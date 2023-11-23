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Published Сегодня, 14:19

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Задержание

Россиянина поймали при попытке перейти границу с Украиной

23 ноября 2023, 14:19
Фото: 1MI
Задержание

ФСБ задержала в Брянской области хотевшего перейти на сторону ВСУ россиянина

Границу пытался пересечь житель Брянской области. Он хотел вступить в террористическую организацию и участвовать в боевых действиях на стороне Украины. Подробности сообщают «Брянские новости».

В Брянской области задержали россиянина, который захотел участвовать в боевых действиях на стороне Украины. Операцию провели сотрудники ФСБ. В момент задержания он пытался пересечь границу с Украиной.

Сообщается, что мужчина собирался вступить в одну из террористических организаций.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, его уже отправили в следственный изолятор.

Напомним, что в Белгородской области вступить в террористическую организацию собирался тракторист из Ракитянского района. Его задержали.

Стало известно, почему белгородского тракториста причислили к террористам
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#Брянская область#Приграничье#Боевые действия#Террористическая организация#СВО#Александра Склярова
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