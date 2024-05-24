Последние звонки в онлайне и дела Иванова и Андросова: итоги пятницы

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25 мая в Белгородской области проведут последние звонки, однако из-за оперативной обстановки в некоторых школах приграничных районов мероприятие состоится в дистанционном формате. В других же последние звонки пройдут в привычном формате — в очном.
При этом для обеспечения безопасности решено провести мероприятие поэтапно: отдельно для каждого класса. Время проведения мероприятий в школах уже определили, сообщил министр образования Андрей Милёхин.
Кроме того, в дни празднования последних звонков в регионе ограничат продажу алкоголя.
Следователи уже завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Белгорода Антона Иванова, который обвиняется в коррупционных преступлениях, совершенных во время его работы гендиректором ипотечной корпорации. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, а также в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями.
В следствии объяснили, что с февраля 2019 года по февраль 2021 года Иванов получил от руководителя организаций взяток имуществом и услугами на сумму более 3,7 млн рублей. За эту сумму он должен был заключить контракт по строительству соцобъектов и не требовать взыскание долгов по выданным займам. Это привело к ущербу на сумму более 50 млн рублей.
Также Иванов продавал земельные участки под индивидуальное жилищное строительство без согласования стоимости с уполномоченным органом и без обязательств по инвестированию в строительство инженерных коммуникаций, что причинило ущерб бюджету региона на 13 млн рублей.
Напомним, что экс-мэр находится под стражей, а материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу.
В Октябрьском районном суде прошло слушание по делу бывшего гендиректора «Белгородского цемента» Эдуарда Андросова. Следователь Александр Овсянников, который вёл допрос главы белгородского ЦЛАТИ Елены Алёниной во время задержания Андросова, дал показания.
Овсянников рассказал, что 1 декабря 2023 года Алёнину допросили как свидетеля, поскольку на тот момент у неё ещё не было процессуального статуса подозреваемой или обвиняемой по уголовному делу. После этого ей сообщили о необходимости явиться для допроса, поскольку из материалов уголовного дела следовало, что она причастна к преступлению. По его словам, Алёнина признала свою причастность к преступлению и вину.
Во время первоначального допроса были подробно выяснены все обстоятельства дела, включая роли Андросова и Алёниной, а также обстоятельства их отношений с должностным лицом, при встрече с которым Андросова задержали.