«Пятёрочку» в Белгородской области поймали на завышении цен на яйца

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
В городе Алексеевке в супермаркете «Пятёрочка», принадлежащем ООО «Агроторг», заметили слишком дорогие куриные яйца. Проверка показала, что предельный размер торговой наценки на указанную продукцию превышен на 16%.
Прокуратура завела дело об административном правонарушении в отношении директора магазина за нарушение порядка ценообразования. В адрес руководителя ООО «Агроторг» направлено представление.
В конце прошлого года белгородских оптовиков поймали на повышении цен на куриные яйца. На одно из юридических лиц завели административное дело за повышение цен на продукцию. Оказалось, что надбавка составила 20%.
До этого антимонопольщики проверяли одного из местных производителей куриных яиц. Подобные проверки проводились и в других регионах, где есть производства яйца и мяса.