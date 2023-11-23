Россиянина поймали при попытке перейти границу с Украиной

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
В Брянской области задержали россиянина, который захотел участвовать в боевых действиях на стороне Украины. Операцию провели сотрудники ФСБ. В момент задержания он пытался пересечь границу с Украиной.
Сообщается, что мужчина собирался вступить в одну из террористических организаций.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело, его уже отправили в следственный изолятор.
Напомним, что в Белгородской области вступить в террористическую организацию собирался тракторист из Ракитянского района. Его задержали.