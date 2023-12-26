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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Яйца

Антимонопольщики нагрянули с внеплановой проверкой к белгородскому производителю яиц

26 декабря 2023, 15:03
Фото: 1MI
Яйца

В УФАС рассказали о проверке белгородских производителей яиц

О состоявшейся проверке рассказал руководитель регионального УФАС. Алексей Ширков также пояснил «Открытому Белгороду», есть ли нарушения у местных производителей яиц и стоит ли применять какие-либо меры касательно повышения цен.

По словам руководителя Белгородского УФАС Алексея Ширкова, антимонопольщики уже провели мониторинг цен и проверку производителей. Однако говорить о каких-либо нарушениях, допущенных местными компаниями, ещё рано.

В случае, если претензии у УФАС действительно будут, примут меры антимонопольного реагирования.

Известно, что сотрудники ФАС России совместно с работниками регионального ведомства провели внеплановую проверку в отношении одного из местных производителей куриных яиц. Специалисты осмотрели кабинеты и изъяли документы. Сейчас их изучают и анализируют.

Подобная проверка прошла не только в Белгородской области, но и более чем в десяти других регионах, где есть производства яйца и мяса.

Также руководитель регионального УФАС отметил, что в течение определённого промежутка времени не допускается повышение цены порядка 30%. Однако подобных случаев пока не было.

В одновременном повышении цен на яйца заподозрили компании от соседей белгородцев
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#Белгородская область#Проверка#Яйца#Фас#Белгород#Внеплановая проверка#Алексей Ширков#Александра Склярова#Куриные яйца
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