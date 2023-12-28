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Яйца

Белгородских оптовиков поймали на повышении цен на куриные яйца

28 декабря 2023, 09:52
Фото: 1MI
Яйца

Белгородский производитель поднял цены на куриные яйца на 20%

На одно из юридических лиц возбудили административное дело за повышение цен на яйца. Однако серьёзного наказания производитель не понесёт: ему назначено административное преследование. Об этом белгородцу сообщили в региональной прокуратуре.

Журналисты «Фонаря» узнали, что региональная прокуратура поймала белгородских оптовиков на завышении цен на яйца — надбавка составила 20%. Такое нарушение надзорное ведомство нашло после проверки производителей, которая состоялась по просьбе белгородца изучить цены.

В отношении нарушителя инициировано административное преследование по части 1 статьи 14.6 КоАП РФ («Завышение регулируемых государством цен»). Однако применять более суровое наказание пока необходимости нет.

Ранее стало известно о мониторинге цен и результате проверки антимонопольщиками производителей. Однако тогда руководитель регионального УФАС Алексей Ширков сообщил, что говорить о каких-либо нарушениях ещё рано.

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