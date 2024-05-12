Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:57

Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Минобороны: Дом в Белгороде повреждён одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У»

Шесть «Точек-У»: в Минобороны сообщили, из-за чего обрушилась многоэтажка в Белгороде

12 мая 2024, 09:57
Фото: Изображение Midjourney

Минобороны: Дом в Белгороде повреждён одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У»

По данным Минобороны, сегодня днём ВСУ ударили по Белгороду «Точками-У», «Вамирами» и «Ольхой». В результате обломки одной из ракет «Точка-У» повредили здание многоэтажки на Щорса.
Сюжет
ВСУ

По данным Министерства обороны, в районе 11:40 ВСУ нанесли по Белгороду комбинированный удар с использованием тактического ракетного комплекса «Точка-У», а также реактивных систем залпового огня — «Ольха» и RM-70 «Вампир».

«В ходе отражения атаки российскими средствами ПВО уничтожены шесть ракет „Точка-У“, четыре реактивных снаряда РСЗО „Вампир“ и два реактивных снаряда РСЗО „Ольха“», — сообщает ведомство.

Утверждается, что один из обломков сбитой «Точки-У» повредил жилой дом в Белгороде.

Белгород и Белгородский район попали сегодня днём под массированный обстрел со стороны ВСУ. На Харгоре в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд — с десятого по первый этаж. Губернатор Вячеслав Гладков выехал на место.

Официальной информации о пострадавших или погибших на данный момент нет.

Двоих детей достали из-под завалов подъезда многоэтажки в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
Из-под завалов взорванной многоэтажки в Белгороде вызволили первых пострадавшихПопадание снаряда по многоэтажке в Белгороде засняли видеокамерыПопадание снаряда по многоэтажке в Белгороде засняли видеокамеры
#Артем Черненко#Белгородская область#Белгород#Ракеты#ВСУ#Миноборона#Ольха#Обрушение дома в Белгороде 12 мая
Подпишитесь
В Белгороде обрушился подъезд жилого дома: что известно к этому часу?
Сегодня, 11:12
На Щорса в Белгороде обрушился подъезд многоэтажки после взрывов
Сегодня, 08:38
Попадание снаряда по многоэтажке в Белгороде засняли видеокамеры
Сегодня, 09:01
Из-под завалов взорванной многоэтажки в Белгороде вызволили первых пострадавших
Сегодня, 09:10
Над Белгородом снова раздаются взрывы
Сегодня, 11:28
"