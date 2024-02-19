«Завозим с Мальдив»: Гладков рассказал, где берут белый песок на пляжах Белгорода

Гладков пошутил про песок с Мальдив на пляжах Белгорода

Во время беседы с журналистом Владимиром Соловьёвым губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пошутил, что белоснежный песок на пляжи Белгорода привозят с Мальдивских островов. Также глава региона поделился планами по развитию города в условиях СВО.