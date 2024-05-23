Пришла из русской сказки. На белгородской набережной появилась Царевна-лягушка

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
На белгородской набережной появится новый объект — Царевна-лягушка золотистого цвета. Объект не очень большого размера, лягушка изображена как в русской народной сказке — с короной и стрелой. Редакции Бел.Ру удалось за ней подсмотреть.
Ещё белгородской набережной будут установлены новые декоративные ворота возле объекта «Конпрок». Также на заборе консервного комбината вдоль нового участка набережной Везёлки есть художественный кокошник — традиционный русский головной убор, который можно использовать для фотосессий.
Ещё одним примером художественного преображения набережной является труба, на которую нанесён светящийся в темноте русский народный узор.
Для канализационных коллекторов в этом месте есть необычные узорчатые решётки.