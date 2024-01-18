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Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Яйца

Куриные яйца подешевели впервые с июня 2023 года

18 января 2024, 07:38
Фото: 1MI
Яйца

Росстат заявил о снижении цен на куриные яйца

С 10 по 15 января потребительские цены на куриные яйца снизились на 0,2%, сообщает Росстат. Ещё неделей ранее наблюдалось увеличение стоимости этого продукта. В Минсельхозе РФ заявили, что снижению цен поспособствовало уменьшение спроса.

По данным Росстата, с 10 по 15 января в России изменились цены на куриные яйца. За неделю продукт подешевел на 0,2%. Ещё неделей ранее, с 1 по 9 января, наблюдался рост цен на яйца на 0,8%.

Отметим, что в прошлом году яйца подорожали в 1,6 раза. Только в декабре цена увеличилась на 18,2%.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз РФ, цены снижаются в России уже третью неделю. По состоянию на 17 января за неделю цены сократились на 2,6% и 1,4% на первую и вторую категории яиц соответственно.

Как и ожидалось, динамика стоимости яиц в оптовом сегменте отражается и на рознице, что подтверждают данные Росстата. По оценке, этот тренд сохранится в ближайшей перспективе.
Минсельхоз

В федеральном ведомстве добавили, что снижению цен поспособствовали падение спроса после новогодних праздников и «насыщение рынка дополнительными объёмами продукции» — речь идёт о поставках яиц из Турции и Азербайджана.

Стоит отметить, что с 10 по 15 января в России также снизились потребительские цены на куриное мясо (на 0,9%), свинину, сосиски, сардельки, макаронные изделия (0,2%). Рост цен наблюдается на огурцы (3,0%), помидоры (2,0%), бананы (1,5%), консервы для детского питания (0,8%).

Напомним, что в Белгороде после новогодних праздников упали цены на некоторые марки яиц. Журналистка Бел.Ру прошлась по местным магазинам, чтобы узнать, насколько изменились ценники. Подробнее — в нашем материале.

В конце прошлого года ФАС завели четыре дела в отношении производителей яиц.

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#Общество#Белгородская область#Яйца#Цены#Новости Белгорода#Росстат#Белгород#Алина Харина#Потребительские цены
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