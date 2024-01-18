Куриные яйца подешевели впервые с июня 2023 года

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
По данным Росстата, с 10 по 15 января в России изменились цены на куриные яйца. За неделю продукт подешевел на 0,2%. Ещё неделей ранее, с 1 по 9 января, наблюдался рост цен на яйца на 0,8%.
Отметим, что в прошлом году яйца подорожали в 1,6 раза. Только в декабре цена увеличилась на 18,2%.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз РФ, цены снижаются в России уже третью неделю. По состоянию на 17 января за неделю цены сократились на 2,6% и 1,4% на первую и вторую категории яиц соответственно.
Как и ожидалось, динамика стоимости яиц в оптовом сегменте отражается и на рознице, что подтверждают данные Росстата. По оценке, этот тренд сохранится в ближайшей перспективе.
Минсельхоз
В федеральном ведомстве добавили, что снижению цен поспособствовали падение спроса после новогодних праздников и «насыщение рынка дополнительными объёмами продукции» — речь идёт о поставках яиц из Турции и Азербайджана.
Стоит отметить, что с 10 по 15 января в России также снизились потребительские цены на куриное мясо (на 0,9%), свинину, сосиски, сардельки, макаронные изделия (0,2%). Рост цен наблюдается на огурцы (3,0%), помидоры (2,0%), бананы (1,5%), консервы для детского питания (0,8%).
Напомним, что в Белгороде после новогодних праздников упали цены на некоторые марки яиц. Журналистка Бел.Ру прошлась по местным магазинам, чтобы узнать, насколько изменились ценники. Подробнее — в нашем материале.
В конце прошлого года ФАС завели четыре дела в отношении производителей яиц.