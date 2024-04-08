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Парк «Берега»

«Галерея сказок» появится на белгородских «Берегах»

8 апреля 2024, 08:30
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Парк «Берега»

На набережной парка «Берега» в Белгороде появится 28 арт-объектов

Сейчас на набережной завершаются последние работы. На площадке появится «галерея сказок» — разнообразные арт-объекты, которые будут интересны для детей. Подробности сообщил мэр Валентин Демидов.

На набережной парка «Берега» в Белгороде в рамках благоустройства территории установят 28 арт-объектов. Сейчас рабочие озеленяют парк, подготавливают площадку под установку декоративных элементов и устраняют мелкие недочёты.

На территории появились зоны для пикника, деревянные террасы, смотровые площадки у воды и прогулочные маршруты, которые начинаются от «Конпрока». Рядом с теннисным кортом организовали большой спортивный кластер с оборудованием для занятий уличной гимнастикой, площадкой для командных игр и олимпийской стометровкой.

Вся территория парка соединена велопешеходными дорожками с пляжем «Берега». Для детей планируется смонтировать тематические арт-объекты в общей теме «галерея сказок». Будут как миниатюрные конструкции, так и большие — до 10 метров.

Если позволит оперативная обстановка, обязательно проведём официальное открытие набережной. Это большое событие для города, его развития и инвестклимата.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Отметим, что белгородский парк «Берега» стал лучшим среди крупных городов России.

Парк «Берега»Парк «Берега»
Парк «Берега»Парк «Берега»
Парк «Берега»Парк «Берега»
Парк «Берега»Парк «Берега»
Парк «Берега»Парк «Берега»
Парк «Берега»Парк «Берега»
Парк «Берега»
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Гладков: сразу два белгородских парка стали лучшими в стране
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