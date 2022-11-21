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Вячеслав Гладков в шутку пригрозил своей подчинённой казнью за несдачу объектов

Сегодня, 10:07
Фото: Скрин с трансляции оперативного совещания
Шуточные угрозы поступили в адрес министра строительства Белгородской области Оксаны Козлитиной. Причина — срывы сроков по сдаче спортивных, культурных и образовательных объектов.

В ходе оперативного совещания глава Белгородской области Вячеслав Гладков в шутку пообещал министру строительства Оксане Козлитиной провести публичную казнь на Соборной площади за несдачу ряда объектов.

Понимаю, что в этом году огромнейший объём работы. Как всегда, он оценивается не по количеству сданных объектов, а по количеству несданных. Один объект не сдаётся — это уже катастрофа. А если пять-шесть объектов — расстрел, казнь на Соборной площади через отрубание головы. Публичная. В присутствии родственников. Какая ещё мотивация, Оксана Петровна, необходима, чтобы вы порадовали спортсменов, образование и культуру? Что ещё я должен сказать, чтобы Вы сдали или обеспечили сдачу всех объектов?
Вячеслав Гладков

Напомним, ранее стало известно, что в Белгородской области могут не успеть в срок завершить капремонт и строительство ряда школ, детских садов, а также объектов культурного наследия.

 

 

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#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Оксана Козлитина#Объекты#Строительство#Школы#Детский сад#Кристина Семенчук
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