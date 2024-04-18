Миллионные доходы белгородских птицефабрик: кто и сколько заработал на яйцах

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
С помощью аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», журналисты Бел.Ру изучили финансовые показатели организаций по итогам 2023 года и выяснили, какие суммы чистой прибыли удалось им заработать на яйцах и не только.
Как ранее рассказали Бел.Ру в региональном правительстве, на территории Белгородской области работают четыре производителя яиц. Они расположены в разных муниципалитетах.
Предприятие зарегистрировано в 2003 году в Новооскольском округе и занимается разведением сельскохозяйственной птицы. Компания выпускает яйца под брендами «Осколково» и «Курочкина дача».
Руководитель и бенефициар — Игорь Закотенко. Ему же принадлежит 51% доли в УК компании. Ещё 49% числится за агрофирмой «Русь».
По итогам 2023 года чистая прибыль предприятия «Русь-Племптица» достигла 130 млн рублей. Рост в сравнении с 2022 годом составил 635% (чистая прибыль в 2022 году — 17,8 млн рублей). Выручка от продажи за 2023 год достигла 380 млн рублей, что на 47% больше, чем в 2022 году — 259 млн рублей.
Предприятие «Белянка» входит в группу компаний «Лето», которая является крупным производителем куриного яйца на территории ЦФО. Птицефабрика работает в Шебекинском округе с 2013 года. Управляющая компания — «Колосинвест». Стоит отметить, что «Колосинвест» владеет марками яиц «Лето», «Деревенское угодье» и «Сельская Новь».
По итогам 2023 года выручка от продажи у предприятия «Белянка» составила 3,2 млрд рублей, а чистая прибыль — 670 млн рублей. При этом в 2022 году чистый убыток компании достиг 96 млн рублей при выручке от продажи в 3,1 млрд рублей.
Агрофирма зарегистрирована в 1998 году в Корочанском районе. Отрасль — разведение сельскохозяйственной птицы. Руководитель — Игорь Закотенко. Компания является владельцем марок «Курочкина дача» и «Бехтеевское».
По итогам 2023 года чистая прибыль предприятия превысила 81 млн рублей. Это на 111% больше показателей 2022 года (38,6 млн рублей). А выручка от продажи за 2023 год составила 1,2 млрд рублей, что на 7% ниже значений 2022 года — 1,3 млрд рублей.
Предприятие зарегистрировано в 2014 году в Валуйском округе. Отрасль — выращивание зерновых культур. Также предприятие занимается производством муки, производством и продажей подсолнечного масла, розливом минеральной воды и производством куриных яиц. Производство муки, подсолнечного масла и куриных яиц осуществляется под торговой маркой «Красный ряд».
Генеральный директор предприятия — Сергей Махортов. Он же является одним из соучредителей компании.
Чистая прибыль предприятия по итогам 2023 года составила 126,5 млн рублей, что выше показателей 2022 года на 44%. При этом выручка от продажи компании за 2023 год составил 619,3 млн рублей (+13% к 2022 году).
Кроме вышеуказанных компаний, на территории Белгородской области производством инкубационного яйца занимается ПАО «Черкизово».
По итогам 2022 года белгородские предприятия группы «Бройлер Инвест» и «Ровеньский бройлер» произвели 176 млн инкубационных яиц, что составляет более 25% от всего объёма выпуска инкубационного яйца в области. Но данная продукция используется для обеспечения потребностей птицефабрик «Черкизово».
Для справки. Компания «Бройлер Инвест» зарегистрирована в 2018 году в Красненском районе и занимается разведением сельскохозяйственной птицы. На 2018 год уставный капитал предприятия составлял 100 тысяч рублей. В 2020 году юрлицо прекратило существование при присоединении. Управляющей компанией значится ООО «Управляющая компания птицеводство группы Черкизово», которая также прекратила деятельность в 2021 году при присоединении.
Фирма «Ровеньский бройлер» работает в Ровеньском районе с 2007 года и занимается разведением сельскохозяйственной птицы. Управляющей компанией также значится «Управляющая компания птицеводство группы Черкизово». По данным на 2013 год, 48,50% доли в УК компании «Ровеньский бройлер» принадлежали Геннадию Бобрицкому. Остальное значилось за Александром Кладовым.
В 2020 году юрлицо прекратило деятельность при присоединении. Правопреемником при реорганизации в обоих случаях стало АО «Куриное царство». Предприятие зарегистрировано в Липецкой области в 2002 году. Отрасль — разведение сельскохозяйственной птицы. Руководитель — Максим Зудин. По данным на 2017 год учредителем являлось ПАО «Группа Черкизово».
По итогам 2023 года чистая прибыль АО «Куриное царство» составила 9,1 млрд рублей. Данный показатель ниже на 5% значений 2022 года — 9,5 млрд рублей. Выручка от продажи за 2023 год превысила 82 млрд рублей, что на 3% выше, чем в 2022 году — 79,8 млрд рублей.