Шесть «Точек-У»: в Минобороны сообщили, из-за чего обрушилась многоэтажка в Белгороде

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
По данным Министерства обороны, в районе 11:40 ВСУ нанесли по Белгороду комбинированный удар с использованием тактического ракетного комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня — «Ольха» и RM-70 «Вампир».
«В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет „Точка-У“, четыре реактивных снаряда РСЗО „Вампир“ и два реактивных снаряда РСЗО „Ольха“», — сообщает ведомство.
Утверждается, что один из обломков сбитой «Точки-У» повредил жилой дом в Белгороде.
Белгород и Белгородский район попали сегодня днём под массированный обстрел со стороны ВСУ. На Харгоре в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд — с десятого по первый этаж. Губернатор Вячеслав Гладков выехал на место.
Официальной информации о пострадавших или погибших на данный момент нет.