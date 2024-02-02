Пьяные подростки избили знакомую, разбили об её голову яйцо и сняли это на видео

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Полиция проводит проверку по поступившему заявлению от 18-летней жительницы Белгорода. Девушка сообщила, что на неё напали её знакомые несовершеннолетние девочки.
В полицию молодая белгородка обратилась 1 февраля. Она рассказала, что поругалась с двумя знакомыми девушками. Во время конфликта они начали её бить, а затем разбили о голову сырое яйцо. Происходившее одна из девочек сняла на камеру.
Правоохранители нашли участниц конфликта — 17-летнюю и 16-летнюю белгородок. Решается вопрос об их привлечении к административной ответственности за побои.
Также на подростков составили протоколы за распитие алкоголя. Материалы передадут в комиссию по делам несовершеннолетних.
Напомним, в Старом Осколе ранее задержали школьников, которые отбирали карманные деньги у сверстников. Протоколы составили на родителей хулиганов.