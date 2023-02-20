ИА «Бел.Ру» предлагает новый рейтинг ста самых влиятельных людей региона по итогам 2022 года. В основу исследования легло мнение четырёх десятков экспертов, свидетелей и участников политического процесса Белгородской области. Пересечение их субъективных оценок сформировало объективную картину — кого и за что следует считать влиятельным.



2022 год начался с полной отмены ковидных ограничений: многие решили, что Белгородская область наконец-то вернётся к привычному ритму жизни. Но начавшаяся в феврале специальная военная операция на территории Украины перемешала все карты — регион резко стал прифронтовым.



Пока вся остальная Россия училась выживать в условиях небывалого раньше санкционного давления, Белгородская область училась выживать под обстрелами со стороны Украины. Всё это привело к закономерным последствиям: усиление роли власти, расширение прав и полномочий глав, закрытие границ, появление в регионе большого числа военных и беженцев.



Отразилось это и на политической жизни региона. Пришедший не так давно в Белгородскую область из Ставропольского края «варяг» Вячеслав Гладков только укрепился, в том числе и медийно: официальную информацию о крупных происшествиях жители стали получать, в основном, только от него. В то же время продолжали протекать незримые для большинства политические процессы вроде скандалов с подозрительной книгой и громких отставок чиновников и депутатов из старой команды.



Новая же команда только набирала обороты: правительство и администрация пополнялись выходцами из Крыма и Ставрополья, новые чиновники закреплялись на своих местах и пускали корни. Такая очевидная динамика побудила экспертов высоко оценить степень влияния и Гладкова, и членов его команды. Они получили настолько высокие оценки, что на их фоне просели представители другой доминирующей в стране касты — силовики. Хотя, казалось бы, в такое время всё должно быть наоборот.

О проекте «ТОП-100 самых влиятельных людей Белгородской области» — это рейтинг, который редакции на условиях конфиденциальности помогли составить эксперты: действующие политики, бизнесмены, журналисты, общественники и политтехнологи. Десятки людей, профессионально разбирающихся как в публичной политике, так и в скрытых от глаз обывателей процессах, заполнили таблицы и расставили чиновников, депутатов, силовиков, руководителей федеральных органов власти и глав частных компаний по степени их влияния. Формирование итоговой сотни проходило в несколько этапов, чтобы охватить максимально широкий круг лиц и получить наиболее объективные оценки. Как считали Оценки кандидатам в лонг-листе на первом этапе и в шорт-листе - на втором выставлялись по десятибалльной шкале. Итоговой оценкой для каждого стал средний балл, полученный от экспертов из самых разных сфер жизни. По среднему баллу формировалась сотня лучших, что позволило получить объективную картину происходящего в регионе на данный момент.