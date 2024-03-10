Белгородцы дадут название новому мосту на пляже «Берега»

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Новый пешеходный мост между двумя берегами украсят, а горожан попросят выбрать для него название. Также в планах привести в порядок территорию под автомобильным мостом через реку. Инвесторы смогут открыть точки общепита, а в районе ресторана «Новая волна» установят лавки, сделают подсветку деревьев и будут включать музыку по вечерам.
В мае на пляж завезут дополнительно 150 тонн песка. Тяжёлая техника использоваться не будет, чтобы не навредить облику. К лету отдельные элементы благоустройства должны покрасить и привести в порядок.
Продолжатся работы и на других участках. Будут обустраивать участок набережной за теннисным кортом, а также — в районе «Конпрока». Там территорию украсят розами, трубы и другую инфраструктуру замаскируют декором на темы русских сказок.
Ранее в беседе с журналистом Владимиром Соловьёвым Вячеслав Гладков пошутил, что белый песок для пляжа «Берега» привозят с Мальдив. Пляж открыли в августе 2023 года. Журналисты Бел.Ру побывали там, оценили сами и попросили высказать впечатления посетителей пляжа.