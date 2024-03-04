В Белгородской области в «красной зоне» находится более половины пляжей

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Всего в Белгородской области 124 пляжа. Как отметил Воробьев, их и приведут в порядок в соответствии с требованиями.
При этом чиновник отметил, что в Валуйском горокруге и Вейделевском районе муниципальные власти планируют открыть дополнительные пляжи, но обоснованных предложений пока не поступало.
Более половины пляжей находятся в 20-километровой зоне от границы. Там необходимо создать максимальные условия безопасности.
Воробьев добавил, что в Белгородской области с 2018 по 2024 годы на воде погибло 246 человек. В 2023 году анализ показал, что на 47 пляжах находилось от двух до трёх спасателей при норме четыре человека, то есть, посты были не полностью укомплектованы. Для полного укомплектования необходимо дополнительно подготовить более 200 спасателей. Исключением являются Корочанский район и Белгород, где спасателей больше нормы.
Также в ходе оперсовещания стало известно, что в прошлом году из 124 своевременно было подготовлено только 19 пляжей. Чтобы не повторять ошибки, в конце апреля власти проверят промежуточную готовность пляжей к купальному сезону.