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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Новая набережная в Белгороде продолжает преображаться

Какие изменения произошли на белгородской набережной?

22 мая 2024, 14:28
Фото: Владимир Титов

Новая набережная в Белгороде продолжает преображаться

На белгородской набережной появились новые ворота и художественный кокошник на заборе консервного комбината. Рассказываем, что ещё можно увидеть в месте отдыха.

На белгородской набережной можно будет увидеть новые переделанные ворота за «Конпроком». Также художественный кокошник, который нужен в фотосессиях, установлен на заборе консервного комбината вдоль нового участка набережной Везёлки, протянувшегося от диорамы до железной дороги. Этот арт-объект напоминает традиционный головной убор русских девушек.

Из изменений, которые можно будет увидеть, это труба, превратившаяся в русский народный узор. Он светится в темноте.

Белгородцы также могут увидеть арт-объект. На «райке» — месте впадения реки Везёлка в реку Дон — установлена крупная современная скульптура велосипедиста, которая находится в месте, предназначенном для прогулок и занятий спортом, рассказали в Telegram-канале «Трудный Токов».

На набережной занимаются и канализационными коллекторами. Для них создали необычные решётки.

Фото: Telegram-канал «‎Трудный Токов»
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#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Набережная#Новости Белгорода#Белгород#Арт-объект
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