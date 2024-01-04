В белгородском магазине нашли яйца не по «золотой» цене

Напомним, что в конце прошлого года белгородских оптовиков поймали на повышении цен на куриные яйца. Один из производителей поднял цены на 20%. Также известно, что белгородских производителей проверяли антимонопольщики. Внеплановые проверки проходили в Белгородской области и других регионах.