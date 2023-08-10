Как выглядит недавно открывшийся пляж в Белгороде: видео

В вечернее время пляж забит практически полностью. Можно сделать вывод, что новая зона белгородцам понравилась. И их понять легко: здесь есть как площадки для отдыха спокойного, так и активного. При желании можно поиграть в волейбол, настольный теннис, покидать друг другу диски и просто-напросто с разбега прыгнуть в воду.