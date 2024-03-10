Белгородцы дадут название новому мосту на пляже «Берега»

Новый пешеходный мост между двумя берегами украсят, а горожан попросят выбрать для него название. Также в планах привести в порядок территорию под автомобильным мостом через реку. Инвесторы смогут открыть точки общепита, а в районе ресторана «Новая волна» установят лавки, сделают подсветку деревьев и будут включать музыку по вечерам.