ВСУ снова атаковали приграничье: один из снарядов попал на участок белгородцев

ВСУ атаковали сразу несколько населённых пунктов Шебекинского городского округа. Так, в селе Нежеголь пострадали четыре частных дома: в них выбило окна, посекло заборы, фасады и кровли. Также загорелись сухая трава и камыш, пожарные расчёты уже приступили к тушению возгорания.