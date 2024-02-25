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Гладков прокомментировал первую победу белгородца Вадима Немкова

Зачем Гладкову ночью писали владыка Иоанн и боец Фёдор Емельяненко?

25 февраля 2024, 07:14
Фото: 1MI

Гладков прокомментировал первую победу белгородца Вадима Немкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ночью получил сообщение от Фёдора Емельяненко. В нём известный боец поздравил главу региона с победой Вадима Немкова в международном турнире.
С губернатором Вячеславом Гладковым этой ночью поделились «радостной вестью» — белгородский боец Вадим Немков победил в международном турнире.
Сегодня в половине второго ночи приходят сообщения — мы уже с вами давно живем в таких условиях, когда сообщения, особенно по ночам, ждёшь с тревогой. Смотрю — прислал Владыка, затем сразу же приходит сообщение от Фёдора Емельяненко. В этот раз благая и радостная весть.
Вячеслав Гладков

Глава региона написал в своих соцсетях, что победу Немков посвятил «Святому Белогорью — земле, на которой растут только чемпионы».

Люди, которые защищают свою страну, свою область на спортивных помостах, встречаясь лицом к лицу с врагом, побеждая его. Так было всегда и так будет всегда. Мы поздравляем Вадима, ждём с победой домой.
Вячеслав Гладков

Минувшей ночью белгородец и ученик Фёдора Емельяненко Вадим Немков провёл свой первый бой в тяжёлом весе в рамках турнира Bellator против PFL. Пояс победителя Вадиму вручил знаменитый в прошлом боксёр Майк Тайсон.

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#Спорт#Турнир#Победа#Бокс#Вадим Немков#Чемпионы#Белгород#Вячеслав Гладков#Гладков#Фёдор Емельяненко#Артем Черненко#Майк Тайсон
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