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Гладков пошутил про песок с Мальдив на пляжах Белгорода

«Завозим с Мальдив»: Гладков рассказал, где берут белый песок на пляжах Белгорода

19 февраля 2024, 11:49
Фото: кадр из интервью Гладкова Владимиру Соловьёву, «Смотрим.Ру»

Гладков пошутил про песок с Мальдив на пляжах Белгорода

Во время беседы с журналистом Владимиром Соловьёвым губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пошутил, что белоснежный песок на пляжи Белгорода привозят с Мальдивских островов. Также глава региона поделился планами по развитию города в условиях СВО.

Вячеслав Гладков признался Владимиру Соловьёву, что «война многое изменила». Тем не менее, Белгород не отказывается от своих планов по развитию и благоустройству.

Мы строим Белый квартал. Мы хотим к концу года семь новых зданий построить. Мы начали в том году строить двадцатикилометровую набережную. Я хочу, чтобы люди из центра двадцать километров шли и не пересекли ни одной дороги.
Вячеслав Гладков

По словам главы региона, работа ведётся серьёзная. Даже песок завозят из других регионов. Здесь Гладков позволил себе пошутить.

Всем говорю, что привезли песок с Мальдив. Все отвечают: «В смысле?» Я говорю: «Да, а чего, у нас деньги есть! Четыре баржи — это совсем недорого!» И, что самое главное, почти все верят. Главное — красиво рассказать.
Вячеслав Гладков

Речь шла о центральном пляже на правом берегу Северского Донца, отреставрированном летом прошлого года. Глава региона рассказал, что белгородцам благоустройство понравилось: «ко мне подошли и сказали, что сдали путёвки в Турцию».

«Как в европах!» Так ли хорош обновлённый центральный пляж Белгорода?
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