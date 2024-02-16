Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:49

Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 15:49

Updated Сегодня, 15:49

Яйца

«Пятёрочку» в Белгородской области поймали на завышении цен на яйца

16 февраля 2024, 15:49
Фото: 1MI
Яйца

Белгородская прокуратура наказала директора магазина из-за высоких цен на яйца

В этот раз на превышении предельных торговых надбавок поймали один из сетевых супермаркетов. Магазин продавал куриные яйца по завышенной цене, сообщили в региональной прокуратуре.

В городе Алексеевке в супермаркете «Пятёрочка», принадлежащем ООО «Агроторг», заметили слишком дорогие куриные яйца. Проверка показала, что предельный размер торговой наценки на указанную продукцию превышен на 16%.

Прокуратура завела дело об административном правонарушении в отношении директора магазина за нарушение порядка ценообразования. В адрес руководителя ООО «Агроторг» направлено представление.

В конце прошлого года белгородских оптовиков поймали на повышении цен на куриные яйца. На одно из юридических лиц завели административное дело за повышение цен на продукцию. Оказалось, что надбавка составила 20%.

До этого антимонопольщики проверяли одного из местных производителей куриных яиц. Подобные проверки проводились и в других регионах, где есть производства яйца и мяса.

В белгородском магазине нашли яйца не по «золотой» цене
Узнать подробнее
Читайте также:
Не только яйца: под Белгородом завышали цены на масло и хлебБелгородских оптовиков поймали на повышении цен на куриные яйцаВ одновременном повышении цен на яйца заподозрили компании от соседей белгородцев
#Общество#Белгородская область#Алексеевка#Пятёрочка#Прокуратура#Яйца#Цены#Белгород#Наталья Корявых
Подпишитесь
Халаимов — не жертва? Что происходит с туристическим бизнесом в Белгородской области
Сегодня, 13:44
Удачное место? Статистика по королевским двойням в Белгороде оказалась неожиданной
Сегодня, 12:51
Мэр Демидов: Дистанционное обучение приведёт к оттоку детей из Белгорода
Сегодня, 13:56
Белгородцы после трагедии 15 февраля изменили своё решение об обучении детей
Сегодня, 14:35
«Она просто не успела сесть в авто»: Гладков рассказал подробности гибели белгородки
Сегодня, 13:11
Белгородцы узнали о предвыборной программе кандидата в президенты Даванкова
Сегодня, 06:22