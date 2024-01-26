Яйца, помидоры и фастфуд: а что ещё подорожало в Белгородской области?

Что касается непродовольственных товаров, то здесь выросли цены на автомобильные шины из-за издержек производителей в связи с усложнившейся логистикой и подорожанием сырья. Также дорожали ювелирные изделия в связи с ростом мировых цен на золото. Кроме того, выросли цены на мебель. Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в прошлом месяце повысился до 6,19%.