Вячеслав Гладков в шутку пригрозил своей подчинённой казнью за несдачу объектов

В ходе оперативного совещания глава Белгородской области Вячеслав Гладков в шутку пообещал министру строительства Оксане Козлитиной провести публичную казнь на Соборной площади за несдачу ряда объектов.
Понимаю, что в этом году огромнейший объём работы. Как всегда, он оценивается не по количеству сданных объектов, а по количеству несданных. Один объект не сдаётся — это уже катастрофа. А если пять-шесть объектов — расстрел, казнь на Соборной площади через отрубание головы. Публичная. В присутствии родственников. Какая ещё мотивация, Оксана Петровна, необходима, чтобы вы порадовали спортсменов, образование и культуру? Что ещё я должен сказать, чтобы Вы сдали или обеспечили сдачу всех объектов?
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее стало известно, что в Белгородской области могут не успеть в срок завершить капремонт и строительство ряда школ, детских садов, а также объектов культурного наследия.