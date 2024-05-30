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В Белгороде осудили жителя Татарстана, который хотел воевать за ВСУ

Житель Татарстана пытался примкнуть к ВСУ, а в итоге проведёт девять лет за решёткой

30 мая 2024, 11:30
Фото: Изображение Midjourney

В Белгороде осудили жителя Татарстана, который хотел воевать за ВСУ

Жителя Татарстана признали виновным в попытке незаконно перейти на сторону ВСУ и участвовать в боевых действиях оператором БПЛА. За это его приговорили к девяти годам колонии строгого режима, сообщили в УФСБ.

Мужчина захотел присоединиться к украинским вооруженным силам и стать оператором беспилотников. Его задержали сотрудники ФСБ. По данным ведомства, он собирался участвовать в боевых действиях в составе запрещенной в России вооруженной группировки, но его преступные намерения пресекли.

Жителя Мензелинска, что в Татарстане, задержали и обвинили в подготовке к государственной измене и участии в деятельности террористической организации. В его отношении возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Сообщается, что приговор уже вступил в законную силу.

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