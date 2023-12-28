Белгородских оптовиков поймали на повышении цен на куриные яйца

Белгородский производитель поднял цены на куриные яйца на 20%

На одно из юридических лиц возбудили административное дело за повышение цен на яйца. Однако серьёзного наказания производитель не понесёт: ему назначено административное преследование. Об этом белгородцу сообщили в региональной прокуратуре.