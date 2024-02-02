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Posted Сегодня, 14:37

Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

Полиция

Пьяные подростки избили знакомую, разбили об её голову яйцо и сняли это на видео

2 февраля 2024, 14:37
Фото: 1MI
Полиция

Полиция проводит проверку по факту нанесения побоев девушке в Белгороде

Белгородская полиция проводит проверку истории о нанесении побоев 18-летней девушке. Её били две несовершеннолетние девочки. Их могут привлечь к административной ответственности, сообщили в региональном УМВД.

Полиция проводит проверку по поступившему заявлению от 18-летней жительницы Белгорода. Девушка сообщила, что на неё напали её знакомые несовершеннолетние девочки.

В полицию молодая белгородка обратилась 1 февраля. Она рассказала, что поругалась с двумя знакомыми девушками. Во время конфликта они начали её бить, а затем разбили о голову сырое яйцо. Происходившее одна из девочек сняла на камеру.

Правоохранители нашли участниц конфликта — 17-летнюю и 16-летнюю белгородок. Решается вопрос об их привлечении к административной ответственности за побои.

Также на подростков составили протоколы за распитие алкоголя. Материалы передадут в комиссию по делам несовершеннолетних.

Напомним, в Старом Осколе ранее задержали школьников, которые отбирали карманные деньги у сверстников. Протоколы составили на родителей хулиганов.

Полиция задержала белгородских школьников, отбиравших деньги у других детей
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#Белгородская область#Происшествия#Подростки#Полиция#Проверка#Новости Белгорода#Побои#Яйцо#Белгород#Наталья Корявых
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