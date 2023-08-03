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«Мы рады». В «Союзе автомобилистов Белогорья» прокомментировали иск от «ОНС»

3 августа 2023, 09:49
Фото: 1MI

В «Союзе автомобилистов Белогорья» дали комментарий по иску от «Осколнефтеснаба»

Редакция Бел.Ру связалась с Леонидом Каплием, председателем «Союза Автомобилистов Белогорья». Член совета УМВД сообщил журналистам, что «Союз» действительно получил иск от «Осколнефтеснаба» и даже рад этому факту.

Ранее мы писали о том, что предположительно принадлежащее семье депутата белгородской облдумы Игоря Барщука АО «Осколнефтеснаб» подало иск к «Союзу Автомобилистов Белогорья». Причина — опубликованное ранее «Союзом» видео, на котором его председатель Леонид Каплий проверяет заправку «ОНС» под Губкином и якобы обнаруживает на ней факт недолива.

Редакция обратилась к Каплию за комментарием. Член совета УМВД охотно поделился своим мнением по поводу иска и сообщил некоторые подробности дела.

Я рад, что они его подали [иск]. Подали они его 28 июля, а проверка наша была 15 мая. А вот 20-го числа я замгубернатора Владимиру Базарову отправил информацию по этой теме: письмо, в котором я информирую губернатора о том, что на заправках Барщука воруют бензин. И вот после этого я увидел исковое заявление. А до этого они почему-то не хотели его подавать.
Леонид Каплий

Как отметил Каплий, перед проверкой заправок «ОНС» он проверил заправки «Роснефти» в Белгороде и заправки в Воронежской области, где всё «оказалось чётко». В Губкине же уже был «жёсткий недолив».

Конечно, у нас есть видеодоказательства. Будем собирать деньги на юристов. Посмотрим, что там будет. Может, я буду возражать, а может именно в суде уже будем решать. Раз так — значит так.
Леонид Каплий

В распоряжении Бел.Ру также оказалось исковое заявление «ОНС» к «Союзу». По мнению АО, по представленным организацией «видеодоказательствам» «невозможно подтвердить сам факт недолива».

Не представлены показатели табло колонки ГСМ и сколько по факту залито. Фактически на видео кроме голословных заявлений автора не представлено никаких доказательств факта недолива.

Таким образом, «ОНС» требует удалить опубликованные «Союзом» видеозаписи и хочет получить от них компенсационную выплату в 64 тыс. рублей.

Редакция Бел.Ру продолжит следить за ходом дела.

«ОНС» судится с «Союзом автомобилистов Белогорья» из-за скандала с недоливом бензина
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