Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:03

Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Набережная парка «Берега»

В середине мая в Белгороде откроют набережную парка «Берега»

21 апреля 2024, 07:03
Фото: личная страница Валентина Демидова
Набережная парка «Берега»

На набережной парка «Берега» завершается благоустройство

Рабочие озеленяют набережную парка «Берега». Особое внимание уделяют многофункциональному центру, где будут заниматься профессиональные спортсмены. Подробности на своей странице в соцсетях сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

На набережной парка «Берега» благоустройство постепенно подходит к концу — открытие объекта планируют провести в середине мая этого года. В настоящий момент на территорию завозят грунт, высаживают деревья, кустарники и газоны, а берега набережной укрепляют габионной конструкцией.

По всему маршруту устанавливают звуковые колонки, чтобы включать музыку и пение птиц, а специалисты налаживают работу систем видеонаблюдения и оповещения.

Также в многофункциональном здании с эксплуатируемой кровлей уже завершаются отделочные работы: внутри находится административный корпус, пункт проката и раздевалки с душевыми кабинами. Отдельные душевые появятся возле площадки для игры в пляжный волейбол.

Одной из основных задач является возвращение спорта в жизнь белгородцев, отмечает мэр Белгорода Валентин Демидов: для этого на набережной будут устраивать различные программы для профессиональных спортсменов различных возрастов.

Несмотря на то, что набережная ещё официально не открылась, на ней уже довольно много гуляющих белгородцев.

Увидел много людей на велосипедах, роликах, самокатах. Большинство отдыхают семьями. Поклонники тихого отдыха облюбовали террасы с видами на реку. Традиционно в этом месте рыбачат. Для любителей рыбной ловли обязательно предусмотрим пирсы.
Валентин Демидов
Набережная парка «Берега»Набережная парка «Берега»
Набережная парка "Берега"Набережная парка "Берега"
Набережная парка «Берега»Набережная парка «Берега»
Набережная парка «Берега»
Фото: личная страница Валентина Демидова

Отметим, что на набережной «Берега» установили три модульные укрытия на случай обстрелов, а в прилегающем к пляжу парке — ещё четыре. Конструкции начали устанавливать 10 апреля.

На территории набережной также планировалось установить 28 арт-объектов. Вход на территорию будет бесплатным.

Появятся ли в парке «Берега» в Белгороде укрытия на случай обстрелов?
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде откроют набережную «Берега». Вход будет платным или бесплатным?«Галерея сказок» появится на белгородских «Берегах»«Галерея сказок» появится на белгородских «Берегах»
#Александра Склярова#Белгородская область#Благоустройство#Парк#Белгород#Валентин Демидов#Берега
Подпишитесь
Погибшая вместе с ребёнком при атаке ВСУ белгородка была на 8-м месяце беременности
Вчера, 13:38
Основателя «Русагро» Вадима Мошковича потребовали внести в список иноагентов
Вчера, 14:43
«Похоже на выстрелы»: белгородцев из приграничья пугают подозрительные звуки
Сегодня, 08:43
Для помощи в защите белгородского приграничья прибудет 50 таганрогских пограничников
Вчера, 15:10
«Это подвиг»: мужчин, вывозивших белгородцев из-под обстрелов, наградят
Сегодня, 10:39
ВСУ начали использовать противотранспортных «ежей» в Белгородской области?
Вчера, 09:12
"