«Завозим с Мальдив»: Гладков рассказал, где берут белый песок на пляжах Белгорода

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Вячеслав Гладков признался Владимиру Соловьёву, что «война многое изменила». Тем не менее, Белгород не отказывается от своих планов по развитию и благоустройству.
Мы строим Белый квартал. Мы хотим к концу года семь новых зданий построить. Мы начали в том году строить двадцатикилометровую набережную. Я хочу, чтобы люди из центра двадцать километров шли и не пересекли ни одной дороги.
Вячеслав Гладков
По словам главы региона, работа ведётся серьёзная. Даже песок завозят из других регионов. Здесь Гладков позволил себе пошутить.
Всем говорю, что привезли песок с Мальдив. Все отвечают: «В смысле?» Я говорю: «Да, а чего, у нас деньги есть! Четыре баржи — это совсем недорого!» И, что самое главное, почти все верят. Главное — красиво рассказать.
Вячеслав Гладков
Речь шла о центральном пляже на правом берегу Северского Донца, отреставрированном летом прошлого года. Глава региона рассказал, что белгородцам благоустройство понравилось: «ко мне подошли и сказали, что сдали путёвки в Турцию».