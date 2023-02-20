ИА «Бел.Ру» предлагает новый рейтинг ста самых влиятельных людей региона по итогам 2022 года. В основу исследования легло мнение четырёх десятков экспертов, свидетелей и участников политического процесса Белгородской области. Пересечение их субъективных оценок сформировало объективную картину — кого и за что следует считать влиятельным.
2022 год начался с полной отмены ковидных ограничений: многие решили, что Белгородская область наконец-то вернётся к привычному ритму жизни. Но начавшаяся в феврале специальная военная операция на территории Украины перемешала все карты — регион резко стал прифронтовым.
Пока вся остальная Россия училась выживать в условиях небывалого раньше санкционного давления, Белгородская область училась выживать под обстрелами со стороны Украины. Всё это привело к закономерным последствиям: усиление роли власти, расширение прав и полномочий глав, закрытие границ, появление в регионе большого числа военных и беженцев.
Отразилось это и на политической жизни региона. Пришедший не так давно в Белгородскую область из Ставропольского края «варяг» Вячеслав Гладков только укрепился, в том числе и медийно: официальную информацию о крупных происшествиях жители стали получать, в основном, только от него. В то же время продолжали протекать незримые для большинства политические процессы вроде скандалов с подозрительной книгой и громких отставок чиновников и депутатов из старой команды.
Новая же команда только набирала обороты: правительство и администрация пополнялись выходцами из Крыма и Ставрополья, новые чиновники закреплялись на своих местах и пускали корни. Такая очевидная динамика побудила экспертов высоко оценить степень влияния и Гладкова, и членов его команды. Они получили настолько высокие оценки, что на их фоне просели представители другой доминирующей в стране касты — силовики. Хотя, казалось бы, в такое время всё должно быть наоборот.
«ТОП-100 самых влиятельных людей Белгородской области» — это рейтинг, который редакции на условиях конфиденциальности помогли составить эксперты: действующие политики, бизнесмены, журналисты, общественники и политтехнологи. Десятки людей, профессионально разбирающихся как в публичной политике, так и в скрытых от глаз обывателей процессах, заполнили таблицы и расставили чиновников, депутатов, силовиков, руководителей федеральных органов власти и глав частных компаний по степени их влияния. Формирование итоговой сотни проходило в несколько этапов, чтобы охватить максимально широкий круг лиц и получить наиболее объективные оценки.
Оценки кандидатам в лонг-листе на первом этапе и в шорт-листе - на втором выставлялись по десятибалльной шкале. Итоговой оценкой для каждого стал средний балл, полученный от экспертов из самых разных сфер жизни. По среднему баллу формировалась сотня лучших, что позволило получить объективную картину происходящего в регионе на данный момент.
Первое место в топе влиятельности ожидаемо занял губернатор Вячеслав Гладков. В регион он прибыл два года назад — выпускника «школы губернаторов» из Ставрополя на место Евгения Савченко назначил президент.
Многое изменилось с тех пор. Покинули свои посты Ольга Павлова, Наталья Зубарева, Евгений Глаголев и другие. Что там говорить — за два года Гладкова в Белгороде успели смениться три мэра: Галдун, Иванов и Демидов.
Гладков покорил белгородцев своей открытостью. Рецепты салатов, фотографии кошки Запеканки и частые выходы в эфир — всё это завоевало сердца многих. Многих, но не всех: разумеется, нашлись у губернатора и критики, осуждающие его за работу не на результат, а на публику.
Да и выпали Гладкову не самые лёгкие испытания: ковид и специальная военная операция. Всё чаще стали звучать разговоры, что «глава региона устал», а кто-то наоборот пророчит Вячеславу Гладкову командировку в одну из приобретённых в ходе СВО областей. Поживём — увидим, а пока же губернатор уверенно держится на первом месте.
Самый богатый человек Белгородской области не мог не занять этого места в топе. Депутат областной думы, генеральный директор агропромышленной ГК «Агро-Белогорье» – одной из крупнейших в России, а также владелец ряда компаний в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и развлекательной индустрии.
Несмотря на то, что он представляет команду экс-губернатора Белгородской области Евгения Савченко, Зотов не потерял влиятельности, а финансово даже прирос: по итогам 2021 года сумма его чистых активов достигла 29,6 млрд рублей, а сумма чистой прибыли 10,4 млрд рублей.
Занимает эту должность вот уже почти четверть века. В его руках — все денежные потоки, которые вливаются в регион. Этим и объясняется его влиятельность. «Финансовая система пронизывает все сферы жизни общества», — как однажды написал Владимир Боровик у себя в социальных сетях.
В информационном поле не светится. Тем не менее, принимает активное участие в оперативных совещаниях правительства, где к его мнению закономерно прислушиваются. Прислушиваются и те белгородцы, кто «в теме». Остальные же просто ощущают на себе последствия его решений.
Депутат Госдумы от нашего региона занял в последнем топе богатейших людей России от Forbes 26-е место. Его состояние оценивают в 4,7 млрд долларов.
Партнёр Алишера Усманова. В капитале его семьи есть 30 % доли в USM, 61,5 % — аэропорта Внуково. Находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании и ряда других стран. Мастер спорта по самбо. В семье депутата десять детей. Не женат.
Медицинские услуги центра «Поколение» пользуются большим спросом у жителей Белгородской области. Через фонд «Поколение» Скоч помогает решать социальные проблемы в регионе. В информационном поле выступает как депутат Госдумы от Белгородской области.
В прошлый раз митрополит Иоанн (в миру — Сергей Попов) не вошёл даже в десятку влиятельных белгородцев. В этом же году Владыка «закрыл» собой первую пятёрку, обойдя многих чиновников и политиков.
И неспроста: только в декабре прошлого года Белгородская митрополия и правительство региона подписали соглашение о сотрудничестве. При этом Гладков назвал это не просто формальностью, а «скреплением обязательств для решения увеличивающихся вызовов».
Кроме того, в Белгороде после двухлетнего перерыва снова прошёл Крёстный ход. Вероятно, в непростое «спецоперационное» время религия и вера вновь берут своё.
В информационном поле Иоанн обычно отмечается миролюбивыми речами, пропагандирующими общечеловеческие ценности. Те, кто знаком с митрополитом лично, отзываются о нём как об умнейшем человеке.
Яркий топ-менеджер бывшего «Белрегионгаза» не смог так же успешно реализовать себя в подобной структуре «Газпрома» на Кавказе, зато успешно реализовал себя в роли председателя Белгородской облдумы.
На этом месте Клепиков заместил Ольгу Павлову — представитель команды бывшего губернатора Савченко сложила свои полномочия после скандала с книгой «Потрясение», в которой цитировалось не менее скандальное «Евангелие от Елизаветы».
Сейчас Клепиков активно представлен в медиапространстве и социальных сетях — на конец января в Telegram-канале председателя облдумы более 800 подписчиков.
О влиятельности трёхбуквенного ведомства спорить не приходится. В открытых источниках об Александре Кулагине совсем немного информации. Известно, что прибыл силовик из Ставропольского края. Так, Кулагин упоминался в 2017 году как начальник ФСБ в Кавказских Минеральных Водах. Фотографий мужчины нигде нет.
В информационном поле не светится по понятным причинам.
Отметим, что до Кулагина пост главы регионального ФСБ занимал Сергей Рожков, покинувший пост в конце ноября 2021 года.
Влиятельность его вновь подросла — с 44-го места в прошлый раз Полежаев переместился на восьмое в этот.
Постоянные восстановления разрушенных домов, подвод воды, работа с миллиардами рублей — всё это, разумеется, добавило чиновнику веса. В последний год Константин Полежаев регулярно выезжал на места обстрелов вместе с Вячеславом Гладковым — без чиновника не обходился ремонт ни одного пострадавшего от украинских снарядов объекта.
Его команда занимается капитальным ремонтом домов в Белгороде. В информационном поле активничает мало.
Почётный президент БРОО «Федерация бокса», президент благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг», совладелец недавно открывшегося «Мистера Бургера».
Одна из самых противоречивых фигур в Белгородской области, окутанная различными слухами. Президент благотворительного фонда «Айсберг» и владелец всего, что имеет такое же название.
В своё время для такси «Айсберг» возле аэропорта и автовокзала создали специальные парковки. После создания ЕТК занялся пассажирскими перевозками в Старом Осколе. Был руководителем региональной федерации бокса, совладельцем завода «Энергомаш» и одноимённого футбольного клуба.
Сумма чистых активов Владимира Тебекина в 2021 году составила 792 млн рублей. В информационном поле не светится.
Прошедший через непростые ковидные годы и «зубаревское наследие» министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников обрёл своё лицо и политический вес. Собой Иконников закрыл и Людмилу Крылову, которая была лицом депздрава в самый напряжённый коронавирусный 2020 год.
Чиновник смог удержаться в должности и оправдать надежды своего начальства, хотя многие скептики пророчили ему скорую отставку — особенно после регулярных публичных «разносов» от Гладкова.
Но Иконников выстоял. Ковид постепенно отошёл на второй план, а затем и на третий — а министр здравоохранения только укрепился. Более того, по итогам 2022 года Гладков даже похвалил чиновника, заявив, что тот полностью наладил работу проблемного министерства, которое «не ругал только ленивый».
До назначения на нынешнюю должность Иконников работал главврачом детской областной больницы.
В Белгородской области он сначала стал советником губернатора по нацпроектам, а потом заменил ставленника прежнего Евгения Савченко — начальника депстроя Евгения Глаголева.
За пару лет успел запомниться затянувшейся стройкой быстровозводимых инфекционных центров, участием в создании «Засечной черты» на границе и скандалом с ФАПами. Тем не менее, в рейтинге Базаров поднялся достаточно высоко.
Отметим также, что до Белгорода чиновник работал с Гладковым в правительствах Ставропольского края и Севастополя. Вероятно, этого достаточно для большого влияния — эксперты отмечают, что Базаров слишком «близок» к главе региона.
Цифровизация в почёте — а вместе с ней и первый вице-губернатор Евгений Мирошников. Под его управлением активно работает региональное Минцифры: устанавливает тревожные кнопки в машинах скорой помощи, проводит интернет в сёла и ставит там вышки связи, а также разрабатывает приложения, например, с электронными рецептами.
Как прочно закрепился в нашей жизни интернет, так и в правительстве региона закрепился Мирошников. Хоть он и опустился в рейтинге с шестого места на двенадцатое.
Ведёт страницу в социальных сетях, как и многие чиновники из команды Гладкова. По словам одного из наших экспертов, губернатор Мирошниковым и его работой «очарован».
Возглавляет белгородскую полицию с 2017 года. До этого работал в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Сочи.
Опустился на одну строчку по сравнению с прошлым рейтингом. Тем не менее, долгие годы в силовой структуре и работа в полиции объясняют высокие позиции в рейтинге влиятельности Белгородской области.
Возможно, в восприятии жителей региона всех силовиков с началом спецоперации на второй план «отодвинуло» Министерство обороны. Этим, вероятно, в том числе обусловлены в целом невысокие оценки всей «касте».
Ректор ведущего регионального университета с 2012 года. Бывший депутат-единоросс, председатель комитета облдумы по образованию, молодёжной политике и СМИ. Уступать своё место по прежнему никому не собирается.
Поднялся довольно высоко по сравнению с прошлым рейтингом, где он занял 43-е место. Полухин состоит в хороших отношениях с экс-губернатором Евгением Савченко, и, несмотря на то, что он принадлежит к элитам предыдущей эпохи, сумел сохранить своё влияние.
Эксперты отмечали, что имя ректора знакомо не только студентам и сотрудникам вуза, но и многим остальным жителям региона. Деятельность Полухина влияет на жизнь белгородской молодёжи. Более того, через БелГУ в регион привлекаются кадры из других регионов и даже стран.
Уроженец Липецкой области руководит региональным ведомством с марта 2020 года — тогда его на должность назначил Путин. Его неоднократно награждали орденами и нагрудными знаками, а также ему присвоили почётное звание заслуженного сотрудника.
Трудно переоценить влиятельность главного прокурора целой области. В информационном поле Торговченков не светится. Впрочем, ему это и не нужно.
Бывший вице-спикер областной думы ранее руководила Заксобранием. Сейчас же Наталия Полуянова — депутат Госдумы от региона, где вместе с ней это бремя несут Андрей Скоч, Валерий Скруг и Никита Румянцев.
Не так давно Полуянова побывала в командировке в Ростовской области и в ДНР. Именно она озвучила сумму в 6 млрд рублей — столько, по словам депутата, Белгородская область потеряла к осени прошлого года из-за обстрелов ВСУ.
Активно ведёт социальные сети. Имеет свой Telegram-канал, в котором публикует информацию о своей деятельности.
Бывший губернатор, ныне — сенатор и представитель от законодательной власти Белгородской области. Настоящий колосс — его высокое место в рейтинге вполне оправданно.
Руководил регионом 27 лет. Сейчас Евгений Савченко представляет Белгородскую область в Совете Федерации.
Несмотря на то, что в области он остался почётным жителем, после скандала с его книгой «Потрясение» подрастерял очки привлекательности и рейтинга, а вместе с ними — и долю влияния.
Начала работать в структурах власти ещё в 2003 году. За это время она успела побывать в управлении образования города, области и в департаменте внутренней и кадровой политики Белгорода в роли заместителя мэра. На данный момент — замгубернатора по внутренней политике.
За 30 лет стажа обросла связями и приобрела немалую влиятельность. В информационном поле светится редко.
Новое лицо в рейтинге, неожиданно занявшее столь высокое место. Уроженец Белгородской области Евгений Поддубный — автор документальных фильмов о боевых действиях в Сирии, руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке, член Академии российского телевидения, заслуженный журналист Российской Федерации.
После начала СВО активно публикует информацию с фронта, где он работает военным корреспондентом от ВГТРК. В прошлом году стал членом рабочей группы по мобилизации при президенте Путине, что весьма и весьма объясняет его столь большую, по мнению экспертов, влиятельность.
Владеет личным Telegram-каналом на 800 тыс. подписчиков. Если не делом, то однозначно словом влияет на настроение белгородцев и на их восприятие мира.
Однажды спел вместе с Иосифом Кобзоном. Находится в санкционных списках Великобритании.
Потапов прошёл путь от начальника радиотехнического батальона до руководителя регионального управления Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Белгородской области.
В условиях военной спецоперации и «жёлтого» уровня террористической опасности человек, ответственный за безопасность людей, не может не занять высокого места в рейтинге. Тем более, что в структуре он находится очень давно — влиятельность его весьма понятна и объяснима.
Отметим, что белгородское отделение МЧС не раз признавали лучшим в ЦФО.
Родился в Москве 16 декабря 1963 года. Окончил в 37 лет Военный Краснознаменный институт Минобороны по специальности «военный переводчик арабского и английского языков».
Руководит «Металлоинвестом» — дочками компании являются Лебединский ГОК и Оскольский электрометаллургический комбинат. Активы «Металлоинвеста на 2020 год составили 16,6 млрд рублей.
Агропредприятия Виктора Линника расположены практически во всех муниципалитетах Белгородской области.
Является одним из 20 крупных землевладельцев России по мнению Forbes — его компания «Мираторг» находится по состоянию на 2022 год третьей в топе. Обгоняют её только «Продимекс» и «Агрокомплекс» Александра Ткачёва — бывшего губернатора Краснодарского края.
Его состояние оценивают в 850 млн долларов.
Уроженка Узбекистана начала карьеру в правительстве Белгородской области ещё при Евгении Савченко. С тех пор Щедрина только нарастила обороты — после гладковской реформы получила пост замгубернатора.
В прошлый раз эксперты отметили, что с приходом нового губернатора Щедрина стала влиятельнее, активнее и заметнее. И эта тенденция сохранилась: в этот раз она поднялась в топе ещё выше — с 77-го на 23-е место. В 2020-м году Щедрина в топ вообще не попала.
Запомнилась тем, что в период начала СВО ей приходилось успокаивать бабушек, чтобы те не скупали якобы дефицитный сахар. Помогли в этом организованные министерством ярмарки, ставшие впоследствии очень популярными.
Является гендиректором ООО «Новостройзаказчик» – одного из крупнейших застройщиков региона и инвестиционной компании «Улитка». Депутат Белгородской областной Думы, владелец 14 компаний и совладелец ещё шести.
Ранее плотно сотрудничал с экс-губернатором Евгением Савченко. Вошёл в топ-5 богатейших людей региона в прошлом году.
По итогам 2021 года сумма чистых активов бизнесмена достигла 1,9 млрд рублей, а сумма чистой прибыли - 473 млн рублей.
Любовь Киреева ранее, до Гладкова, занимала должность первого заместителя начальника департамента внутренней политики Белгородской области.
Продвинулась по карьере даже после ухода с поста её прежних руководителей — Ольги Павловой и Алексея Папчени. Эксперты относительно высоко оценили её влиятельность — Киреева сделала скачок с 55-го места на 25-е.
Стал главой целого района относительно недавно, в апреле 2020 года. В тот же год в топ влиятельных не попал — теперь же открывает вторую четверть, заняв 26-е место. Учитывая масштаб района, его приближённость к центру и непростую ситуацию с обстрелами, которую нужно держать на контроле, влиятельность вполне оправдана.
Ведёт страницу в социальных сетях. Проводит частые прямые эфиры. По примеру губернатора общается с жителями в комментариях, пытаясь решить их проблемы.
Брат-близнец упомянутого выше Виктора Линника. Напомним, что его агропредприятия расположены практически во всех муниципалитетах Белгородской области. Судя по отношениям деловым, отношения семейные у них хорошие.
При всё при том, что часто с «Мираторгом» в нашем регионе случаются беды (то поросята погорят, то санкции на чешских свиней наложат), предприятие остаётся одним из ведущих агрохолдингов страны.
Отметим, что в 2022 году Александр и Виктор Линники стали прямыми владельцами ООО «АПХ „Мираторг“».
Бывший главный инженер кондитерской фабрики «Славянка» — одной из крупнейших в России. Сначала он стал руководителем предприятия, а потом, в ходе приватизации, — директором по развитию.
Как отметил один из наших экспертов, в регионе фигура очень мощная, которая может потягаться с игроками повыше. Тем не менее, в медийном поле не светится вообще — тем, вероятно, и обусловлены не самые высокие оценки некоторых экспертов.
В 2021 году Гусев занял десятую строчку рейтинга Forbes доходов госслужащих с бюджетом 2,2 млрд рублей, а также вторую строчку рейтинга богатейших бизнесменов Белгородской области с суммой активов в размере 2 млрд рублей.
На должность председателя Белгородского суда Ускова назначили в 2020 году. До этого долгое время занимал место консультанта, начальника отдела законотворческой деятельности правового управления аппарата Белгородской областной думы, а затем работал в составе судебной коллегии по гражданским делам, заместителем председателя облсуда.
Несмотря на то, что в информационном поле не светится, от экспертов получил высокие оценки, что говорит о высоком потенциале.
Владимир Жданов руководил администрацией губернатора Белгородской области при экс-главе региона Евгение Савченко почти три года. После был назначен на пост главы Шебекинского горокурга.
На данный момент его муниципалитет находится под постоянными обстрелами со стороны Украины. По мнению некоторых экспертов, необходимость решать проблемы военного характера дала ему очков влиятельности. Другие же наоборот посчитали, что Жданов в последнее время стал терять вес.
Вакантный мандат депутата Госдумы получил в 2011 году от коллеги по партии — единоросса Александра Сысоева. До этого много лет возглавлял Торгово-промышленную палату Белгородской области.
Женат, имеет двоих детей. В информационном поле светится редко. Не так давно его выступление прервали в Госдуме.
Относительно большую влиятельность Демидов получил практически мгновенно — став сперва врио мэра, а затем и мэром Белгорода. До этого был заместителем главы администрации, но после протекции губернатора занял пост руководителя.
До Белгорода работал в Симферополе, успел побыть даже его мэром. Всеми силами пытается стать медийным: открыл комментарии в Telegram, на Новый год пообещал «не давать невыполнимых обещаний», а позже пожелал скинуть 15 килограммов.
Через время станет понятно, помогло ли это новоиспечённому главе стать влиятельнее. На данный момент Демидову прогнозируют разное будущее: от работы в тени губернатора до его замены. Впрочем, все слухи пока что остались слухами.
Без «Последнего императора» не обходится практически ни одно крупное спортивное событие в Белгородской области.
Кроме того, его воспитанник Вадим Немков выигрывает престижнейшие бои и привозит в регион пояса чемпиона.
Как отмечает один из наших экспертов, хоть спортсмен и появляется в регионе не так часто, своим именем он влияет на многие спортивные организации.
До назначения на пост министра имущественных и земельных отношений области Рустэм Зайнуллин работал советником губернатора. В самом правительстве он находится с сентября 2021 года.
Заменил на посту Валерия Шамаева, уволенного после скандала с подаренной квартирой.
Родился Зайнуллин в 1976 году в Ижевске. Окончил Удмуртский государственный университет. Работал в министерстве имущественных отношений Удмуртской Республики, департаменте имущественных и земельных отношений Севастополя.
На руководящую должность Елену Батанову назначил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. До этого она несколько лет была заместителем в том же ведомстве у Наталии Зубаревой. Несмотря на увольнение предыдущей, смогла сохранить влиятельность и даже подняться вверх — с 81-го на 35-е место.
Именно во время её работы в ведомстве в области увеличивались размеры социальных выплат, а также вводились новые адресные пособия. Кроме того, Батанову Гладков похвалил по итогам 2022 года —к её министерству у него «нет вопросов».
О Иване Будлове Белгородская область узнала в феврале 2021 года, когда Гладков назначил бывшего сотрудника Генпрокуратуры референтом губернатора. Позже уже благодаря Будлову область узнала о смене департаментов на министерства — именно он представил документ.
На данный момент чиновник — руководитель администрации губернатора Белгородской области. Несмотря на, казалось бы, мощную должность, в топе поднялся не так уж и высоко.
Ведёт активнейшие социальные сети — только во «ВКонтакте» у Будлова восемь профилей, с которых он (или за него) от лица администрации отвечает на комментарии с жалобами от местных жителей.
Бывший глава Старооскольского горокруга. Когда-то ему пророчили место губернатора вместо Савченко, но слухи остались слухами.
В июле 2021 года он заявил, что хочет уйти в отставку с поста главы округа, но спустя пару часов попросил не считать его высказывания официальным заявлением и остался работать в Старом Осколе. Тем не менее, в декабре всё же покинул должность.
Бывший глава администрации Старооскольского горокруга на данный момент — гендиректор ООО «Газпром Межрегионгаз Белгород» и руководитель АО «Газпром газораспределение Белгород». И хотя в рейтинге подопустился с 19-го на 37-е место, влиятельность сохранить ему удалось.
Ранее также работал в администрациях Шебекинского горокруга, Корочанского и Белгородского районов.
Назначен на должность главного прокурора Белгорода в 2018 году. До этого занимал высшие посты в Белгородском и Прохоровском районах.
За время службы награждён знаком отличия «За верность закону» второй степени.
В информационном поле не светится. Вероятно, именно с этим фактором и связано относительно невысокое место в топе.
До назначения на нынешнюю должность Кремнёва работала в правовом управлении аппарата областной думы, затем — федеральным инспектором под началом бывшего руководителя ведомства Александра Закоржевского.
В августе 2021-го была назначена полпредом президента РФ в ЦФО Игорем Щёголевым на пост главного фединспектора региона. В итоге стала влиятельнее и поднялась в рейтинге с самого низа в первую половину. Периодически появляется на мероприятиях вместе с Клепиковым и Савченко.
В 2020 году получила знак отличия «За безупречную службу».
Выпускник МАИ и кандидат экономических наук приехал в регион следом за новым губернатором Вячеславом Гладковым. Занял в 2021 году место уволенного из-за утраты доверия заместителя губернатора по экономическому развитию региона Олега Абрамова, который работал с экс-главой области Евгением Савченко.
Несмотря на то, что в регион Дмитрий Гладский прибыл с Гладковым, эксперты считают, что губернатор не сильно доволен работой чиновника. Тем не менее, должность Гладский сохраняет хорошую. Что не скажешь о влиятельности — хоть и первая половина топа, но, по сравнению с другими замами, чиновник оказался довольно-таки низко.
Уступивший Борису Ельцину на выборах в президенты Николай Рыжков считается патриархом на политической арене России. Мечтавший стать лётчиком, от мастера сварки на Уральском заводе Николай Рыжков вырос до председателя Совета Министров при Михаиле Горбачёве.
В 2003 году Рыжков получил предложение от губернатора Белгородской области Евгения Савченко стать сенатором. В 2021 году, с приходом в регион Гладкова, Рыжкову пророчили отставку: но этого не случилось — статус он сохранил, несмотря на возраст.
Сейчас ему 93 года. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Оксана Тарантова — политтехнолог с внушительным 20-летним стажем. Ранее руководила избирательными кампаниями в разных регионах России, сейчас же закрепилась в Белгородской области в роли министра общественных коммуникаций.
Ранее она работала в Ханты-Мансийском автономном округе, на Дальнем Востоке, в Севастополе. Известна как политтехнолог, социальный психолог и специалист по антикризисным коммуникациям.
У Тарантовой есть опыт работы и в региональных администрациях: в Ставропольском крае она была начальником управления внутренней политики в правительстве.
Сейчас во многом влияет на работу белгородских СМИ и обеспечивает коммуникацию власти и журналистов.
«ЭФКО» — российская компания, крупнейший российский производитель маргарина, майонеза, масел, в том числе и пальмового. Валерий Кустов — председатель совета директоров компании.
В ведении бизнеса после отставки губернатора Савченко поставил приоритетом изготовление растительных продуктов. Тем не менее, семеноводческий комплекс «ЭФКО» всё же закрылся в 2022 году.
На данный момент ГК «ЭФКО» входит в тройку крупнейших компаний российского агропромышленного комплекса. Это, разумеется, добавляет влиятельности бизнесмену, владеющему 28,37 % пакета акций.
Андрей Милёхин занял должность министра образования в 2021 году — после работы в Минпросвещении РФ, где он руководил департаментом подготовки и профразвития педагогических кадров.
Не так давно получил предостережение от прокуратуры: выяснилось, что областное министерство образования ненадлежащим образом организовало проведение итогового сочинения и ГИА для учеников 11 районов Белгородской области. Вероятно, это также сказалось на влиятельности чиновника в глазах экспертов.
До Милёхина эту должность занимала Елена Тишина, ушедшая с поста после скандала с новогодними подарками.
Иван Конев — один из крупнейших бизнесменов региона с суммой активов в 240 млн рублей. Генеральный директор – председатель правления АО «Холдинговая компания „Энергомаш-строй“».
Владелец и соучредитель крупных компаний региона, одной из которых руководит депутат Белгородского горсовета Илья Салмин. Сам Конев также является депутатом облдумы.
Депутат Казанской городской думы ныне руководит белгородской строительной компанией — с января 2020 года.
С Рамазановым заключают многомиллионные контракты, а его организация занимается как коммерческими, так и инвестиционными проектами в регионе. Так, например, только на ремонт лицея №9 в Белгороде с компанией Рамазанова заключили контракт на 129 млн рублей.
«Трансюжстрой» также строил дома для вынужденных переселенцев.
Начинала свой путь, в том числе и жизненный, на Сахалине.
Сама болела раком. Но, как говорит Евгения Кондратюк, это — не приговор. С её помощью организуют благотворительные мероприятия для больных страшной болезнью белгородцев, реализуют проекты.
Так, по инициативе Кондратюк в августе 2020 года открыли хоспис «Изумрудный город», построили его на средства благотворителей. Только за год работы помощь там оказали более чем 80 детям.
Несмотря на специфический род деятельности, Кондратюк многие ценят и уважают, отмечая её характер и влиятельность.
Генерал-майор полиции Дмитрий Мещерин является уроженцем Курской области.
В своей должности находится с 2017 года. До этого занимал должность заместителя начальника штаба Росгвардии по Курской области, ещё раньше — служил в ВДВ.
Награждён государственной наградой — медалью «За отвагу». В информационном поле не светится.
Силовик занял относительно невысокое место в топе. Отметим, что в условиях спецоперации Росгвардия выполняет задачи по ликвидации диверсантов и налаживанию мирной жизни на присоединённых территориях.
Кроме того, когда начались проблемы во время частичной мобилизации, жители региона в лишний раз убедились, как много в области завязано на губернаторе Гладкове. Это не могло не повлиять на восприятие «веса» руководителей силовых ведомств.
Бывший гендиректор «Металлоинвеста», покинувший должность в 2021 году, занял 51-е место в рейтинге госслужащих Forbes.
Профессиональный металлург из Череповца сумел уже спустя пять лет работы на Оскольском комбинате занять место управляющего директора, а затем стал заместителем гендиректора по производству ООО «УК „Металлоинвест“».
Несмотря на то, что уже покинул руководящую должность, всё же сохранил относительно высокую влиятельность. О нём хорошо отзывался поднявшийся выше в топе Эфендиев, отмечавший, что продолжит с Андреем Угаровым «работу по развитию региона».
Бывший руководитель одного из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса – Стойленского горно-обогатительного комбината. Ныне — гендиректор ОФК. Компания работает в Старом Осколе с 2020 года и занимается деятельностью головных офисов.
Кроме того, Клюка является бенефициаром Оскольского завода металлургического машиностроения. Это одно из самых крупных промышленных предприятий региона: в 2021 году завод отчитался о доходах в 2 млрд рублей. Правда, расходы оказались всё же больше и предприятие понесло убыток — 80 млн рублей.
Потомственный металлург. Входит в топ самых богатых белгородцев.
Чиновница не только удержалась на месте после ухода с поста прежних руководителей — Ольги Павловой и Алексея Папчени, но и возглавила новое министерство. Это говорит как минимум о её прочных позициях.
До этого, с 1994 по 2014 годы, Киреева работала в органах внутренних дел, в том числе возглавляла пресс-службы УМВД по Белгородской области и Краснодарскому краю. Также была первым замминистра общественных коммуникаций.
Регулярно входила и входит в списки жюри ежегодной премии Белгородской области по журналистике.
При новом руководстве региона только поднялась вверх — команда Гладкова уделяет большое внимание внешнему облику города и области.
Галина Горожанкина смело вступает в полемику с главами муниципалитетов, если ей что-то не нравится. Так, чиновница критиковала железный забор у железнодорожного вокзала Белгорода, но всё же согласилась с ним, добавив, что это «необходимость».
До этого работала в нескольких профильных госструктурах и коммерческих организациях. Занимала место руководителя управления архитектурного департамента по строительству администрации Старооскольского городского округа. До перехода в областное правительство занимала должность главного архитектора Белгорода.
До приезда в Белгородскую область в сентябре 2019 года возглавлял следком в Тверской области. За время службы Захаров получил медали за усердие, безупречную работу, а также за заслуги перед Астраханской областью — там он работал в нулевых.
Глава белгородского отделения СК сильно понизился во влиятельности — с 25-го места силовик перешёл на 53-е. И если ранее эксперты объяснили относительно слабую влиятельность Захарова недолгим пребыванием в регионе, то сейчас логичного объяснения мы не нашли. Вероятно, региональные власти, занявшие верхушку топа, редко обращаются за помощью к ведомству для наведения порядка, а громкие дела, в том числе обстрелы, проходят через согласование с главой СК РФ Бастрыкиным.
Президент ассоциации рынков и ярмарок, председатель совета директоров ООО БЮЗ «Арт-КАРАТ», а также депутат Белгородской областной думы. Его организация дала развитие социальной уличной торговле.
С 2004 года Михаил Несветайло является руководителем торговой сети ювелирных украшений «Карат». Несколько лет назад запустил большой проект — завод ювелирных изделий «Арт-Карат». Член попечительского совета благотворительного фонда «Айсберг».
Именно под руководством Сергея Евтушенко дороги в Белгородской области стали считать одними из лучших в стране. Регион не один раз получал награду «Золотой каток» за выполнение нацпроекта «Безопасные качественные дороги», что во многом — заслуга именно этого министра.
Кроме того, Евтушенко не раз хвалил Гладков, называя его министерство «лучшим в стране». Коллеги чиновника также отмечают его неординарное мышление и профессионализм.
Агрохолдинг Александра Орлова по праву считается ведущим бюджетообразующим предприятием Ракитянского района. Кроме того, там же бизнесмен активно реализует социальные и благотворительные проекты.
Компания «Белгранкорм-холдинг» принадлежит компании Lorell Limited на Кипре. Одним из менеджеров последней является сам Орлов.
Совладелец компаний в Липецке, гендиректор компании в Екатеринбурге, ранее также владел долями в новгородской и новосибирской компаниях.
В 2019 году был на 162-м месте рейтинга 200 богатейших бизнесменов России с состоянием в 650 млн долларов по версии Forbes. За вклад в развитие регионов отмечен десятками ведомственных наград.
Агрохолдинг «Приосколье», которым Геннадий Бобрицкий руководит с 2013 года, остаётся одним из крупнейших производителей мяса птицы в стране. Курица от этой фирмы была на столе, наверное, у каждого белгородца.
Не так давно Бобрицкий тесно общался с экс-губернатором Евгением Савченко. Взаимодействовал бизнесмен и с другим влиятельным белгородцем — Владимиром Тебекиным. Почётный гражданин Краснояружского района.
Был назначен на пост в июле 2021 года. До этого топ-менеджер работал в золотодобывающей организации.
Влиятельность объясняется важной ролью, которую играют в Белгородской области металлургические предприятия.
Место руководителя культуры области Константину Курганскому передал в своё время его отец Сергей Курганский, который сейчас работает ректором Белгородского института искусств и культуры. С тех пор чиновник закрепился в этой должности.
После скандального увольнения бывшего замгубернатора Наталии Зубаревой сумел занять на какое-то время её место в структуре региональной власти — был врио замгубернатора по социальному блоку.
В медийном поле в последнее время не светится.
На должность председателя избиркома его выбрали в мае 2018 года с подачи замгубернатора Ольги Павловой. С тех пор, несмотря на все перестановки во власти, только укрепился в своей влиятельности — хоть и не на высоком месте.
Бывший учитель начальных классов, игрок в КВН, директор Дворца культуры в Шебекино. После армии стал председателем местного избиркома, а потом и замглавы администрации Шебекино.
Редактор известного белгородского СМИ. «Фонарь» регулярно проводит расследования, журналисты издания стараются отстаивать справедливость и давать объективную и независимую оценку происходящему.
В последнее время издание часто вступает в полемику с силовиками. Также Андрей Маслов конфликтует с блогером Владимиром Бабиным, на которого он даже подал в суд.
Получил в этом году награду от губернатора в номинации «Лучшее сетевое издание» — конкурс проводили региональные власти. Второй журналист после военкора Поддубного, попавший в наш рейтинг.
Летом 2021 года сменил Геннадия Шипулина на посту генерального директора волейбольного клуба «Белогорье» — известной на всю страну волейбольной команды.
Сам Тетюхин известен всем любителям волейбола ничуть не меньше: олимпийский чемпион 2012 года, серебряный призёр Олимпийских игр в Сиднее, бронзовый призёр Олимпийских игр в Афинах и Пекине, призёр чемпионата мира, многократный призёр чемпионатов Европы, заслуженный мастер спорта России.
Сын Владимира Тебекина поднялся не так высоко, как его отец, но всё же гораздо выше многих. Бизнесмен, является совладельцем четырёх компаний, в том числе «Мистера Бургера» и «Вашего Хлеба».
В 2021 году отчитался о прибыли в 170 млн рублей.
Новый гендиректор Стойленского ГОКа — новое лицо в топе. Раньше в список влиятельных Беленко не попадал. Ситуация изменилась после его назначения на должность в январе 2022 года.
На СГОК Беленко пришёл работать в 1999 году — в должности горного мастера. В 2016 году его назначили начальником рудоуправления. С апреля 2016 года белгородец начал работу в должности генерального директора «Доломит», одного из предприятий дивизиона «Руда». В сентябре 2019 года Беленко вернулся на СГОК — уже в должности исполнительного директора.
Ещё одно новое лицо в новой для себя должности: Куколев стал директором «Комбината КМАруда» относительно недавно, летом 2021 года.
О нём известно мало. Отмечается, что родился директор в городе Берёзовский. Позже окончил Кузбасский политехнический институт по специальности «Обогащение полезных ископаемых». Карьеру начал в 1999 году на Центральной обогатительной фабрике «Берёзовская».Там он начинал изолировщиком цеха сушки, закончил — управляющим директором.
В должности управляющего «КМАруда» он сменил выходца из рабочих Александра Плешкова. В нынешний топ последний не попал, в прошлый раз он занял 78-е место.
Занимает свой пост далеко не первый год. Окончила в 1990 году Воронежский технологический институт, через 22 года, в 2012-м, — Белгородский государственный национальный исследовательский университет. Кандидат технических наук.
С успехом преодолела карьерную лестницу, заняв место врио главы ведомства после реорганизации. Коллеги Татьяны Аушевой отмечают её креативность и требовательность.
Заняла место главврача в медицинском учреждении в 2013 году. С тех пор успешно руководит организацией.
Признана лучшим врачом-неврологом 2012 года. Её фото размещено на областной Аллее Трудовой Славы.
Владимир Путин вручил в 2021 году Жанне Чефрановой благодарность за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность.
Вадим Радченко стал председателем горсовета весной 2022 года. Там он занял место Ольги Медведевой, которая перешла на работу в правительство области.
Спикер родился в Евпатории в семье военнослужащих. Окончил Севастопольский технический университет по специальности «Технология машиностроения». В 1995 году переехал в Белгород.
На данный момент Радченко — председатель постоянной комиссии горсовета по бюджету, финансам и налоговой политике, с конца сентября 2020 года был заместителем председателя горсовета. Член партии «Единая Россия».
По мнению экспертов, в «обойму» новой власти Радченко вошёл успешно, оставив позади конкурентов.
Возглавил УГИБДД по региону в 2020 году. Ранее полковник занимал должность заместителя начальника управления. В органах внутренних дел силовик работает более 20 лет.
Запомнился белгородцам тем, в 2021 году сумел повлиять на обустройство наземных пешеходных переходов на одной из главных улиц Белгорода. Тогда Толстой упрекнул экс-мэра областного центра Юрия Галдуна в том, что такое решение приведёт к большему количеству смертей на оживлённой трассе и выступил за переходы подземные.
За это критике подвергся Толстой: дерзкий блогер Илья Варламов решил, что силовик «не наигрался в детстве с хомячками».
БГТУ имени Шухова ежегодно выпускает сотни специалистов технических специальностей — вуз считается одним из лучших в стране.
Что же касается его ректора, то родился Глаголев в 1959 году в селе Суслово Кемеровской области. Доктор экономических наук, профессор, председатель совета ректоров Белгородской области, руководит БГТУ с 2010 года.
Влиятельность ректора объясняется крепкими связями в правительстве региона, где он раньше работал. Сергей Глаголев также в 2018 году вошел в топ-50 медиаактивных ректоров российских вузов.
Верная соратница Владимира Зотова — входит в тройку самых богатых людей Белгородской области. По итогам 2021 года сумма чистых активов Ларисы Ковалёвой достигла почти 3 млрд рублей, а сумма выручки составила 6,3 млрд рублей.
Имеет отношение к таким компаниям, как ООО «Белгородский Зоопарк», ООО «Белгородский Аквапарк», ООО «Белгородский парк динозавров», клиника «Евромед» и ООО «ГК Агро-Белогорье».
Влиятельность обусловлена деньгами и хорошими отношениями с Зотовым.
Стал первым заместителем министра образования весной прошлого года. До перехода в правительство региона он был замглавы администрации Белгорода по соцполитике и образованию.
Дважды был «Учителем года». Награждён медалью «За заслуги перед городом Белгородом» III степени.
Регулярно сообщает об изменениях в сфере образования.
Владелица 80 % активов ООО «Агрохолдинг „Авида“» и 50 % ООО «УК Агрохолдинг “Авида”».
Родилась в городе Куйбышев, который сейчас Самара. Работать Романенко начала в 1977 году — она была продавцом магазина. В 1992 году создала торговое предприятие «Авида», после чего, пять лет спустя, вложила получившуюся прибыль в старооскольское молочное предприятие. Так был образован «Молочный комбинат “Авида”».
В информационном поле появляется редко.
В условиях проведения частичной мобилизации имя Валерия Грицая узнали многие белгородцы — по понятным причинам. Тогда же стали распространяться слухи, что военкома уволили. Это оказалось фейком.
Горсовет наградил Грицая почётной грамотой — за «высокий профессионализм, активную гражданскую позицию, значительный вклад в подготовку молодёжи города Белгорода к службе в Вооружённых силах Российской Федерации и военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения».
А в 2016 году военком стал победителем конкурса «Лучший военный комиссар субъекта Российской Федерации».
Тем не менее, ряд экспертов отметил, что влияние у Грицая на самом деле слабое. Проведение частичной мобилизации в регионе вряд ли способствовало его усилению.
Занял место главврача второй городской больницы в октябре 2020-го года — во время разгара коронавирусной инфекции. Был главврачом детской областной больницы — пять лет, до июня 2019 года.
Со своей задачей, судя по всему, справился. В информационном поле светится редко, из-за чего известно о враче очень мало.
Владелец пяти предприятий и совладелец ещё семи организаций в семейном бизнесе.
За 2021 год суммарная чистая прибыль бизнесмена достигла 22 млн рублей. Ранее в списки влиятельных не попадал.
В этот же раз эксперты оценили его состоятельность и его связь с известнейшей в Белгороде УК «ЖБК-1».
Оксана Козлитина прославилась на всю Белгородскую область после скандала с постройкой ФАПов и ОСВ. Слава, увы, была негативной — Гладков работой чиновницы был очень недоволен. Дошло до того, что он предложил отрубить ей голову. В шутку, разумеется.
Тем не менее, на должности своей Козлитина осталась — несмотря на все угрозы сверху и ожидания экспертов.
Напомним, что работу Минстроя курирует замгубернатора Владимир Базаров.
Ранее был депутатом Белгородской областной думы. Ему принадлежат доли в 11 компаниях. Также в его личном владении ещё четыре компании.
Группа компаний «Зелёная долина» – один из крупнейших производителей молока в Белгородской области. Была создана 17 января 2011 года по инициативе экс-губернатора области Савченко и поддержке департамента АПК региона.
Уроженец Казахстана работает в «ЭФКО» с 1996 года. Генеральным директором компании Евгений Лященко стал с 2016 года.
На данный момент «ЭФКО» является крупнейшим российским производителем специальных жиров, используемых в кондитерской и хлебопекарной деятельности.
Закончил экономический факультет Воронежского государственного университета.
Главный санитарный врач региона в этом году поднялась не очень высоко. Эксперты её влиятельность оценивали по-разному — от минимального уровня до максимального. Роль ведомства стала меньше со спадом пандемии и началом СВО.
Тем не менее, рекомендации Елены Оглезневой вынуждены принимать главы муниципалитетов и глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Но в последнее время их по понятным причинам поступает не так много.
Руководивший ранее Яковлевским горокругом Андрей Чесноков с декабря 2021 года руководит Старым Осколом. Несмотря на то, что это второй по величине город в области, Чесноков в топе влиятельных поднялся невысоко. Для сравнения: бывший мэр Старого Оскола Сергиенко в прошлом топе занял 18-е место.
Вероятно, в случае с Чесноковым сказался молодой возраст чиновника и проблемы муниципалитета: мусорные войны, уход инвесторов, высокий (относительно всего региона) уровень преступности.
Вероятно, со временем потенциал Андрея Чеснокова может раскрыться.
Ещё один глава муниципалитета поменьше. Место в топе занял закономерно ниже.
В политическом поле региона Бондарев давно. В 1989 году перешёл на работу в Борисовский РК КПСС инструктором отдела организационно-партийной и кадровой работы, затем был заведующим идеологическим отделом и заведующим отделом организационно-партийной и кадровой работы.
Имеет награды за заслуги перед регионом.
Бывший первый заммэра Белгорода — дважды, с 2019 по 2021 и в 2022 гг. В отставку из заммэров ушёл после критики Вячеслава Гладкова, но позже, видимо, исправился и вернулся.
И это не всё, что связывает Голикова с мэрией: он — сын Георгия Голикова, который был мэром Белгорода с 1996 по 2001 гг. Возможно, метит в градоначальники и сам, но с приходом Валентина Демидова был задвинут на вторые роли.
Помимо деятельности депутатской Сергей Тютюнов занимается деятельностью научной: белгородец является учёным-агрономом, специалистом в области земледелия и академиком РАН.
Успел запатентовать два изобретения, а также написать 200 научных работ. Есть медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Окончила факультет физической культуры НИУ «БелГУ». С 2015 года работала директором спортивной школы Олимпийского резерва № 4. В августе 2019 года после ухода Сердюкова из-за скандала с недопущением Белгорода к чемпионату мира по волейболу Наталья Жигалова была назначена руководителем управления физкультуры и спорта области — направлением она курировала ещё при Савченко.
В 2021 году Вячеслав Гладков отчитал Жигалову за организацию полумарафона «Забег.РФ». После губернатор ещё не раз критиковал чиновницу, но должность она свою сохранила. Более того, выходили глава региона с министром и на пробежки.
В информационном поле светится редко, периодически публикуя новости у себя в соцсетях.
Если верить его биографии на сайте горсовета, Сергей Сиротенко возглавил фабрику в непростое и нестабильное время. С тех пор он проявил себя как уверенный лидер: Сиротенко сумел вывести предприятие на одно из лидирующих мест в сфере производства мучных кондитерских изделий.
Активы бизнесмена оцениваются в 295,7 млн рублей.
До получения высокой должности Петров работал консультантом в государственно-правовом управлении администрации главы региона. Сменил на посту руководителя КСП Николая Звертаева по рекомендации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
В информационном поле не светится.
На должность главы белгородской антимонопольной службы уроженец Ярославской области был назначен в сентябре 2018 года.
В информационном поле старается не светиться. Тем не менее, в Белгородской области периодически случаются скандалы из-за нарушений в работе предприятий, реагировать на которое приходится именно УФАС.
Так, в декабре прошлого года ведомству удалось раскрыть антиконкурентный сговор медорганизаций. Нарушители были оштрафованы на 6 млн рублей.
Начав учительницей, Галина Пятых доросла сначала до заместителя директора по учебно-воспитательной работе, а затем и до советника губернатора — уполномоченного по правам ребёнка в регионе.
На высокий пост Пятых назначил в 2011 году экс-глава Белгородской области Евгений Савченко. С тех пор вот уже больше десяти лет она удерживает неплохие позиции в регионе.
Владелец и совладелец крупных организаций региона и управляющих компаний. Один из самых активных застройщиков Белгородской области, чуть утративший позиции после прихода «варягов» из Севастополя.
ООО «Специализированный застройщик „Вега“», директором которого является Фрейдцис, зарегистрировано в 2009 году. Основной вид деятельности компании — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
Николай Степашов является совладельцем организаций «Белдорпроект», «Белдорстрой», а также ещё четырёх компаний. Также ему принадлежит фирма «Строитель».
Входил в топ самых богатых белгородцев в 2022 году. Получил в 2020 году награду от экс-губернатора Евгения Савченко.
На должность главы администрации Валуек и Валуйского горокруга Дыбов был назначен в 2012 году. С тех пор чиновник вот уже 11 лет занимает этот пост, сохраняя его даже в столь непростое для приграничного района время.
В 2008 году награжден благодарностью губернатора Белгородской области. Размещён на областной Аллее Трудовой Славы.
Тем не менее, некоторые эксперты отметили, что в последнее время Дыбов стал допускать много ошибок, из-за чего положение его оказалось весьма шатким.
До назначения на эту должность Ботвиньев был замначальника департамента ЖКХ — начальником управления развития топливно-энергетического комплекса.
Несмотря на то, что является министром, основным куратором ЖКХ в регионе является замгубернатора Константин Полежаев, расположившийся в этом топе на девятом месте.
Периодически сообщает о ликвидации последствий обстрелов со стороны Украины.
Отец министра культуры региона Константина Курганского. Является также председателем комитета по взаимодействию с гражданским обществом и средствам массовой информации, депутатом облдумы и председателем Общественной палаты региона.
Доктор педагогических наук, кандидат социологических наук, профессор. Награждён почётной грамотой президента Российской Федерации.
Несмотря на административную занятость продолжает преподавать в Институте искусств и культуры на кафедре теории и истории культуры.
На должность главы администрации Губкинского городского округа был назначен относительно недавно — летом 2021 года. До официального утверждения Лобазнов был врио главы администрации горокруга. Бывший же глава Андрей Гаевой сложил полномочия в связи с переходом на новую работу.
До этого более семи лет проработал в строительных организациях Старого Оскола, где он прошёл путь от инженера-технолога до руководителя организации.
Воспитывает четверых детей.
Игорь Барщук — депутат Белгородской областной думы, заместитель председателя комитета областной думы по экономике и торговле, председатель совета директоров ЗАО «Боше» в Старом Осколе.
Сильно запомнился белгородцам во время ковидных ограничений: увольнял непривитых сотрудников, запрещал пускать в ТРЦ «Боше» без сертификата, предлагал запретить продажу алкоголя.
Несколько раз попадал в рейтинг самых богатых людей Белгородской области.
По итогам 2021 года суммарно его чистые активы составляют 566 млн рублей, а размер чистой прибыли достиг 130 млн рублей.
Имеет отношение к компаниям ООО «Аверс», ООО «Бутово-Агро», и ООО «Михайловское».
В информационном поле отсутствует.
«Белгороддорстрой» является одним из главных подрядчиков по выполнению ремонта дорог области. Благодаря высокой потребности области в обновлении дорожного полотна, компания Дарчиняна выигрывает много госзакупок.
Дарчиняну принадлежит 63,25 % уставного капитала АО «Белгороддорстрой».
Один из самых богатых людей Белгородской области: по итогам рейтинга 2022 года занял 13-е место с активами в 573 млн рублей.
Компания, которой руководит Владимир Прохоров, — один из крупнейших свиноводческих комплексов региона. На нём работают тысячи местных жителей.
Трудовой путь начал в 1985 году заместителем председателя колхоза им. Ленина Ивнянского района. Лауреат премии имени Горина.
Прибыль агрохолдинга идёт и на социально значимые проекты. Так, для собственных работников «Мираторг» построил коттеджные посёлки в Прохоровском и Корочанском районах. Прохоров получил в 2016 году орден «Благотворитель года» II степени.
Была назначена на пост после смерти своего начальника и экс-главы района Петра Гапотченко в 2017 году. До этого с 2013 года Круглякова являлась первым заместителем главы администрации Чернянского района по экономическому развитию.
Свою трудовую деятельность Татьяна Петровна начала в колхозе «Пробуждение», где она проработала 17 лет. С 2001 по 2013 год Круглякова возглавляла отдел финансов и налоговой политики.