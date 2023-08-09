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Published Сегодня, 15:28

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«Как в европах!» Так ли хорош обновлённый центральный пляж Белгорода?

9 августа 2023, 15:28
Фото: Bel.ru

Белгородцы оценили обновлённый центральный пляж

Прогулялись по обновлённому центральному пляжу в Белгороде. Конечно, без самого процесса купания оценить объективно достоинства усыпанного белым песком берега тяжело, но корресепонденты Бел.Ру всё же помочили ноги и посмотрели, как обстоят дела на левом берегу Донца.

Мы посетили пляж в пять часов вечера. Людей в это время было уже очень много: настолько, что не всем хватило места у берега. Так, некоторые белгородцы расстелили полотенца и обустроили себе места для отдыха на газонах и в тени деревьев. Хотя вполне вероятно, что некоторым просто не хотелось жариться на солнце.

Но были и те, кто любил купаться не только в Северском Донце, но и в лучах звезды с известным всем именем. Пляж действительно был забит, и это не преувеличение: смотрите сами.

Фото: Bel.ru

Стоит отметить, что занятий на пляже предостаточно. Помимо базового купания здесь можно:

  • поиграть в настольный теннис
  • покидать волейбольный мяч через сетку
  • если вы ребёнок — попрыгать на батуте и поползать по детским комплексам
  • покататься на качелях
  • просто погулять

При этом спортивным активностям предпочтение отдают многие. В основном, конечно, молодые ребята, но берут они в команду и «старичков». Здесь же рядом прыгают, играя в волейбол, темнокожие гости — они играют против команды белгородских ребят. Весело всем. Даже девочкам, которые сидят неподалеку и наблюдают за спортивными парнями.

Фото: Bel.ru

Много и тех, кто выбирает отдых спокойный. Девушек в основном интересуют приобретение загара и создание красивых фотографий. Позируют друг перед другом везде: на фоне воды, на фоне солнца, на фоне деревьев.

Некоторые читают. Люди постарше — газеты и детективы с потёртыми корешками, молодёжь — что-то в телефонах и небольшие книги. Например, нами была замечена девушка с томиком «1984» Оруэлла. Популярная в последние годы книга в жанре антиутопии в очередной раз завоёвывает сердца — даже на пляже.

Фото: Bel.ru

Можно и перекусить. Конечно, чурчхелу и кукурузу никто с соответствующими криками не продаёт, как и обещалось, но на пляже оборудовано несколько точек с питанием. Так что «услышать» запах чебурека или шаурмы здесь — обычное дело.

А если в жару жирный кусок шашлыка в горло не лезет, то всегда можно обойтись стаканчиком «Голубой лагуны» или порцией прохладного мороженого.

Фото: Bel.ru

Как уже отмечалось, посетители на пляже абсолютно разные. Здесь не только заядлые ходоки с целыми сумками кремов и полотенец, но и те, кто, судя по всему, на пляж пришёл впервые. Например, молодые парочки, компании школьников и студентов, а также прочая молодёжь.

Есть, разумеется, представители старшего поколения. Делятся они на две категории: любители прикорнуть где-нибудь в тенёчке и любители отдыха на самом пекле, чтобы аж краснела кожа.

— Хороший пляж сделали. Как в европах! — комментирует открытие пожилая белгородка. Сюда она пришла с подругой.

— Хороший, — зажмурившись на солнце, отвечает ей она.

Фото: Bel.ru

Порядочно здесь и детей. Все они с визгами и шумом резвятся поближе к берегу, синие от холодной воды — но счастливые. За ними бдительно следят спасатели: периодически подходят к детям и спрашивают, где их родители и с кем они пришли. Дети пугаются, но всё же понимают, что это для их блага.

— Я чуть с ума не сошла! Ты где был? Я думала, ты утонул, — кричит на маленького сына мать. Мальчишка, хлопая глазами, тычет в сторону реки. А потом убегает обратно, дав обещание вести себя лучше.

Фото: Bel.ru

Есть и небольшой минус. Дело в том, что пляж то ли не успели доделать до конца, то ли не всё отшлифовали на сто процентов. Периодически под ногами попадаются кирпичи и выбоины в покрытии. И непонятно: то ли они отвалились через три дня эксплуатации, то ли их просто забыли доложить.

Не до конца достроена, судя по всему, и точка с проката сапов. И в целом ощущение какой-то лёгкой незавершённости ощущается на пляже повсеместно: то тачка с песком проедет мимо, то закопанный в песок брезент попадётся, то на забор наткнёшься.

Тем не менее, люди сюда идут толпами. Притягивает всё неизведанное: и на этом фоне старый пляж на правом берегу выглядит сейчас совсем опустевшим. Да и зачем он, если есть новый с белым песком?

Напомним, что пляж «Берега» открылся после масштабной реконструкции 6 августа. Открылся и парк «Калейдоскоп»: вместе с набережной они образовали «живой организм», рассказал губернатор Гладков. Также, по его словам, организм будет ещё развиваться: в настоящее время открывается «первый километр», но впереди ещё 19.

Вячеслав Гладков рассказал об открытии нового пляжа и парка аттракционов в Белгороде
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