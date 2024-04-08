«Галерея сказок» появится на белгородских «Берегах»

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
На набережной парка «Берега» в Белгороде в рамках благоустройства территории установят 28 арт-объектов. Сейчас рабочие озеленяют парк, подготавливают площадку под установку декоративных элементов и устраняют мелкие недочёты.
На территории появились зоны для пикника, деревянные террасы, смотровые площадки у воды и прогулочные маршруты, которые начинаются от «Конпрока». Рядом с теннисным кортом организовали большой спортивный кластер с оборудованием для занятий уличной гимнастикой, площадкой для командных игр и олимпийской стометровкой.
Вся территория парка соединена велопешеходными дорожками с пляжем «Берега». Для детей планируется смонтировать тематические арт-объекты в общей теме «галерея сказок». Будут как миниатюрные конструкции, так и большие — до 10 метров.
Если позволит оперативная обстановка, обязательно проведём официальное открытие набережной. Это большое событие для города, его развития и инвестклимата.
Валентин Демидов, мэр Белгорода