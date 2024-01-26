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Яйца

Яйца, помидоры и фастфуд: а что ещё подорожало в Белгородской области?

26 января 2024, 11:14
Фото: 1MI
Яйца

Годовая инфляция в Белгородской области увеличилась до 7,01%

Из-за роста стоимости логистики, удобрений и семян в конце года подорожали помидоры. Увеличились затраты птицеводов, из-за чего ускорился рост цен на яйца. Что ещё подорожало в декабре, рассказали в областном отделении Банка России.

В Белгородской области годовая инфляция в декабря выросла до 7,01%. В ноябре этот показатель составлял 6,84%. В сравнении с ЦФО (7,41%) и Россией (7,42%) инфляция в Белгородской области ниже.

Эксперты отмечают, что к ускорению инфляции в регионе привело усиление давления со стороны издержек производителей и недостаточное предложение некоторых продуктов питания.

В прошлом месяце в Белгородской области подорожали помидоры. Связано это с увеличением затрат отечественных тепличных хозяйств из-за роста стоимости логистики, удобрений, семян, средств защиты растений и повышения затрат для привлечения и удержания работников.

Также в минувшем месяце ускорился рост цен на яйца. В некоторых регионах производство сократилось из-за заболеваний птицы. При этом спрос на яйца оставался высоким. Кроме того, выросли затраты птицеводов — увеличились расходы на логистику и зарплату сотрудников в условиях их нехватки.

Из-за повышения цен на продукты возросли затраты предприятий быстрого питания. В результате продукция в этих заведениях стала дороже, чем месяцем ранее.

Годовой темп прироста цен на продовольствие в декабре увеличился до 8,82%.

Что касается непродовольственных товаров, то здесь выросли цены на автомобильные шины из-за издержек производителей в связи с усложнившейся логистикой и подорожанием сырья. Также дорожали ювелирные изделия в связи с ростом мировых цен на золото. Кроме того, выросли цены на мебель. Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в прошлом месяце повысился до 6,19%.

Что касается сферы услуг, то темп прироста цен здесь снизился до 5,39%. Снизился годовой темп прироста цен на жилищные и коммунальные услуги из-за эффекта высокой сравнительной базы прошлого года.

Что дорожает в Белгородской области в 2024 году
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