Мэрия Белгорода сняла с торгов по очистке пляжей ИП, предложившего цену на 60% ниже

Мэрия Белгорода применила антидемпинговые меры к подавшему заявку на очистку пляжа предпринимателю. ИП Тарнавский предложил цену за услуги на 60% меньше заявленной, но в УБГБ предложение отклонили ещё до аукциона. На сторону предпринимателя встало УФАС, а в суде мэрии добиться пересмотра не удалось.

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