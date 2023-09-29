Барщук и семья? Кому принадлежат заправки, к которым появились претензии у УФАС

В начале августа компания подала иск на Союз автомобилистов России. Причина — съёмка «Союзом» видео в Губкине, где на одной из заправок «Осколнефтеснаба» был «жёсткий недолив» топлива. Тогда проверку точки проводил председатель «Союза» Леонид Каплий. А суть иска от «ОНС» состоит в том, что это видео не могло быть доказательством факта недолива, так как содержит только «голословные» заявления автора. Компания потребовала удалить видео и возместить компенсацию в 64 тысячи рублей. Зато теперь понятно, куда могли деть недолитый бензин.