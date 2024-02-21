Из Турции не завозят? Белгородские власти ответили, откуда в регионе яйца

В декабре стало известно, что Россельхознадзор разрешил поставку яиц из Турции в Россию. Одобрение получили 17 зарубежных предприятий. А эксперт из РЭУ им. Г. В. Плеханова рассказала, что стоимость таких яиц будет около 90 рублей за десяток, и в свете последних событий с повышением цен это довольно хороший вариант для покупателя.