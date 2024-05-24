Что ещё планируют сделать на новой набережной в Белгороде?

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
В Белгороде благоустроили набережную возле завода КонПрок, вдоль Везёлки. Валентин Демидов отметил, что на набережной планируют проводить соревнования и массовые занятия физкультурой. На территории установят пункты проката спортинвентаря и точки общепита. Инвесторы на эти цели уже определены.
Кроме того, на набережной сделают подсветку деревьев, установят качели и уличную мебель.
Мэр сообщил, что в этом году в планах приступить к реализации третьей очереди проекта — специалисты соединят велопешеходными связями эту набережную с урочищем Сосновка, это около 21 километра.
Ранее мы уже рассказывали о появлении новых арт-объектов на территории набережной.