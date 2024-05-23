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На благоустройство белгородского пляжа «Берега» потратят 22 млн рублей

На благоустройство белгородского пляжа «Берега» потратят 22 млн рублей

23 мая 2024, 10:39
Фото: 1MI
Более 20 млн рублей выделят на благоустройство ландшафта в белгородских «Берегах». За полгода на пляже должны появиться 20 тысяч однолетних растений.

На обслуживание пляжа «Берега» выделили 22 млн рублей на полгода. Такой контракт появился на сайте госзакупок.

До 30 ноября 2024 года подрядчик должен будет косить газоны, пропалывать клумбы, удобрять цветы, высаживать однолетние и луковичные растения, укрывать на зиму теплолюбивые растения, обрабатывать их от вредителей, обрезать листву кустов и деревьев, убирать опавшие листья и поливать растения.

Согласно данным в документах закупки в «Берегах» появятся 1280 сиреневых вербен буэнос-айресских и 7680 гибридных фиолетово-розовых, 768 гелиотропов перувианских и 9 тысяч тюльпанов белых и розовых.

Выберут исполнителя после проведения электронного аукциона до 30 мая.

Напомним, что недавно в Белгороде в Центральном парке открылся фонтан «Кувшинка». Его построили в 1950-х годах, но после разрушения его не стали восстанавливать, а просто демонтировали.

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#Алёна Мальцева#Город#Благоустройство#Пляж#Госзакупки#Растения#Новости Белгорода#Цветы#Белгород#Клумбы#Берега
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