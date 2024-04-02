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Яйца

Антимонопольщики проверят «Магнит» и «Пятёрочку» из-за цен на яйца

2 апреля 2024, 10:05
Фото: 1MI
Яйца

ФАС проверит цены на яйца в крупнейших торговых сетях

Антимонопольщики начали проверку в магазинах «Магнит», «Пятёрочка», «Ашан» и «Метро». Специалисты проанализируют ценообразование на куриные яйца, сообщает ФАС.

В России начались проверки крупнейших торговых сетей из-за цен на куриные яйца. Антимонопольщики проведут анализ ценообразования на яйца по всей товаропроводящей цепочке. Служба проверит компании на предмет заключения антиконкурентных соглашений. В случае нарушений примут меры реагирования.

Сегодня, 2 апреля, проверки начались в ряде регионов. Антимонопольщики проверят «Перекрёсток», «Магнит», «Дикси», «Пятёрочку», «Ленту», «О’Кей», «Метро», «Ашан».

Напомним, что месяцем ранее прокуратура заметила, что в «Пятёрочке» в Алексеевке продавали слишком дорогие куриные яйца. Предельный размер торговой наценки на указанную продукцию был превышен на 16%. В адрес директора направлено представление.

В конце прошлого года белгородских оптовиков также поймали на повышении цен на куриные яйца.

«Пятёрочку» в Белгородской области поймали на завышении цен на яйца
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#Общество#Белгородская область#Яйца#Цены#Фас#Алина Харина
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