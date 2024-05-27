Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:10

Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

Сразу два населённых пункта Белгородской области оказались под огнём ВСУ

ВСУ снова атаковали приграничье: один из снарядов попал на участок белгородцев

27 мая 2024, 15:10
Фото: 1MI

Сразу два населённых пункта Белгородской области оказались под огнём ВСУ

Под огонь ВСУ попали два населённых пункта Шебекинского округа. Пострадавших нет, но зафиксирован ряд разрушений. Подробности произошедших обстрелов сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

ВСУ атаковали сразу несколько населённых пунктов Шебекинского городского округа. Так, в селе Нежеголь пострадали четыре частных дома: в них выбило окна, посекло заборы, фасады и кровли. Также загорелись сухая трава и камыш, пожарные расчёты уже приступили к тушению возгорания.

В посёлке Красное снаряд прилетел прямо на территорию жилого дома, из-за чего осколки посекли забор, сгорел трактор.

По известной информации, среди мирных жителей никто не пострадал. На местах происшествий продолжают работать оперативные службы, продолжается подомовой обход.

Напомним, что сегодня со стороны Украины также обстреляли село Дроновка, Грайворон и Замостье Грайворонского округа, Берёзовку Борисовского района, а также Шебекино и Муром Шебекинского округа. Пострадала одна женщина.

Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство в центре Грайворона, есть пострадавшие
Узнать подробнее
Читайте также:
Беспилотник ВСУ атаковал заправку возле Шебекино в Белгородской областиЗа неделю в Белгороде из-за обстрелов ВСУ пострадала 161 машинаБойцы самообороны сбили беспилотник ВСУ в белгородском селе
#Александра Склярова#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
Подпишитесь
Топ-100 влиятельных белгородцев: рейтинг Бел.Ру
Сегодня, 11:07
Угроза обстрела за 10 тысяч рублей в месяц? Топ квартир в аренду на Харгоре Белгорода
Сегодня, 15:24
«Я этого никогда не забуду». Хозяйка Ханта рассказала, как пёс спас её от обстрела
Сегодня, 14:53
В этот раз не вошли: кого не оказалось в топе влиятельных белгородцев?
Сегодня, 12:39
«Белгородэнерго» помогает обеспечивать безопасность жителей региона
Сегодня, 13:31
Самые влиятельные женщины Белгородской области
Сегодня, 12:09
"