейтинге влиятельных белгородцев. Приехала Карловская в регион 2022 году из Хабаровского края, где до этого работала проректором Тихоокеанского университета.
Первое время занимала должность референта Гладкова по экономическим вопросам, а после ухода из БелГУ Олега Полухина заняла место ректора университета.
Пока что только набирающий обороты политический игрок. Сотрудники университета отмечают, что после вступления в новую должность Карловская начала собирать свою команду, а некоторые кафедры подверглись незначительной реорганизации.
На должность председателя Белгородского арбитражного суда Гумерова назначил Путин в 2021 году. До этого последний работал заместителем председателя арбитражного суда Татарстана.
Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала Гумерова на пост ещё весной 2021 года. Марат Гумеров родился в 1978 году в Казани. Окончил юридический факультет Казанского социально-юридического института, после работал помощником судьи и помощником заместителя председателя арбитража Татарстана.
Влиятельность объясняется тем, что арбитражные судьи работают с исками, по которым проходят огромные суммы денег.
«Мираторг» — один из крупнейших свиноводческих комплексов региона. На нём работают тысячи местных жителей, а компания известна на всю страну. В Белгородской области руководит ею Прохоров.
Трудовой путь начал в 1985 году заместителем председателя колхоза им. Ленина Ивнянского района. Прохоров — лауреат премии имени Горина. А в 2016 году он получил орден «Благотворитель года» II степени.
В первый год СВО в «минус» ушёл свинокомплекс «Короча», входящий в агропромышленный холдинг «Мираторг». При выручке от продажи в 60 млрд рублей убыток достиг 258 млн рублей.
Бывший гендиректор «Металлоинвеста» — покинул должность в 2021 году. Один из старожилов Белгородской областной думы, депутат четырёх созывов: четвёртого, пятого, шестого и седьмого.
По итогам 2021 года занял 51-е место в рейтинге госслужащих с самыми высокими доходами от Forbes. Угаров сделал неплохую карьеру: профессиональный металлург из Череповца сумел уже спустя пять лет работы на Оскольском комбинате занять место управляющего директора, а затем стал заместителем гендиректора по производству ООО УК «Металлоинвест».
Несмотря на то, что уже покинул руководящую должность, всё же сохранил относительно высокую влиятельность.
На должность председателя избиркома его выбрали в мае 2018 года с подачи замгубернатора Ольги Павловой. С тех пор в правительстве региона изменилось многое, но должность Лазарев сохранил — это говорит о прочных позициях.
Бывший учитель начальных классов, игрок в КВН, директор дворца культуры в Шебекино.
Отметим, что выборы, на которых 78,79% проголосовавших отдали голос за Гладкова, Лазарев назвал «уникальным историческим событием».
Руководивший ранее Яковлевским горокругом Андрей Чесноков с декабря 2021 года руководит Старым Осколом. Один из самых молодых глав области.
Несмотря на то, что Старый Оскол — второй по величине город в области, Чесноков в топе влиятельных поднялся относительно невысоко. В прошлом топе бывший глава Оскола Александр Сергиенко занял 37-е место, а Чесноков — 81-е.
Но всё меняется, и Сергиенко после заведённого на него уголовного дела из топа «вылетел», а Чесноков поднялся вверх на десять строк.
Александр Селиванов — генеральный директор компании СЗ «Управляющая компания ЖБК-1». По совместительству — владелец четырёх предприятий и совладелец ещё семи организаций в семейном бизнесе.
За 2021 год суммарная чистая прибыль бизнесмена достигла 42 млн рублей. В прошлом топе занял 76-е место.
Эксперты оценили состоятельность Селиванова и его связь с известнейшей в Белгороде УК «ЖБК-1».
Игорь Закотенко — депутат Белгородской областной думы, руководитель и бенефициар фирмы «Русь-Племптица». Ему же принадлежит 51% доли в УК компании.
По итогам 2023 года чистая прибыль предприятия «Русь-Племптица» достигла 130 млн рублей. Выручка от продажи за 2023 год составила 380 млн рублей, что на 47% больше, чем в 2022 году — 259 млн рублей. Куриные яйца оказались в прошлом году выгодным бизнесом .
Корочанскую птицефабрику, которая позже превратилась в агрофирму «Русь», в 91-м году возглавил отец Игоря — Владимир Закотенко, который позже восемь лет — с 2004 по 2012 годы — руководил районом. В облдуму Игорь тоже пошёл «по стопам отца». Последний в рейтинг не попал, но в целом здесь можно говорить о влиятельности именно семьи.
Ведёт Telegram-канал, но очень небольшой — всего на 38 подписчиков. В медийном поле особо не светится, ранее в топ влиятельных не попадал.
На высокий пост уполномоченной по правам ребёнка Пятых назначил в 2011 году экс-глава Белгородской области Евгений Савченко. С тех пор вот уже больше десяти лет чиновница удерживает неплохие позиции в регионе.
Пятых начинала учительницей, но со временем «доросла» сначала до заместителя директора по учебно-воспитательной работе, а затем и до советника губернатора.
В прошлый раз заняла 89-ю строчку топа.
Главный санитарный врач региона снова заняла в топе не самое высокое место. Роль ведомства стали оценивать меньше со спадом пандемии и началом СВО. Ранее же от решений ведомства зависело многое: от работы бизнеса до учёбы школьников.
Но время внесло свои коррективы. Разумеется, рекомендации Елены Оглезневой вынуждены принимать главы муниципалитетов и глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Другое дело, что поступать их, судя по всему, стало куда меньше.
В последнее время в информационном поле появляется очень редко.
Бывший первый заммэра Белгорода — дважды, с 2019 по 2021 и в 2022 гг. После критики со стороны Гладкова ушёл с должности, но позже вернулся в мэрию: стоит полагать, исправился.
Играет роль, похоже, и наследственность: он — сын Георгия Голикова, который был мэром Белгорода с 1996 по 2001 гг. После прихода Демидова отошёл на второй план, но позиции свои сохранил — что говорит о доле влиятельности. Пока «старая команда» областной власти собирает уголовные дела, Голиков держится.
Генеральным директором компании «ЭФКО» Евгений Ляшенко стал с 2016 года. Работает в фирме уроженец Казахстана с 1996 года.
На данный момент «ЭФКО» является крупнейшим российским производителем специальных жиров, используемых в кондитерской и хлебопекарной деятельности. Деятельность компании окутана мистическими слухами, в том числе и о жёсткой иерархии на предприятии.
Выше Ляшенко из «ЭФКО» поднялся только Валерий Кустов, председатель совета директоров «ЭФКО».
Бывший депутат Казанской городской думы с января 2020 года руководит белгородской строительной компанией. С Рамазановым и его компанией заключают многомиллионные контракты, а его организация занимается как коммерческими, так и инвестиционными проектами в регионе.
«Трансюжстрой» также строил дома для вынужденных переселенцев и проводил ремонт в пострадавших в ходе СВО домов Белгорода. Например, именно «ТЮС» выполнил работы по усилению несущих стен и восстановлению балконных плит в доме на Шаландина, где упала авиабомба.
В прошлом рейтинге занял 46-е место, в этот раз опустился чуть ниже.
Бывший депутат Белгородской областной думы и генеральный директор ОАО «Белгородский завод ЖБК-1». Женат, имеет двух дочерей и двух внуков.
В 2022 году занимал 35-е место в топе самых богатых белгородцев области с суммой активов на 1,8 млрд рублей. Судя по всему, бизнесмен передал их родственникам, ведь в топ богатых попали как Александр Селиванов, так и Ольга Чернова, дочь Юрия Селиванова.
Главный редактор известного и авторитетного белгородского СМИ «Фонарь». Издание позиционирует себя как независимое от внешнего влияния, и нередко журналисты «Фонаря» высказывают точку зрения, не совпадающую с точкой зрения властей.
Министр Оксана Тарантова на одной из пресс-конференций с Гладковым в полушутку назвала журналиста «молодым человеком с противными вопросами».
Тем не менее, Маслов продолжает качественно делать свою работу и задавать важные, хоть и «противные» вопросы. Второй и последний журналист после военкора Поддубного, попавший в наш рейтинг.
Руководит Губкинским горокругом с лета 2021 года. До официального утверждения Лобазнов был врио главы администрации горокруга. Бывший же глава Андрей Гаевой сложил полномочия в связи с переходом на новую работу.
До этого прошёл путь от инженера-технолога до руководителя организации, более семи лет проработав в строительных организациях Старого Оскола.
В информационном поле появляется редко. Чаще всего — с дежурными поздравлениями и отчётами по благоустройству. Поднялся по сравнению с прошлым топом на 15 строк.
Вадим Радченко стал председателем горсовета весной 2022 года. Занял место Ольги Медведевой: та перешла на работу в правительство области, укрепив свои позиции.
Председатель постоянной комиссии горсовета по бюджету, финансам и налоговой политике, с конца сентября 2020 года был заместителем председателя горсовета. Член партии «Единая Россия».
Спикер родился в Евпатории в семье военнослужащих. Окончил Севастопольский технический университет по специальности «Технология машиностроения». В 1995 году переехал в Белгород. Женат, воспитывает дочь.
Опустился по сравнению с прошлым топом на 20 пунктов, но в должности своей держится крепко.
Сменил в 2021 году на посту генерального директора волейбольного клуба «Белогорье» Геннадия Шипулина. Клуб, к слову, является известной на всю страну волейбольной командой, в этом году завоевавшей медали чемпионата России впервые за восемь лет.
Тетюхин — заслуженная звезда волейбола: олимпийский чемпион 2012 года, серебряный призёр Олимпийских игр в Сиднее, бронзовый призёр Олимпийских игр в Афинах и Пекине, призёр чемпионата мира, многократный призёр чемпионатов Европы, заслуженный мастер спорта России.
Владимир Чуев – почётный гражданин Белгорода. При поддержке Евгения Савченко основал компанию «Владмива» — настоящую стоматологическую империю. Является профессором и доктором технических наук.
Проявил себя и как успешный бизнесмен: в 2022 году сумма его чистой прибыли достигла 197 млн рублей, а выручки — 3,3 млрд рублей.
По итогам 2022 года занял 12-е место среди самых богатых жителей Белгородской области. В топ влиятельных попал впервые.
Медведева на должность главы Яковлевского городского округа рекомендовал губернатор Вячеслав Гладков. По итогу рекомендация оказалась, судя по всему, весомой, и чиновник в 2022 году занял пост.
Медведеву 36 лет, он работает в администрации горокруга с 9 декабря 2021 года. До него горокругом руководил Чесноков.
До этого назначения Олег Медведев работал в администрациях Белгорода, Белгородского района и Старого Оскола. В июле 2021 года был назначен на должность первого заместителя мэра Белгорода, в октябре стал первым заммэра по строительству.
Ректор Белгородского государственного института искусств и культуры является отцом министра культуры региона, Константина Курганского, а также депутатом облдумы и председателем Общественной палаты региона.
Доктор педагогических наук, кандидат социологических наук, профессор. Награждён почётной грамотой президента Российской Федерации.
В медиапространстве появляется редко. Сам БГИИК среди студентов считается очень «патриотичным» местом, где иногда учащимся включают Соловьёва.
Чиновник занял пост министра после ухода из правительства Евгения Мирошникова. Работу последнего Гладков очень ценил, поэтому планка для Четверикова была задрана высокая.
Судя по всему, справился с поставленными задачами министр на среднем уровне. С одной стороны, ему по сей день удаётся избегать попадания в скандалы, с другой — так, как Мирошникова, его никто не хвалил. Не вернул губернатор и пост зама по данному направлению.
Похожее мнение выразили и наши эксперты, оценив влиятельность Четверикова на 86-е место.
С 2004 года Михаил Несветайло является руководителем торговой сети ювелирных украшений «Карат». Президент ассоциации рынков и ярмарок, председатель совета директоров ООО БЮЗ «Арт-КАРАТ».
Экс-депутат Белгородской областной думы. Ушёл из неё в мае 2023 года, решив направить все силы на “развитие производства”. По итогам 2022 года попал в топ-100 самых влиятельных белгородцев.
Несколько лет назад запустил большой проект — завод ювелирных изделий «Арт-Карат». Член попечительского совета благотворительного фонда «Айсберг».
Легендарный для Белгородской области бизнесмен Владимир Тебекин сильно растерял свои позиции. Дело в том, что предприниматель, чья личность окутана противоречивыми слухами, попал под следствие: Тебекина подозревают в серии экономических преступлений.
Тем не менее, если остальные мастодонты региона в аналогичной ситуации теряли влияние вовсе, Тебекин из топа не выбыл. В прошлый раз бизнесмен занял девятое место, в этот раз — 88-е.
Почётный президент БРОО «Федерация бокса», президент благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг» и владелец всего, что имеет такое же название. В своё время для такси «Айсберга» возле аэропорта и автовокзала создали специальные парковки. После создания ЕТК в Белгороде занялся пассажирскими перевозками в Старом Осколе. Был руководителем региональной федерации бокса, совладельцем завода «Энергомаш» и одноимённого футбольного клуба.
Ранее Юдин был депутатом Белгородской областной думы. Ему принадлежат доли в восьми компаниях. По итогам 2022 года поднялся на 15-ю позицию в топе самых богатых белгородцев, отчитавшись о выручке в 6 млрд и о чистой прибыли в 80 млн рублей.
Группа компаний «Зелёная долина» – один из крупнейших производителей молока в Белгородской области. Была создана 17 января 2011 года по инициативе экс-губернатора области Савченко и поддержке департамента АПК региона.
Один из самых активных застройщиков Белгородской области. Второй год подряд занимает 90-е место: Фрейцдис частично утратил позиции после прихода новой команды из Севастополя, в то же время считают эксперты.
Владелец и совладелец крупных организаций региона и управляющих компаний. В том числе Фрейдцис — директор ООО «Специализированный застройщик „Вега“». Основной вид деятельности компании — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика.
В информационном поле появляется редко. Тем не менее, фигура уважаемая.
Ру ководителем администрации Миськов стал в 2020 году — его единогласно избрали на заседании муниципального совета. До этого чиновник работал вице-мэром Белгорода по внутренней и кадровой политике и первым заместителем начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области.
В информационном поле появляется очень редко, в топ влиятельных также попадает в первый раз.
Герасимов с 2023 года исполнял обязанности заместителя генерального директора – директора филиала, но затем полноправно занял пост директора.
Филиал «Россети Центр Белгородэнерго» обеспечивает передачу электроэнергии в регионе. Так, доля присутствия предприятия в электросетевом комплексе Белгородской области превышает 98%.
Влиятельность обусловлена должностью и доступом к жизнеобеспечивающим системам региона.
Ващенко, вопреки новостям в Сети, не покидал пост управляющего директора. Занимает он его уже десять лет подряд — с 2014 года. В 2020 году предприятие вошло в состав «Объединённой металлургической компании» (ОМК).
В июле 2023 года Александр Ващенко вошёл в число белгородцев, которые получили медаль за заслуги перед городом. В рейтинг попадает впервые.
Шаралапова руководит министерством финансов с 2023 года: пост чиновница заняла после ухода предыдущего министра, Владимира Боровика, на пенсию. До этого она занимала должность врио министра финансов и бюджетной политики, а также возглавляла управление государственного финансового контроля региона.
Что немаловажно, Шаролапова работала вместе с Вячеславом Гладковым в администрации города Заречного в Пензенской области: там с февраля 2014 года женщина возглавляла финансовое управление. В июле 2021 года Шаролапова стала советником Гладкова уже в Белгородской области.
В рейтинг попадает впервые, а забраться на третье место, как Боровику в прошлом году, ей пока не удалось.
Сергей Сиротенко возглавил фабрику в «непростое и нестабильное время» — так гласит его биография на сайте. Действительно: руководить кондитерской фабрикой «Белогорье» будущий депутат стал в 1988 году — прямо перед девяностыми.
Сиротенко действительно сумел вывести предприятие на одно из лидирующих мест в сфере производства мучных кондитерских изделий. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
По итогам 2022 года чистые активы Сиротенко составили 591 млн рублей, выручка — 3,7 млрд рублей. Это позволило занять бизнесмену 16-е место в топе самых богатых белгородцев.
Виктор Скляренко — экс-депутат Белгородской областной думы, сложивший полномочия в ноябре 2020 года. Директор Борисовского завода мостовых металлоконструкций имени В.А. Скляренко.
Вместе с выручкой на 4 млрд рублей поднялся в 2022 году на 9-ю строку рейтинга самых богатых белгородцев. В топ влиятельных ранее не попадал.
Иван Конев — один из крупнейших бизнесменов региона, попавший в топ богатых белгородцев по итогам 2021 года. Генеральный директор – председатель правления АО «Холдинговая компания „Энергомаш-строй“» с 2000 года.
Депутат облдумы. Трудовую деятельность начал в 1977 году фрезеровщиком на белгородском заводе «Ритм». После службы в советской армии работал на опытно-экспериментальном заводе ПО «Атомкотломаш» фрезеровщиком, мастером, старшим мастером.
Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Стала новым уполномоченным по правам человека в Белгородской области осенью 2023 года. Ранее Киреева руководила пресс-службой региональной прокуратуры.
При поддержке губернатора развернула активную деятельность по юридическим консультациям для жителей белгородских муниципалитетов в рамках проекта «Правовая забота».
В должности своей относительно не так давно, но, в отличие от бывшего УППЧ, Александра Панина, в топ всё же вошла.
Начальником УФСИН Буданцев стал в сентябре 2023 года. Родился силовик в 1984 году в Курске. Окончил Белгородский юридический институт МВД, а затем — Владимирский юридический институт ФСИН.
В 2016 году его назначили главой оперативного отдела УФСИН России по Курской области. С 2021 года до переезда в Белгородскую область был замначальника управления исполнения приговоров и специального учёта ФСИН России.
Столь низкое место может быть обусловлено тем, что в Белгородской области Буданцев — новое лицо.
Сергей Бикетов родился в семье колхозника в селе Фощеватово Волоконовского района, ставшего в 2022 году прифронтовым.
21 февраля 2012 года его назначили исполняющим обязанности, а с 22 марта 2012 года — главой администрации Волоконовского района.
В информационном поле светится редко. Получил в прошлом году медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.