Есть ли работа для ФАС? Что произошло с ценами на яйца в Белгороде с начала года

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В ряде регионов страны сотрудники ФАС вышли на проверки крупных торговых сетей. Антимонопольщики анализируют ценообразование на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке. Под проверку попали такие сети как «Перекрёсток», «Магнит», «Дикси», «Пятёрочка», «Лента», «О’Кей», «Метро» и «Ашан». Служба оценит действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений.
Журналисты Бел.Ру изучили стоимость куриных яиц в торговых сетях в Белгороде. К примеру, в «Магните» стоимость десятка куриных яиц категории С1 стартует от 99 рублей. Столько же стоят яйца категории С2. Самые дорогие яйца марки «Окское» категории С0 (10 штук). Их стоимость — 142 рубля. Цена 15 яиц С1 составляет 149 рублей, а за три десятка — 299 рублей.
В «Пятёрочке» стоимость за десяток яиц категории С2 стартует от 106 рублей. Немного дороже, 112 рублей, стоит продукция категории С1. Два десятка яиц можно приобрести за 234 рубля, а самое дорогое предложение — яйца марки «Селяночка» С0. Стоимость за десяток составляет 140 рублей.
В «Перекрёстке» на выбор белгородцам представлено 12 позиций продукции. Стоимость десятка категории С1 стартует от 119 рублей. Среди самых дорогих позиций яйца бренда «Суздальское». Стоимость десятка составляет 149 рублей. Два десятка яиц можно приобрести за 279 рублей, а три — за 349 рублей.
Достаточно много позиций по выбору продукции представлено в «Ленте». Здесь стоимость десятка яиц категории С2 стартует от 90 рублей. Также продукцию можно приобрести от 112 до 169 рублей. Самая дорогостоящая позиция — яйца «365 дней» категории С0. Стоимость составляет 184 рубля. Цена за два десятка стартует от 244 рублей. А минимальная стоимость трёх десятков составляет 374 рубля.
А в «Метро» представлены всего три позиции. Это десяток бренда «ЭкоПтица» стоимостью 129 рублей, три десятка этой же марки стоимостью 355 рублей и яйца «Липецкие» категории С1 — 109 рублей.
На момент изучения предложений самым бюджетным вариантом оказались куриные яйца в «Ашане». Стоимость десятка категории С2 составила 88 рублей. Немного дороже, 96 рублей, продукция бренда «ЭкоПтица» (10 штук). Одна из самых дорогих позиций — продукция бренда «Роскар». Стоимость десятка составляет 175 рублей. За 15 штук этого же бренда стоимость достигает 212 рублей. А минимальная стоимость трёх десятков составляет 320 рублей.
Ранее журналисты Бел.Ру изучали стоимость яиц в начале января. К примеру, продукция марки «Деревенское угодье» от шебекинской компании «Белянка» категории С0 в «Магните» стоила 129,99 рубля. На 19 декабря 2023 года цены онлайн-маркетов на этот же товар высшего сорта достигал 153 рубля за десяток, а категории С0 — 125-130 рублей. А в «Пятёрочке» тот же продукт стоил в начале января 120 рублей. Яйца под маркой «Лето» этого же производителя предлагались за цену в 220 рублей (20 штук).
В целом в сравнении с началом года стоимость куриных яиц в Белгороде практически не изменилась. Цена зависит от количества продукции и бренда. Однако кардинальных изменений не произошло.
Стоит отметить, что в начале января стало известно, что потребительские цены на куриные яйца снизились на 0,2%. При этом в 2023 году яйца подорожали в 1,6 раза. Только в декабре цена увеличилась на 18,2%.
В феврале в Алексеевке в супермаркете «Пятёрочка», который принадлежит компании «Агроторг», заметили слишком дорогие куриные яйца. Проверка показала, что предельный размер торговой наценки на указанную продукцию превышен на 16%.
В итоге прокуратура завела дело об административном правонарушении в отношении директора магазина за нарушение порядка ценообразования.
А в конце прошлого года оптовиков Белгородской области поймали на повышении цен на куриные яйца. На одно из юрлиц завели административное дело за повышение цен на продукцию. Тогда надбавка составила 20%.
В правительстве Бел.Ру рассказали, что в регион ввозят яйца из 14 других субъектов. При этом в сетевых магазинах региона реализуются только отечественная продукция. Яиц из Турции нет.