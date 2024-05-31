Дебош в лагере, топ влиятельных и новый обстрел: итоги недели в Белгородской области

Журналисты Бел.Ру подготовили новый рейтинг самых влиятельных людей в Белгородский области. Мы пообщались с экспертами, свидетелями и участниками политического процесса региона. В итоге сформировался список из 100 персон, которые играют не последнюю роль в жизни области. Некоторые фигуры потеряли свои былые позиции, а кто-то вовсе не попал список. Кто возглавил рейтинг, а кто теперь в хвосте — смотрите по ссылке.