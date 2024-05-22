Какие изменения произошли на белгородской набережной?

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
На белгородской набережной можно будет увидеть новые переделанные ворота за «Конпроком». Также художественный кокошник, который нужен в фотосессиях, установлен на заборе консервного комбината вдоль нового участка набережной Везёлки, протянувшегося от диорамы до железной дороги. Этот арт-объект напоминает традиционный головной убор русских девушек.
Из изменений, которые можно будет увидеть, это труба, превратившаяся в русский народный узор. Он светится в темноте.
Белгородцы также могут увидеть арт-объект. На «райке» — месте впадения реки Везёлка в реку Дон — установлена крупная современная скульптура велосипедиста, которая находится в месте, предназначенном для прогулок и занятий спортом, рассказали в Telegram-канале «Трудный Токов».
На набережной занимаются и канализационными коллекторами. Для них создали необычные решётки.