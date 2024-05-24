Последние звонки в онлайне и дела Иванова и Андросова: итоги пятницы

Овсянников рассказал, что 1 декабря 2023 года Алёнину допросили как свидетеля, поскольку на тот момент у неё ещё не было процессуального статуса подозреваемой или обвиняемой по уголовному делу. После этого ей сообщили о необходимости явиться для допроса, поскольку из материалов уголовного дела следовало, что она причастна к преступлению. По его словам, Алёнина признала свою причастность к преступлению и вину.