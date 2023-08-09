«Как в европах!» Так ли хорош обновлённый центральный пляж Белгорода?

Есть и небольшой минус. Дело в том, что пляж то ли не успели доделать до конца, то ли не всё отшлифовали на сто процентов. Периодически под ногами попадаются кирпичи и выбоины в покрытии. И непонятно: то ли они отвалились через три дня эксплуатации, то ли их просто забыли доложить.