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Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Как выглядит недавно открывшийся пляж в Белгороде: видео

Как выглядит недавно открывшийся пляж в Белгороде: видео

10 августа 2023, 13:59
Фото: Bel.ru
В Белгороде на левом берегу Донца открылся после масштабной реконструкции обновлённый пляж. В целом он белгородцам понравился, но местами заметны небольшие недочёты. Подробнее — в нашем видео.

В вечернее время пляж забит практически полностью. Можно сделать вывод, что новая зона белгородцам понравилась. И их понять легко: здесь есть как площадки для отдыха спокойного, так и активного. При желании можно поиграть в волейбол, настольный теннис, покидать друг другу диски и просто-напросто с разбега прыгнуть в воду.

Есть места для отдыха детей. На пляже обустроили несколько игровых площадок, зоны с качелями, батутами и прочими развлечениями. «Как в европах!» — описали реконструкцию отдыхающие на месте бабушки.

Все меры безопасности на пляже обеспечены. Всюду расположены специальные лодки, а за порядком следят спасатели. Иногда они подходят к детям и спрашивают, не потерялись ли они, рядом ли их родители?

Но не обошлось без минусов. Местами заметны выбитые или незаложенные изначально кирпичи, остатки стройматериалов, снующие рабочие. Смутили белгородцев и хлипкие парковки для велосипедов.

Подробнее — в видео.

«Как в европах!» Так ли хорош обновлённый центральный пляж Белгорода?
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