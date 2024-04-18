Миллионные доходы белгородских птицефабрик: кто и сколько заработал на яйцах

Для справки. Компания «Бройлер Инвест» зарегистрирована в 2018 году в Красненском районе и занимается разведением сельскохозяйственной птицы. На 2018 год уставный капитал предприятия составлял 100 тысяч рублей. В 2020 году юрлицо прекратило существование при присоединении. Управляющей компанией значится ООО «Управляющая компания птицеводство группы Черкизово», которая также прекратила деятельность в 2021 году при присоединении.