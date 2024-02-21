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Published Сегодня, 08:35

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Updated Сегодня, 08:37

Яйца

Из Турции не завозят? Белгородские власти ответили, откуда в регионе яйца

21 февраля 2024, 08:35
Фото: 1MI
Яйца

В правительстве Белгородской области ответили по поводу поставок яиц из Турции

Цены на яйца в Белгородской области, пусть и ненамного, но снизились. Бел.Ру стало интересно, связано ли это с тем, что в Россию планировали завозить яйца из Турции, и откуда вообще в регион поставляют этот продукт. В правительстве ответили.

В декабре стало известно, что Россельхознадзор разрешил поставку яиц из Турции в Россию. Одобрение получили 17 зарубежных предприятий. А эксперт из РЭУ им. Г. В. Плеханова рассказала, что стоимость таких яиц будет около 90 рублей за десяток, и в свете последних событий с повышением цен это довольно хороший вариант для покупателя.

В белгородском правительстве рассказали, что по России в регион ввозят яйца из 14 других субъектов. Нам предоставили полный список с торговыми марками:

  • «Хохольские» — Воронежская область;
  • «Деревенское» — Курская область;
  • «Липецкое», «Экоптица», «365 дней» — Липецкая область;
  • «Моя цена» СТМ (собственная торговая марка) — Орловская область;
  • «РОСКАР», «Синявинское», «Красная птица» СТМ, «Каждый день» СТМ, «Зеленая линия» СТМ, «Красная цена» СТМ — Ленинградская область;
  • «Сметанино» — Смоленская область;
  • «Вараксино», «Праксис» — Удмуртия;
  • «Волжанин» — Ярославская область;
  • «Селяночка» СТМ и «Красная цена» СТМ — Волгоградская и Тульская области;
  • Ивановская и Омская области — под собственной торговой маркой;
  • «МАРКЕТ» СТМ — Владимирская область;
  • «Просто» СТМ — Республука Татарстан.

А что касается поставщиков яиц из других стран, то оказалось, что в сетевых магазинах региона реализуются только отечественные куриные яйца. Это же касается и яиц из Турции: «Согласно выборочному мониторингу в торговых предприятиях области куриное яйцо турецкого производства не выявлено».

Меморандум взаимопонимания? Что сейчас с поставкой яиц в Белгородской области
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