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Published Сегодня, 08:53

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Updated Сегодня, 08:55

На белгородской набережной появился новый арт-объект

Пришла из русской сказки. На белгородской набережной появилась Царевна-лягушка

23 мая 2024, 08:53
Фото: Bel.ru

На белгородской набережной появился новый арт-объект

На белгородской набережной появилась местная Царевна-лягушка. Бел.Ру удалось увидеть её вживую.

На белгородской набережной появится новый объект — Царевна-лягушка золотистого цвета. Объект не очень большого размера, лягушка изображена как в русской народной сказке — с короной и стрелой. Редакции Бел.Ру удалось за ней подсмотреть.

Ещё белгородской набережной будут установлены новые декоративные ворота возле объекта «Конпрок». Также на заборе консервного комбината вдоль нового участка набережной Везёлки есть художественный кокошник — традиционный русский головной убор, который можно использовать для фотосессий.

Ещё одним примером художественного преображения набережной является труба, на которую нанесён светящийся в темноте русский народный узор.

Для канализационных коллекторов в этом месте есть необычные узорчатые решётки.

набережная в Белгороде
Видео: Bel.ru
набережная в Белгороде
Видео: Bel.ru
набережная в Белгороденабережная в Белгороде
набережная в Белгороденабережная в Белгороде
набережная в Белгороденабережная в Белгороде
набережная в Белгороденабережная в Белгороде
набережная в Белгороденабережная в Белгороде
набережная в Белгороденабережная в Белгороде
набережная в Белгороденабережная в Белгороде
набережная в Белгороденабережная в Белгороде
набережная в Белгороденабережная в Белгороде
набережная в Белгороденабережная в Белгороде
набережная в Белгороденабережная в Белгороде
набережная в Белгороденабережная в Белгороде
набережная в Белгороде
Фото: Bel.ru
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