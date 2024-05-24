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Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Мэр Белгорода рассказал о планах по развитию набережной «Берега»

Что ещё планируют сделать на новой набережной в Белгороде?

24 мая 2024, 14:21
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети

Мэр Белгорода рассказал о планах по развитию набережной «Берега»

В областном центре завершился второй этап благоустройства набережной «Берега». К третьему этапу реализации проекта готовы приступить уже в этом году. Подробности рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов.

В Белгороде благоустроили набережную возле завода КонПрок, вдоль Везёлки. Валентин Демидов отметил, что на набережной планируют проводить соревнования и массовые занятия физкультурой. На территории установят пункты проката спортинвентаря и точки общепита. Инвесторы на эти цели уже определены.

Кроме того, на набережной сделают подсветку деревьев, установят качели и уличную мебель.

Мэр сообщил, что в этом году в планах приступить к реализации третьей очереди проекта — специалисты соединят велопешеходными связями эту набережную с урочищем Сосновка, это около 21 километра.

Ранее мы уже рассказывали о появлении новых арт-объектов на территории набережной.

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#Алина Харина#Город#Общество#Набережная#Благоустройство#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов
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