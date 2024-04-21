В середине мая в Белгороде откроют набережную парка «Берега»

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
На набережной парка «Берега» благоустройство постепенно подходит к концу — открытие объекта планируют провести в середине мая этого года. В настоящий момент на территорию завозят грунт, высаживают деревья, кустарники и газоны, а берега набережной укрепляют габионной конструкцией.
По всему маршруту устанавливают звуковые колонки, чтобы включать музыку и пение птиц, а специалисты налаживают работу систем видеонаблюдения и оповещения.
Также в многофункциональном здании с эксплуатируемой кровлей уже завершаются отделочные работы: внутри находится административный корпус, пункт проката и раздевалки с душевыми кабинами. Отдельные душевые появятся возле площадки для игры в пляжный волейбол.
Одной из основных задач является возвращение спорта в жизнь белгородцев, отмечает мэр Белгорода Валентин Демидов: для этого на набережной будут устраивать различные программы для профессиональных спортсменов различных возрастов.
Несмотря на то, что набережная ещё официально не открылась, на ней уже довольно много гуляющих белгородцев.
Увидел много людей на велосипедах, роликах, самокатах. Большинство отдыхают семьями. Поклонники тихого отдыха облюбовали террасы с видами на реку. Традиционно в этом месте рыбачат. Для любителей рыбной ловли обязательно предусмотрим пирсы.
Валентин Демидов
Отметим, что на набережной «Берега» установили три модульные укрытия на случай обстрелов, а в прилегающем к пляжу парке — ещё четыре. Конструкции начали устанавливать 10 апреля.
На территории набережной также планировалось установить 28 арт-объектов. Вход на территорию будет бесплатным.