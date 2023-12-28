Белгородских оптовиков поймали на повышении цен на куриные яйца

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Журналисты «Фонаря» узнали, что региональная прокуратура поймала белгородских оптовиков на завышении цен на яйца — надбавка составила 20%. Такое нарушение надзорное ведомство нашло после проверки производителей, которая состоялась по просьбе белгородца изучить цены.
В отношении нарушителя инициировано административное преследование по части 1 статьи 14.6 КоАП РФ («Завышение регулируемых государством цен»). Однако применять более суровое наказание пока необходимости нет.
Ранее стало известно о мониторинге цен и результате проверки антимонопольщиками производителей. Однако тогда руководитель регионального УФАС Алексей Ширков сообщил, что говорить о каких-либо нарушениях ещё рано.