ВСУ снова атаковали приграничье: один из снарядов попал на участок белгородцев

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
ВСУ атаковали сразу несколько населённых пунктов Шебекинского городского округа. Так, в селе Нежеголь пострадали четыре частных дома: в них выбило окна, посекло заборы, фасады и кровли. Также загорелись сухая трава и камыш, пожарные расчёты уже приступили к тушению возгорания.
В посёлке Красное снаряд прилетел прямо на территорию жилого дома, из-за чего осколки посекли забор, сгорел трактор.
По известной информации, среди мирных жителей никто не пострадал. На местах происшествий продолжают работать оперативные службы, продолжается подомовой обход.
Напомним, что сегодня со стороны Украины также обстреляли село Дроновка, Грайворон и Замостье Грайворонского округа, Берёзовку Борисовского района, а также Шебекино и Муром Шебекинского округа. Пострадала одна женщина.