Барщук и семья? Кому принадлежат заправки, к которым появились претензии у УФАС

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
В отношении оскольской «ОНС» возбудили антимонопольное дело за реализацию бензина с нефтебаз по завышенной цене. Об этом сообщили на сайте Федеральной антимонопольной службы.
Ранее, в декабре 2022 года, старооскольская «ОНС» получила от министерства экономического развития и промышленности 72 млн рублей в рамках субсидии на строительство газовых заправок. По информации от издания «Коммерсантъ» на тот момент деньги направили компании, «близкой семье Игоря Барщука».
Напомним, по документам ЕГРЮЛ за 2016 год одним из учредителей «ОНС» являлся Василий Барщук — предположительно, отец депутата Белоблдумы Игоря Барщука и один из самых богатых людей Белгородской области. По итогам 2022 года сумма его чистых активов составляла 1,3 млрд рублей, а чистая прибыль — 370 миллионов. Это позволило ему занять восьмую строчку в рейтинге.
В начале августа компания подала иск на Союз автомобилистов России. Причина — съёмка «Союзом» видео в Губкине, где на одной из заправок «Осколнефтеснаба» был «жёсткий недолив» топлива. Тогда проверку точки проводил председатель «Союза» Леонид Каплий. А суть иска от «ОНС» состоит в том, что это видео не могло быть доказательством факта недолива, так как содержит только «голословные» заявления автора. Компания потребовала удалить видео и возместить компенсацию в 64 тысячи рублей. Зато теперь понятно, куда могли деть недолитый бензин.