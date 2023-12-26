Антимонопольщики нагрянули с внеплановой проверкой к белгородскому производителю яиц

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
По словам руководителя Белгородского УФАС Алексея Ширкова, антимонопольщики уже провели мониторинг цен и проверку производителей. Однако говорить о каких-либо нарушениях, допущенных местными компаниями, ещё рано.
В случае, если претензии у УФАС действительно будут, примут меры антимонопольного реагирования.
Известно, что сотрудники ФАС России совместно с работниками регионального ведомства провели внеплановую проверку в отношении одного из местных производителей куриных яиц. Специалисты осмотрели кабинеты и изъяли документы. Сейчас их изучают и анализируют.
Подобная проверка прошла не только в Белгородской области, но и более чем в десяти других регионах, где есть производства яйца и мяса.
Также руководитель регионального УФАС отметил, что в течение определённого промежутка времени не допускается повышение цены порядка 30%. Однако подобных случаев пока не было.