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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Пляж

В Белгородской области планируют благоустроить пляж за 236 млн рублей

2 февраля 2024, 14:29
Фото: Изображение Midjourney
Пляж

В Белгородской области благоустроят «Губкин-Лесопляж»

Работы должны выполнить до 30 октября. Управление капстроительства ищет исполнителя контракта, который займётся благоустройством.

В Губкине планируют благоустроить территорию пляжа «Губкин-Лесопляж». Исполнителя контракта определят 14 февраля. Работы должны быть выполнены до 30 октября текущего года. Начальная цена контракта составляет 236 402 500 рублей.

Территория «Губкин-Лесопляж» расположена вокруг пляжа пруда Осколец.

Из документов закупки известно, что подрядчик должен выполнить общестроительные работы, установить МАФы, видеонаблюдение, систему громкоговорителей связи, оборудовать наружные сети водоснабжения и водоотведения, озеленить территорию.

На территории пляжа планируется установить велопарковку, сетки-гамаки, кресла и скамейки, урны, питьевой фонтанчик, уличный душ для ног, причальный комплекс, пункт проката.

Фото: Госзакупки
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#Общество#Белгородская область#Губкин#Благоустройство#Госзакупки#Городской пляж#Белгород#Алина Харина
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