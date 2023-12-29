Не только яйца: под Белгородом завышали цены на масло и хлеб

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Прокуратура Белгородского района зафиксировала факты превышения торговой надбавки в магазинах Пушкарного и Комсомольского. Нарушения касались цен на хлебобулочные изделия и сливочное масло.
В отношении ответственных должностных лиц завели дела об административных правонарушениях по факту завышения регулируемых государством цен (ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ). Рассмотрение актов реагирования находится на контроле надзорного ведомства.
Ранее сообщалось, что белгородских оптовиков поймали на завышении цен на куриные яйца на 20%. На одно из юридических лиц возбудили административное дело.
Напомним, в трёх магазинах Ровеньского района зафиксировали превышение торговых надбавок на муку и сливочное масло. В двух магазинах надбавка превышала 10%.