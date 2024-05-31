Дебош в лагере, топ влиятельных и новый обстрел: итоги недели в Белгородской области

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Между тем журналисты Бел.Ру подготовили новый рейтинг влиятельных персон. Подробности — в итогах недели.
Вечером 30 мая стало известно, что ВСУ атаковали «Газель» с пассажирами, которая везла домой с работы сотрудников сельскохозяйственного предприятия. Водитель пытался спасти людей, остановился около укрытия и в момент, когда люди попытались спрятаться, дрон нанёс удар.
Погиб один человек. Ещё девять получили ранения. Это четыре женщины и пять мужчин. Их доставили в медучреждения с осколочными ранениями различных частей тела.
Позже стало известно, что в автобусе были сотрудники «Стригуновского свинокомплекса». Погибший работал оператором свинокомплекса.
По данным главы региона Вячеслава Гладкова, двое мужчин получили контузию и осколочные ранения головы. Сейчас они находятся в Борисовской ЦРБ. Ещё двоих мужчин с различными ранами на теле доставили в горбольницу №2. Остальные пострадавшие лечатся дома.
Дети из Белгородской области, которые отдыхали в башкирском лагере, в последний день устроили дебош. Одна из участниц смены рассказала, что в лагере было порядка 250 человек. На финальной дискотеке им сообщили, что они возвращаются домой, тогда и созрел план испортить вечер.
Подростки начали вытаскивать матрасы из окон и бить двери. Наибольшие проблемы произошли в корпусе №10. Затем детей отправили в комнаты и не выпускали в течение двух часов. Очевидица рассказала, что подростки были трезвые, но почувствовали свою безнаказанность.
Администрация лагеря отказалась комментировать ситуацию. Позже стало известно, что после инцидента в лагере началось расследование.
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил журналистам из Узбекистана, что атаки ВСУ на Белгород стали причиной действий российских военнослужащих в Харьковской области.
Глава государства подчеркнул, что всё происходящее вокруг событий на подступах к Харькову является ответом на действия в отношении Белгорода. Он отметил, что западные СМИ активно освещают наступление, но не упоминают об обстрелах российских городов:
«Постоянная эскалация может привести к серьёзным последствиям. Как поступят Соединённые Штаты, если эти серьёзные последствия коснутся Европы?» — спросил Путин.
Стоит отметить, что российские войска «Север» продолжают создавать санитарную зону в Харьковской области.
Ранее Путин сообщил, что в настоящий момент у России нет планов по взятию Харькова. Операция, которая сейчас проводится ВС РФ на харьковском направлении, является ответом на обстрелы регионов России.
А 31 мая стало известно, что ВСУ на важных участках в Харьковской области отступили на восемь-девять километров. Российские бойцы продолжают продвигаться на всех тактических направлениях.
На прошедшей неделе в Сети появилась информация, что универмаг «Маяк» в Белгороде якобы готовится к закрытию из-за прекращения работы магазина «Пятёрочка» в здании, который был «якорным арендатором».
Журналисты Бел.Ру попытались связаться с руководством универмага, но дозвониться не удалось. При этом получилось поговорить с арендаторами. Они заявили, что о закрытии ничего не слышали.
При этом на сайте «Маяка» появилось уведомление для акционеров АО «Универмаг Маяк», согласно которому 3 июня должен пройти созыв годового Общего собрания акционеров. Вопроса о закрытии в повестке не было.
Позже на связь вышла генеральный директор универмага «Маяк» Мария Назаренко. Она рассказала, что универмаг не закрывается и будет работать.
Журналисты Бел.Ру подготовили новый рейтинг самых влиятельных людей в Белгородский области. Мы пообщались с экспертами, свидетелями и участниками политического процесса региона. В итоге сформировался список из 100 персон, которые играют не последнюю роль в жизни области. Некоторые фигуры потеряли свои былые позиции, а кто-то вовсе не попал список. Кто возглавил рейтинг, а кто теперь в хвосте — смотрите по ссылке.