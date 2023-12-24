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Вячеслав Гладков

«Яйца сегодня — тренд № 1»: Гладков в футболке с Запеканкой записал видеорецепт

24 декабря 2023, 10:39
Фото: видео со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети
Вячеслав Гладков

Гладков поделился новыми рецептами семейных блюд

Глава региона вместе с сыном представили два блюда — запечённые яйца и фаршированную грибами картошку. Вячеслав Гладков в процессе приготовления рассказал, почему на время пришлось «изгнать» жену из кухни и кто до сих присылает его семье заготовки.

Вячеслав Гладков поделился с белгородцами рецептами двух блюд. Одно из них — запечённые в духовке яйца.

«Мама брала яйца, привезённые из деревни от дедушки с бабушкой — домашние, и запекала в духовке. Мне очень нравился вкус. Блюдо простое, из детства», — поделился воспоминаниями губернатор.

В процессе запекания яйца могут взорваться, поэтому Вячеслав Гладков решил поберечь нервы жены и на время отстранить её от кухни.

Почему жену «изгнали» из кухни? Когда идёт запекание яиц, одно-два из них взорвутся. Это не катастрофические последствия, но вопрос, кому после этого отмывать духовку, остаётся точно.
Вячеслав Гладков

Глава региона признался, что в печёных куриных яйцах ему нравится не только вкус, но и цвет. Готовое блюдо можно полить соусом на основе сметаны и посыпать зеленью.

Яйца для приготовления блюда семья Гладковых купила на ярмарке выходного дня. Губернатор признал, что очереди за продуктом были, но о дефиците речи не идёт. Глава региона заверил, что на следующей неделе постараются увеличить число машин с яйцами.

Второе приготовленное губернатором и его сыном блюдо — картофель, фаршированный грибами. К нему глава региона порекомендовал подавать домашние соленья. К слову, своими заготовками с губернатором до сих пор делится сосед из Пензы.

Примечательно, что и губернатор, и его сын во время приготовления блюд были в футболках с Запеканкой — кошкой семейства Гладковых. Подробнее — в видео.

Вячеслав Гладков и его сын готовят по семейным рецептам
Видео: видео со страницы Вячеслава Гладкова в соцсети
Гладков пообещал поделиться рецептом блюда из тыквы к Новому году
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