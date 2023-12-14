Мэрия Белгорода сняла с торгов по очистке пляжей ИП, предложившего цену на 60% ниже

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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МБУ «Управление Белгорблагоустройства» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к УФАС по региону. Последнее считает, что решение горадминистрации отклонить участника с дешёвым контрактом нарушило закон о системе закупок. Подведомственное же мэрии учреждение просило признать решение антимонопольщиков от 4 апреля 2023 недействительным.
Речь идёт о закупке на очистку дна пляжей за 196 тыс. рублей. По контракту подрядчик должен был собрать мусор и поднять посторонние предметы из воды на:
Работы нужно было зафиксировать на видео и фото, а мусор — вывезти.
ИП Тарнавский предложил заключить контракт дешевле: снижение составило более 59,69% от начальной максимальной цены контракта. Мэрия же сочла предпринимателя уклонившимся от заключения контракта и применила к нему антидемпинговые меры: по закону участник закупки, предложивший цену на 25% ниже, исключается при проведении конкурса.
Но дело в том, что мэрия применила меры к Тарнавскому ещё до проведения аукциона. На сторону предпринимателя встало УФАС, но мэрия попыталась решение последнего оспорить в суде. Не вышло.
При проведении запроса котировок антидемпинговые меры не подлежат применению.
определение арбитражного суда
Кроме того, отмечает суд, санкции по ч. 3 ст. 7 КоАП РФ предусматривают штраф в 50 тыс. рублей для должностных лиц, из-за чего решение УФАС не затрагивает права УБГБ как юрлица.
Решение суд вынес 30 ноября, его ещё можно обжаловать в срок до 15 дней.