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Хлеб

Не только яйца: под Белгородом завышали цены на масло и хлеб

29 декабря 2023, 10:08
Фото: 1MI
Хлеб

В Белгородском районе зафиксировали превышение торговой надбавки на продукты

В магазинах в Пушкарном и Комсомольском зафиксировали факты превышения торговой надбавки на хлебобулочные изделия и сливочное масло. Виновных в этом должностных лиц наказали, сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура Белгородского района зафиксировала факты превышения торговой надбавки в магазинах Пушкарного и Комсомольского. Нарушения касались цен на хлебобулочные изделия и сливочное масло.

В отношении ответственных должностных лиц завели дела об административных правонарушениях по факту завышения регулируемых государством цен (ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ). Рассмотрение актов реагирования находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что белгородских оптовиков поймали на завышении цен на куриные яйца на 20%. На одно из юридических лиц возбудили административное дело.

Напомним, в трёх магазинах Ровеньского района зафиксировали превышение торговых надбавок на муку и сливочное масло. В двух магазинах надбавка превышала 10%.

Белгородских оптовиков поймали на повышении цен на куриные яйца
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#Белгородская область#Белгородский район#Прокуратура#Нарушения#Масло#Хлеб#Торговая надбавка#Белгород#Наталья Корявых#Завышение цен
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