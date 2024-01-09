«Хохольские» — по 150, а есть дешевле? Сколько стоят яйца в Белгороде в начале года

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Итак, журналистка Бел.Ру побывала в магазинах популярных торговых сетей «Магнит» и «Пятёрочка». Рассказываем, сколько там можно «выложить» за яйца.
Первый лот «яичного аукциона» — «Деревенское угодье» от шебекинского ООО «Белянка». Десяток яиц категории С0 в «Магните» стоит 129,99 рубля. На 19 декабря цены онлайн-маркетов на этот же товар были следующими. Высший сорт — 153 рубля за десяток, категория С0 — 125-130 рублей. А в «Пятёрочке» тот же продукт стоил в начале января 120 рублей. Яйца под маркой «Лето» этого же производителя предлагаются за цену в 220 рублей. Это упаковка по 20 яиц.
Что было 19 декабря? На одной и той же интернет-платформе цены были разными. Например, можно было приобрести 10 штук яиц С0 по цене от 121 до 158 рублей. Лотки по 20 яиц категории С1 колебалась от 215 до 240 рублей. Десяток категории С2 — 86 рублей.
«Моя цена». Десяток яиц в картонной упаковке «Деревенька» категории С0 обойдётся почти в 135 рублей. Производитель — «Симоновская птицефабрика» Саратовской области. А вот от того же производителя тот же десяток категории СО, но в упаковке из вспененного полистирола, будет стоить уже 150 рублей по жёлтому ценнику.
Нашлась упаковка и в полтора десятка от «Симоновской птицефабрики» уже под маркой «Саратов-Птица». Категория С1, цена — 200 рублей. «Моя цена» категории С2 от «Саратов-Птица» стоит 120 рублей. От птицефабрики «Тульская» — по той же цене. На 19 декабря стоимость десятка яиц «Моя цена» колебался в диапазоне 109-130 рублей.
Есть и бесхозные, т. е. без ценника. Это яйца от «Экоптица» категории С2.
Есть в «Магните» и воронежские яйца, «Хохольские» от ООО «Ряба». Десяток яиц категории СО стоит 150 рублей по жёлтому ценнику, С1 — 130 рублей, С2 — 120 рублей. В другой торговой точке сети десяток яиц С2 той же марки стоит 133 рубля, а лоток С1 почему-то предлагается на три рубля дешевле.
Может быть из-за того, что битые? Нет, таких мало. Да и срок вполне себе «свежий». Так что непонятно.
Интересная разница обнаружилась и в стоимости упаковки из 30 штук от АО «Птицефабрика Синявинская» Ленинградской области. В одном магазине указана цена в 316 рублей, а в другом — в 440 рублей.
Там же нашлись в прямом смысле ещё одни бесценные яйца от СПК Ширяева Г.И. Ценник тоже найти не удалось.
Здесь начнём с марки «Красная цена». От уже знакомого ленинградского АО «Птицефабрика Синявинская». Десяток категории С0 можно будет приобрети за 160 рублей, С1 — за 150 рублей, а С2 — за 140 рублей.
Стандартный лоток яиц от краснодарской марки «Селяночка» категории С1 в «Пятёрочке» стоит 150 рублей, как и яйца той же категории от «Красной цены».
Шебекинские «Лето» нашлись и тут. Даже в боксе из 10 штук, а не только из 20. Десяток категории С2 — за 86 рублей, два десятка категории С1 — 215 рублей. В категории по самой низкой цене сегодня они стали победителями. Только заочно, как видно по пустым полкам. Однако это не всё. «Лето» — «золото», а «платина» — ниже.
Вот такой «подарок» попался нашей журналистке на улице. По-настоящему бесхозный и бесценный. И обидный. А говорят, что яйца «на дороге не валяются». Всё-таки валяются.
Кстати, судя по упаковке, это бокс от «Саратов-Птица», 15 яиц категории С1 за 200 рублей. Наглядный пример того, что, если спешить и быть рассеянным, то можно оказаться «у разбитого лотка».
Напомним, что ранее Федеральной антимонопольной службой были возбуждены четыре дела против производителей яиц. Эти дела затронули и Воронежскую область, где под наблюдение антимонопольных органов попали четыре компании. Как стало известно позже, на владельца тех самых компаний после этого напали.