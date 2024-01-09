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Цены на яйца

«Хохольские» — по 150, а есть дешевле? Сколько стоят яйца в Белгороде в начале года

9 января 2024, 14:37
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
Цены на яйца

В Белгороде некоторые марки яиц после новогодних выходных упали в цене

Новый год прошёл, выходные кончились. А прошлое, как говорится, остаётся в прошлом. Однако что-то всё-таки перманентно. Журналистка Бел.Ру прошлась по магазинам с целью узнать, изменились ли цены на куриные яйца или они всё ещё «прошлогодние». В конце расскажем, как не оказаться «у разбитого лотка».

Итак, журналистка Бел.Ру побывала в магазинах популярных торговых сетей «Магнит» и «Пятёрочка». Рассказываем, сколько там можно «выложить» за яйца.

Цены на куриные яйца в «Магните»

Первый лот «яичного аукциона» — «Деревенское угодье» от шебекинского ООО «Белянка». Десяток яиц категории С0 в «Магните» стоит 129,99 рубля. На 19 декабря цены онлайн-маркетов на этот же товар были следующими. Высший сорт — 153 рубля за десяток, категория С0 — 125-130 рублей. А в «Пятёрочке» тот же продукт стоил в начале января 120 рублей. Яйца под маркой «Лето» этого же производителя предлагаются за цену в 220 рублей. Это упаковка по 20 яиц.

Что было 19 декабря? На одной и той же интернет-платформе цены были разными. Например, можно было приобрести 10 штук яиц С0 по цене от 121 до 158 рублей. Лотки по 20 яиц категории С1 колебалась от 215 до 240 рублей. Десяток категории С2 — 86 рублей.

Цены на куриные яйцаЦены на куриные яйца
Яйца от "Деревенское угодье"Яйца от "Деревенское угодье"
Яйца от "Деревенское угодье"Яйца от "Деревенское угодье"
Яйца от "Деревенское угодье", "Лето"Яйца от "Деревенское угодье", "Лето"
Яйца от «Деревенское угодье», «Лето»Яйца от «Деревенское угодье», «Лето»
Цены на куриные яйца
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

«Моя цена». Десяток яиц в картонной упаковке «Деревенька» категории С0 обойдётся почти в 135 рублей. Производитель — «Симоновская птицефабрика» Саратовской области. А вот от того же производителя тот же десяток категории СО, но в упаковке из вспененного полистирола, будет стоить уже 150 рублей по жёлтому ценнику.

Яйца «Моя цена», «Деревенька», стоимостьЯйца «Моя цена», «Деревенька», стоимость
Яйца "Моя цена", "Деревенька"Яйца "Моя цена", "Деревенька"
Яйца "Моя цена", "Деревенька"Яйца "Моя цена", "Деревенька"
Яйца "Моя цена", стоимостьЯйца "Моя цена", стоимость
Яйца "Моя цена"Яйца "Моя цена"
Яйца «Моя цена», «Деревенька», стоимость
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Нашлась упаковка и в полтора десятка от «Симоновской птицефабрики» уже под маркой «Саратов-Птица». Категория С1, цена — 200 рублей. «Моя цена» категории С2 от «Саратов-Птица» стоит 120 рублей. От птицефабрики «Тульская» — по той же цене. На 19 декабря стоимость десятка яиц «Моя цена» колебался в диапазоне 109-130 рублей.

Яйца «Саратов-Птица», 20 штЯйца «Саратов-Птица», 20 шт
Яйца «Саратов-Птица», 20 штЯйца «Саратов-Птица», 20 шт
Яйца "Мря цена", категория С2, саратовскиеЯйца "Мря цена", категория С2, саратовские
Яйца "Мря цена", категория С2, тульскиеЯйца "Мря цена", категория С2, тульские
Яйца «Мря цена», категория С2Яйца «Мря цена», категория С2
Яйца «Саратов-Птица», 20 шт
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Есть и бесхозные, т. е. без ценника. Это яйца от «Экоптица» категории С2.

Яйца «Экоптица», категория С2Яйца «Экоптица», категория С2
Яйца «Экоптица», категория С2
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Есть в «Магните» и воронежские яйца, «Хохольские» от ООО «Ряба». Десяток яиц категории СО стоит 150 рублей по жёлтому ценнику, С1 — 130 рублей, С2 — 120 рублей. В другой торговой точке сети десяток яиц С2 той же марки стоит 133 рубля, а лоток С1 почему-то предлагается на три рубля дешевле.

Яйца «Хохольские» от ООО «Ряба», воронежскиеЯйца «Хохольские» от ООО «Ряба», воронежские
Яйца «Хохольские» от ООО «Ряба», воронежскиеЯйца «Хохольские» от ООО «Ряба», воронежские
Яйца «Хохольские» от ООО «Ряба», воронежскиеЯйца «Хохольские» от ООО «Ряба», воронежские
Яйца «Хохольские» от ООО «Ряба», воронежскиеЯйца «Хохольские» от ООО «Ряба», воронежские
Яйца «Хохольские» от ООО «Ряба», воронежскиеЯйца «Хохольские» от ООО «Ряба», воронежские
Яйца «Хохольские» от ООО «Ряба», воронежскиеЯйца «Хохольские» от ООО «Ряба», воронежские
Яйца «Хохольские» от ООО «Ряба», воронежскиеЯйца «Хохольские» от ООО «Ряба», воронежские
Яйца «Хохольские» от ООО «Ряба», воронежские
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Может быть из-за того, что битые? Нет, таких мало. Да и срок вполне себе «свежий». Так что непонятно.

Яйца «Хохольские» от ООО «Ряба», воронежскиеЯйца «Хохольские» от ООО «Ряба», воронежские
Яйца «Хохольские» от ООО «Ряба», воронежскиеЯйца «Хохольские» от ООО «Ряба», воронежские
Яйца «Хохольские» от ООО «Ряба», воронежские
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Интересная разница обнаружилась и в стоимости упаковки из 30 штук от АО «Птицефабрика Синявинская» Ленинградской области. В одном магазине указана цена в 316 рублей, а в другом — в 440 рублей.

Яйца, 30 шт, «Птицефабрика Синявинская»Яйца, 30 шт, «Птицефабрика Синявинская»
Яйца, 30 шт, «Птицефабрика Синявинская»Яйца, 30 шт, «Птицефабрика Синявинская»
Яйца, 30 шт, «Птицефабрика Синявинская»Яйца, 30 шт, «Птицефабрика Синявинская»
Яйца, 30 шт, «Птицефабрика Синявинская»Яйца, 30 шт, «Птицефабрика Синявинская»
Яйца, 30 шт, «Птицефабрика Синявинская»
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Там же нашлись в прямом смысле ещё одни бесценные яйца от СПК Ширяева Г.И. Ценник тоже найти не удалось.

«Пятёрочка»

Здесь начнём с марки «Красная цена». От уже знакомого ленинградского АО «Птицефабрика Синявинская». Десяток категории С0 можно будет приобрети за 160 рублей, С1 — за 150 рублей, а С2 — за 140 рублей.

Яйца «Красная цена»Яйца «Красная цена»
Яйца "Красная цена"Яйца "Красная цена"
Яйца "Красная цена"Яйца "Красная цена"
Яйца "Красная цена"Яйца "Красная цена"
Яйца "Красная цена"Яйца "Красная цена"
Яйца «Красная цена»
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Стандартный лоток яиц от краснодарской марки «Селяночка» категории С1 в «Пятёрочке» стоит 150 рублей, как и яйца той же категории от «Красной цены».

Яйца «Селяночка», ценаЯйца «Селяночка», цена
Яйца "Селяночка", ценаЯйца "Селяночка", цена
Яйца "Селяночка", ценаЯйца "Селяночка", цена
Яйца «Селяночка», цена
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Шебекинские «Лето» нашлись и тут. Даже в боксе из 10 штук, а не только из 20. Десяток категории С2 — за 86 рублей, два десятка категории С1 — 215 рублей. В категории по самой низкой цене сегодня они стали победителями. Только заочно, как видно по пустым полкам. Однако это не всё. «Лето» — «золото», а «платина» — ниже.

Яйца куриные "Лето", 10 штЯйца куриные "Лето", 10 шт
Яйца куриные «Лето», 20 штЯйца куриные «Лето», 20 шт
Яйца куриные "Лето", 10 шт
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Валяются ли яйца на дороге?

Вот такой «подарок» попался нашей журналистке на улице. По-настоящему бесхозный и бесценный. И обидный. А говорят, что яйца «на дороге не валяются». Всё-таки валяются.

Кстати, судя по упаковке, это бокс от «Саратов-Птица», 15 яиц категории С1 за 200 рублей. Наглядный пример того, что, если спешить и быть рассеянным, то можно оказаться «у разбитого лотка».

Яйца куриныеЯйца куриные
Яйца куриные, ьесхозныеЯйца куриные, ьесхозные
Яйца куриные
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Напомним, что ранее Федеральной антимонопольной службой были возбуждены четыре дела против производителей яиц. Эти дела затронули и Воронежскую область, где под наблюдение антимонопольных органов попали четыре компании. Как стало известно позже, на владельца тех самых компаний после этого напали.

На главу компании по производству яиц, которую заподозрили в повышении цен, напали
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