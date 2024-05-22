Какие изменения произошли на белгородской набережной?

На белгородской набережной можно будет увидеть новые переделанные ворота за «Конпроком». Также художественный кокошник, который нужен в фотосессиях, установлен на заборе консервного комбината вдоль нового участка набережной Везёлки, протянувшегося от диорамы до железной дороги. Этот арт-объект напоминает традиционный головной убор русских девушек.