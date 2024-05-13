Жители обвалившегося подъезда дома в Белгороде получат выплаты в 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
На оперативном совещании правительства Белгородской области рассказали о финансовой помощи, которую получат жильцы дома 55а на улице Щорса. 12 марта один из подъездов многоквартирного дома обвалился после взрыва обломков украинской ракеты «Точка-У».
Через фонд Евгении Кондратюк «Святое Белогорье против детского рака» организуют оказание внебюджетной финансовой помощи.
Для всех, кто проживал в обвалившимся подъезде, будет положена выплата в 100 тысяч рублей, рассказал на оперативном совещании Гладков. Также будет решаться вопрос выплат в 10 и 50 тысяч рублей.
В правительстве рассмотрят варианты выплат для жителей всего дома №55а на Щорса. Губернатор Белгородской области сообщил, что для этого нужно будет подготовить комиссионные заключения администрации города Белгорода, МЧС и следователей.
10 тысяч рублей выплатят сразу, а остальную финансовую помощь будут отправлять, как только будут готовы акты.