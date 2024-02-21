Из Турции не завозят? Белгородские власти ответили, откуда в регионе яйца

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
В декабре стало известно, что Россельхознадзор разрешил поставку яиц из Турции в Россию. Одобрение получили 17 зарубежных предприятий. А эксперт из РЭУ им. Г. В. Плеханова рассказала, что стоимость таких яиц будет около 90 рублей за десяток, и в свете последних событий с повышением цен это довольно хороший вариант для покупателя.
В белгородском правительстве рассказали, что по России в регион ввозят яйца из 14 других субъектов. Нам предоставили полный список с торговыми марками:
А что касается поставщиков яиц из других стран, то оказалось, что в сетевых магазинах региона реализуются только отечественные куриные яйца. Это же касается и яиц из Турции: «Согласно выборочному мониторингу в торговых предприятиях области куриное яйцо турецкого производства не выявлено».