В Белгородской области планируют благоустроить пляж за 236 млн рублей

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
В Губкине планируют благоустроить территорию пляжа «Губкин-Лесопляж». Исполнителя контракта определят 14 февраля. Работы должны быть выполнены до 30 октября текущего года. Начальная цена контракта составляет 236 402 500 рублей.
Территория «Губкин-Лесопляж» расположена вокруг пляжа пруда Осколец.
Из документов закупки известно, что подрядчик должен выполнить общестроительные работы, установить МАФы, видеонаблюдение, систему громкоговорителей связи, оборудовать наружные сети водоснабжения и водоотведения, озеленить территорию.
На территории пляжа планируется установить велопарковку, сетки-гамаки, кресла и скамейки, урны, питьевой фонтанчик, уличный душ для ног, причальный комплекс, пункт проката.