В одновременном повышении цен на яйца заподозрили компании от соседей белгородцев

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
В соседней Воронежской области у местного УФАС появились вопросы к четырём производителям куриных яиц. Антимонопольная служба выявила единовременное повышение цен со стороны ООО «Птицефабрика Бобровская», ООО СХП «ППХ „Заброденское“», ООО «Ряба» и «Птицефабрика Третьяковская».
Как сообщается, в октябре 2023 года производители допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 16% до 37% по сравнению с сентябрём. Однако проблемы с ценами на указанный вид продукции возникли не только в Воронежской области.
Территориальные органы ФАС наказали производителей ещё и в Кемеровской, Ивановской областях, пишет издание. Кроме того, Донецкое УФАС зафиксировало единовременное повышение цен на куриные яйца у ещё четырёх производителей. Компаниям грозят оборотные штрафы.
Напомним, в Белгородской области тем временем продолжает расти спрос на яйца. За два месяца на ярмарках белгородцы купили 1 млн куриных яиц. Пик продаж был 14–17 декабря. Тогда продали 247,4 тыс. штук.
Также ранее белгородцы заметили отсутствие куриных яиц в магазинах. Жители региона интересовались, куда пропали яйца, а ещё ценами на них. В областном минсельхозе объяснили, что цены выросли из-за увеличения затрат производителей.