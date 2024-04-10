Появятся ли в парке «Берега» в Белгороде укрытия на случай обстрелов?

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Белгородцы интересуются, будут ли укрытия в обновлённом парке «Берега».
«Когда в городе потише, можно погулять. Там очень красиво. Но нет ни одного укрытия. Вчера с сыном-инвалидом не знали, куда бежать. Поставьте, пожалуйста, укрытия. Там, правда, уже много детей», — отметила женщина.
Глава региона Вячеслав Гладков согласился с наблюдением белгородки и добавил, что модульные конструкции начнут появляться на пляже «Берега» уже с 10 апреля.
Отметим, что недавно парк «Берега» стал лучшим в стране среди крупных городов. Его недавно открыли после реконструкции. Вскоре состоится открытие и набережной «Берега».