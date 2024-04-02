Антимонопольщики проверят «Магнит» и «Пятёрочку» из-за цен на яйца

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
В России начались проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на куриные яйца. Антимонопольщики проведут анализ ценообразования на яйца по всей товаропроводящей цепочке. Служба проверит компании на предмет заключения антиконкурентных соглашений. В случае нарушений примут меры реагирования.
Сегодня, 2 апреля, проверки начались в ряде регионов. Антимонопольщики проверят «Перекрёсток», «Магнит», «Дикси», «Пятёрочку», «Ленту», «О’Кей», «Метро», «Ашан».
Напомним, что месяцем ранее прокуратура заметила, что в «Пятёрочке» в Алексеевке продавали слишком дорогие куриные яйца. Предельный размер торговой наценки на указанную продукцию был превышен на 16%. В адрес директора направлено представление.
В конце прошлого года белгородских оптовиков также поймали на повышении цен на куриные яйца.