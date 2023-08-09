«Как в европах!» Так ли хорош обновлённый центральный пляж Белгорода?

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Мы посетили пляж в пять часов вечера. Людей в это время было уже очень много: настолько, что не всем хватило места у берега. Так, некоторые белгородцы расстелили полотенца и обустроили себе места для отдыха на газонах и в тени деревьев. Хотя вполне вероятно, что некоторым просто не хотелось жариться на солнце.
Но были и те, кто любил купаться не только в Северском Донце, но и в лучах звезды с известным всем именем. Пляж действительно был забит, и это не преувеличение: смотрите сами.
Стоит отметить, что занятий на пляже предостаточно. Помимо базового купания здесь можно:
При этом спортивным активностям предпочтение отдают многие. В основном, конечно, молодые ребята, но берут они в команду и «старичков». Здесь же рядом прыгают, играя в волейбол, темнокожие гости — они играют против команды белгородских ребят. Весело всем. Даже девочкам, которые сидят неподалеку и наблюдают за спортивными парнями.
Много и тех, кто выбирает отдых спокойный. Девушек в основном интересуют приобретение загара и создание красивых фотографий. Позируют друг перед другом везде: на фоне воды, на фоне солнца, на фоне деревьев.
Некоторые читают. Люди постарше — газеты и детективы с потёртыми корешками, молодёжь — что-то в телефонах и небольшие книги. Например, нами была замечена девушка с томиком «1984» Оруэлла. Популярная в последние годы книга в жанре антиутопии в очередной раз завоёвывает сердца — даже на пляже.
Можно и перекусить. Конечно, чурчхелу и кукурузу никто с соответствующими криками не продаёт, как и обещалось, но на пляже оборудовано несколько точек с питанием. Так что «услышать» запах чебурека или шаурмы здесь — обычное дело.
А если в жару жирный кусок шашлыка в горло не лезет, то всегда можно обойтись стаканчиком «Голубой лагуны» или порцией прохладного мороженого.
Как уже отмечалось, посетители на пляже абсолютно разные. Здесь не только заядлые ходоки с целыми сумками кремов и полотенец, но и те, кто, судя по всему, на пляж пришёл впервые. Например, молодые парочки, компании школьников и студентов, а также прочая молодёжь.
Есть, разумеется, представители старшего поколения. Делятся они на две категории: любители прикорнуть где-нибудь в тенёчке и любители отдыха на самом пекле, чтобы аж краснела кожа.
— Хороший пляж сделали. Как в европах! — комментирует открытие пожилая белгородка. Сюда она пришла с подругой.
— Хороший, — зажмурившись на солнце, отвечает ей она.
Порядочно здесь и детей. Все они с визгами и шумом резвятся поближе к берегу, синие от холодной воды — но счастливые. За ними бдительно следят спасатели: периодически подходят к детям и спрашивают, где их родители и с кем они пришли. Дети пугаются, но всё же понимают, что это для их блага.
— Я чуть с ума не сошла! Ты где был? Я думала, ты утонул, — кричит на маленького сына мать. Мальчишка, хлопая глазами, тычет в сторону реки. А потом убегает обратно, дав обещание вести себя лучше.
Есть и небольшой минус. Дело в том, что пляж то ли не успели доделать до конца, то ли не всё отшлифовали на сто процентов. Периодически под ногами попадаются кирпичи и выбоины в покрытии. И непонятно: то ли они отвалились через три дня эксплуатации, то ли их просто забыли доложить.
Не до конца достроена, судя по всему, и точка с проката сапов. И в целом ощущение какой-то лёгкой незавершённости ощущается на пляже повсеместно: то тачка с песком проедет мимо, то закопанный в песок брезент попадётся, то на забор наткнёшься.
Тем не менее, люди сюда идут толпами. Притягивает всё неизведанное: и на этом фоне старый пляж на правом берегу выглядит сейчас совсем опустевшим. Да и зачем он, если есть новый с белым песком?
Напомним, что пляж «Берега» открылся после масштабной реконструкции 6 августа. Открылся и парк «Калейдоскоп»: вместе с набережной они образовали «живой организм», рассказал губернатор Гладков. Также, по его словам, организм будет ещё развиваться: в настоящее время открывается «первый километр», но впереди ещё 19.