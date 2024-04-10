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Published Сегодня, 09:41

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Укрытие

Появятся ли в парке «Берега» в Белгороде укрытия на случай обстрелов?

10 апреля 2024, 09:41
Фото: Bel.ru
Укрытие

Белгородцам рассказали, установят ли в парке «Берега» укрытия

Укрытия начнут устанавливать с сегодняшнего дня, 10 апреля. На соответствующий вопрос в ходе прямого эфира ответил губернатор Белгородской области.

Белгородцы интересуются, будут ли укрытия в обновлённом парке «Берега».

«Когда в городе потише, можно погулять. Там очень красиво. Но нет ни одного укрытия. Вчера с сыном-инвалидом не знали, куда бежать. Поставьте, пожалуйста, укрытия. Там, правда, уже много детей», — отметила женщина.

Глава региона Вячеслав Гладков согласился с наблюдением белгородки и добавил, что модульные конструкции начнут появляться на пляже «Берега» уже с 10 апреля.

Отметим, что недавно парк «Берега» стал лучшим в стране среди крупных городов. Его недавно открыли после реконструкции. Вскоре состоится открытие и набережной «Берега».

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