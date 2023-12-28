Вы удивитесь: что в Белгородской области подорожало больше, чем яйца?

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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По официальной информации, в перечень товаров, включённых в минимальный набор продуктов питания, входят следующие позиции:
По сравнению с ноябрём на 11 декабря в Белгородской области наблюдается снижение цены на сахар-песок (-5,18%), морковь (-4,12%), маргарин (-2,84%), вермишель (-1,30%), соль (-1,16%), картофель (-0,94%), муку пшеничную (-0,79%), пшено (-0,64%), чай чёрный байховый (-0,64%), сельдь соленую (-0,61%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (-0,06%).
При этом подорожало печенье (0,06%), горох и фасоль (0,33%), сметана (0,68%), карамель (0,76%), говядина (0,92%), хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (1,05%), яблоки (1,24%), сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие (1,29%), куры охлаждённые и мороженые (1,39%), молоко питьевое цельное пастеризованное (1,46%), рыба мороженая неразделанная (1,74%), творог (1,83%), баранина (2,04%), свинина (2,20%), рис шлифованный (2,24%), масло подсолнечное (3,81%), масло сливочное (4,80%), капуста белокочанная (9,55%), лук репчатый (11,37%), яйца куриные (29,05%) и свежие огурцы (42,96%).
Подробная информация представлена ниже:
В областном правительстве отметили, что основная причина роста цен на товары — это увеличение затрат производителей. В том числе на изменение себестоимости производства влияет изменение ключевой ставки Банка России, что влечёт удорожание кредитных продуктов производителей. Также на увеличение цен оказывает влияние рост спроса со стороны потребителей и сезонный фактор.