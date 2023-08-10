Как выглядит недавно открывшийся пляж в Белгороде: видео

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
В вечернее время пляж забит практически полностью. Можно сделать вывод, что новая зона белгородцам понравилась. И их понять легко: здесь есть как площадки для отдыха спокойного, так и активного. При желании можно поиграть в волейбол, настольный теннис, покидать друг другу диски и просто-напросто с разбега прыгнуть в воду.
Есть места для отдыха детей. На пляже обустроили несколько игровых площадок, зоны с качелями, батутами и прочими развлечениями. «Как в европах!» — описали реконструкцию отдыхающие на месте бабушки.
Все меры безопасности на пляже обеспечены. Всюду расположены специальные лодки, а за порядком следят спасатели. Иногда они подходят к детям и спрашивают, не потерялись ли они, рядом ли их родители?
Но не обошлось без минусов. Местами заметны выбитые или незаложенные изначально кирпичи, остатки стройматериалов, снующие рабочие. Смутили белгородцев и хлипкие парковки для велосипедов.
Подробнее — в видео.