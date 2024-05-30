Житель Татарстана пытался примкнуть к ВСУ, а в итоге проведёт девять лет за решёткой

Жителя Мензелинска, что в Татарстане, задержали и обвинили в подготовке к государственной измене и участии в деятельности террористической организации. В его отношении возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. Сообщается, что приговор уже вступил в законную силу.