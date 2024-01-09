«Хохольские» — по 150, а есть дешевле? Сколько стоят яйца в Белгороде в начале года

Шебекинские «Лето» нашлись и тут. Даже в боксе из 10 штук, а не только из 20. Десяток категории С2 — за 86 рублей, два десятка категории С1 — 215 рублей. В категории по самой низкой цене сегодня они стали победителями. Только заочно, как видно по пустым полкам. Однако это не всё. «Лето» — «золото», а «платина» — ниже.