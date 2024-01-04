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Posted Сегодня, 19:03

Published Сегодня, 19:03

Modified Сегодня, 19:05

Updated Сегодня, 19:05

В белгородском магазине нашли яйца не по «золотой» цене

В белгородском магазине нашли яйца не по «золотой» цене

4 января 2024, 19:03
Фото: 1MI
Ранее в местных магазинах десяток яиц можно было купить в среднем за 150 рублей. Сегодня журналисту Бел.Ру удалось найти в магазине десяток яиц по 86 рублей.

Журналист Бел.Ру обнаружил в магазине Белгорода десяток яиц второй категории марки «Лето» по 86 рублей. Рядом на прилавке десяток яиц «Деревенское угодье» категории СО продавали за 119 рублей. Ранее десяток яиц категории СО обходился в 158 рублей, а 20 штук яиц — в 219 рублей.

Фото: Bel.ru

Напомним, что в конце прошлого года белгородских оптовиков поймали на повышении цен на куриные яйца. Один из производителей поднял цены на 20%. Также известно, что белгородских производителей проверяли антимонопольщики. Внеплановые проверки проходили в Белгородской области и других регионах.

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