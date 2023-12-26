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Published Сегодня, 07:42

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Яйца

В одновременном повышении цен на яйца заподозрили компании от соседей белгородцев

26 декабря 2023, 07:42
Фото: 1MI
Яйца

ФАС завела четыре дела в отношении производителей куриных яиц

Территориальные органы ФАС России возбудили четыре дела против производителей куриных яиц, сообщили в ведомстве. Это коснулось и соседней Воронежской области, где в поле зрения антимонопольщиков попали сразу четыре компании, пишет The Moscow Post.

В соседней Воронежской области у местного УФАС появились вопросы к четырём производителям куриных яиц. Антимонопольная служба выявила единовременное повышение цен со стороны ООО «Птицефабрика Бобровская», ООО СХП «ППХ „Заброденское“», ООО «Ряба» и «Птицефабрика Третьяковская».

Как сообщается, в октябре 2023 года производители допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 16% до 37% по сравнению с сентябрём. Однако проблемы с ценами на указанный вид продукции возникли не только в Воронежской области.

Территориальные органы ФАС наказали производителей ещё и в Кемеровской, Ивановской областях, пишет издание. Кроме того, Донецкое УФАС зафиксировало единовременное повышение цен на куриные яйца у ещё четырёх производителей. Компаниям грозят оборотные штрафы.

Напомним, в Белгородской области тем временем продолжает расти спрос на яйца. За два месяца на ярмарках белгородцы купили 1 млн куриных яиц. Пик продаж был 14–17 декабря. Тогда продали 247,4 тыс. штук.

Также ранее белгородцы заметили отсутствие куриных яиц в магазинах. Жители региона интересовались, куда пропали яйца, а ещё ценами на них. В областном минсельхозе объяснили, что цены выросли из-за увеличения затрат производителей.

В Белгородской области продолжает расти спрос на яйца
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#Белгородская область#Экономика#Яйца#Производители#Цены#Наталья Корявых#Воронежская область#ФАС России
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