В белгородском магазине нашли яйца не по «золотой» цене

Posted Сегодня, 19:03
Published Сегодня, 19:03
Modified Сегодня, 19:05
Updated Сегодня, 19:05
Журналист Бел.Ру обнаружил в магазине Белгорода десяток яиц второй категории марки «Лето» по 86 рублей. Рядом на прилавке десяток яиц «Деревенское угодье» категории СО продавали за 119 рублей. Ранее десяток яиц категории СО обходился в 158 рублей, а 20 штук яиц — в 219 рублей.
Напомним, что в конце прошлого года белгородских оптовиков поймали на повышении цен на куриные яйца. Один из производителей поднял цены на 20%. Также известно, что белгородских производителей проверяли антимонопольщики. Внеплановые проверки проходили в Белгородской области и других регионах.