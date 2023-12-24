«Яйца сегодня — тренд № 1»: Гладков в футболке с Запеканкой записал видеорецепт

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Вячеслав Гладков поделился с белгородцами рецептами двух блюд. Одно из них — запечённые в духовке яйца.
«Мама брала яйца, привезённые из деревни от дедушки с бабушкой — домашние, и запекала в духовке. Мне очень нравился вкус. Блюдо простое, из детства», — поделился воспоминаниями губернатор.
В процессе запекания яйца могут взорваться, поэтому Вячеслав Гладков решил поберечь нервы жены и на время отстранить её от кухни.
Почему жену «изгнали» из кухни? Когда идёт запекание яиц, одно-два из них взорвутся. Это не катастрофические последствия, но вопрос, кому после этого отмывать духовку, остаётся точно.
Вячеслав Гладков
Глава региона признался, что в печёных куриных яйцах ему нравится не только вкус, но и цвет. Готовое блюдо можно полить соусом на основе сметаны и посыпать зеленью.
Яйца для приготовления блюда семья Гладковых купила на ярмарке выходного дня. Губернатор признал, что очереди за продуктом были, но о дефиците речи не идёт. Глава региона заверил, что на следующей неделе постараются увеличить число машин с яйцами.
Второе приготовленное губернатором и его сыном блюдо — картофель, фаршированный грибами. К нему глава региона порекомендовал подавать домашние соленья. К слову, своими заготовками с губернатором до сих пор делится сосед из Пензы.
Примечательно, что и губернатор, и его сын во время приготовления блюд были в футболках с Запеканкой — кошкой семейства Гладковых. Подробнее — в видео.