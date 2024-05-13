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Жители обвалившегося подъезда дома в Белгороде получат выплаты в 100 тысяч рублей

Жители обвалившегося подъезда дома в Белгороде получат выплаты в 100 тысяч рублей

13 мая 2024, 06:45
Фото: Bel.ru
На оперативном совещании правительства Белгородской области обсудили возможности оказания финансовой помощи пострадавшим белгородцам.
Сюжет
МЧС

На оперативном совещании правительства Белгородской области рассказали о финансовой помощи, которую получат жильцы дома 55а на улице Щорса. 12 марта один из подъездов многоквартирного дома обвалился после взрыва обломков украинской ракеты «Точка-У».

Через фонд Евгении Кондратюк «Святое Белогорье против детского рака» организуют оказание внебюджетной финансовой помощи.

Для всех, кто проживал в обвалившимся подъезде, будет положена выплата в 100 тысяч рублей, рассказал на оперативном совещании Гладков. Также будет решаться вопрос выплат в 10 и 50 тысяч рублей.

В правительстве рассмотрят варианты выплат для жителей всего дома №55а на Щорса. Губернатор Белгородской области сообщил, что для этого нужно будет подготовить комиссионные заключения администрации города Белгорода, МЧС и следователей.

10 тысяч рублей выплатят сразу, а остальную финансовую помощь будут отправлять, как только будут готовы акты.

На Щорса в Белгороде обрушился подъезд многоэтажки после взрывов
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