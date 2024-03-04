В Белгородской области в «красной зоне» находится более половины пляжей

Воробьев добавил, что в Белгородской области с 2018 по 2024 годы на воде погибло 246 человек. В 2023 году анализ показал, что на 47 пляжах находилось от двух до трёх спасателей при норме четыре человека, то есть, посты были не полностью укомплектованы. Для полного укомплектования необходимо дополнительно подготовить более 200 спасателей. Исключением являются Корочанский район и Белгород, где спасателей больше нормы.