Вы удивитесь: что в Белгородской области подорожало больше, чем яйца?

В областном правительстве отметили, что основная причина роста цен на товары — это увеличение затрат производителей. В том числе на изменение себестоимости производства влияет изменение ключевой ставки Банка России, что влечёт удорожание кредитных продуктов производителей. Также на увеличение цен оказывает влияние рост спроса со стороны потребителей и сезонный фактор.