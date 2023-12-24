«Яйца сегодня — тренд № 1»: Гладков в футболке с Запеканкой записал видеорецепт

Гладков поделился новыми рецептами семейных блюд

Глава региона вместе с сыном представили два блюда — запечённые яйца и фаршированную грибами картошку. Вячеслав Гладков в процессе приготовления рассказал, почему на время пришлось «изгнать» жену из кухни и кто до сих присылает его семье заготовки.