«Галерея сказок» появится на белгородских «Берегах»

На территории появились зоны для пикника, деревянные террасы, смотровые площадки у воды и прогулочные маршруты, которые начинаются от «Конпрока». Рядом с теннисным кортом организовали большой спортивный кластер с оборудованием для занятий уличной гимнастикой, площадкой для командных игр и олимпийской стометровкой.